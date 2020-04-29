Dù đã cố gắng che đậy, ra sức lấp liếm nhưng đàn ông ngoại tình vẫn để lộ những dấu hiệu không thể chối cãi này, chị em hãy tự kiểm chứng.

Muốn vạch mặt đàn ông ngoại tình, biết chính xác chồng đang có người phụ nữ khác bên ngoài bạn chỉ cần kiểm chứng xem anh ấy có những dấu hiệu này hay không là đủ. Sự dửng dưng, hời hợt của anh ấy chính là dấu hiệu đàn ông ngoại tình khó lòng chối cãi - Ảnh minh họa: Internet Ít tâm sự với vợ Những người đàn ông thương vợ thường rất tin tưởng bạn đời. Mọi buồn vui, khó khăn trong công việc họ đều sẵn lòng chia sẻ với vợ. Không chỉ trút hết phiền muộn, đấy còn là cách để vợ chồng thông cảm, hiểu nhau hơn. Đây còn là cơ hội để vợ có thể cho chồng những lời an ủi, động viên và lời khuyên hữu ích.

Thế nên, nếu chồng dạo gần đây ít tâm sự với bạn, có nhiều bí mật thì bạn cần đề cao cảnh giác. Sự dửng dưng, hời hợt của anh ấy chính là dấu hiệu đàn ông ngoại tình khó lòng chối cãi. Rất nhiều người chồng ngoại tình thường cố gắng cãi nhau với vợ để kiếm cớ rời khỏi nhà, hú hí bên nhân tình - Ảnh minh họa: Internet Thường gây sự vô cớ, dễ cáu giận Một cuộc hôn nhân hạnh phúc đòi hỏi cả đàn ông lẫn phụ nữ phải biết cách tôn trọng nhau. Dù giận nhau đến mấy thì cả hai vẫn sẽ có đủ bình tĩnh để ngồi lại nói chuyện phải trái, phân tích đúng sai. Nhờ thế mà những khúc mắc được tháo gỡ, vợ chồng thuận hòa.

Khi chồng bỗng kiếm chuyện gây sự, quát tháo và giận dỗi vô cớ thì chị em hãy kín đáo tìm hiểu nguyên nhân. Bởi lẽ, rất nhiều người chồng ngoại tình thường cố gắng cãi nhau với vợ để kiếm cớ rời khỏi nhà, hú hí bên nhân tình. Khi đã có hình bóng của phụ nữ khác đàn ông sẽ chẳng tiếc lời chê bai vợ - Ảnh minh họa: Internet Chê bai vẻ ngoài của vợ Phụ nữ lấy chồng, sinh con sẽ chẳng còn khuôn ngực đầy đặn, vòng eo son rỗi và vóc dáng đồng hồ cát như thuở độc thân. Đấy là điều mà mọi ông chồng và cả người vợ đều sẵn lòng chấp nhận. Bởi lẽ, họ được đón nhận niềm hạnh phúc lớn lao hơn, đấy là sự xuất hiện của con trong đời mình. Một khi chồng trở về nhà với những lời chê bai “nhìn bụng em xem, mỡ xếp từng lớp kia kìa”, “trông em như bà thím ấy”, “em nhìn vợ người ta xem, cũng sinh con như em nhưng có xuống cấp vậy đâu” thì dám chắc trong lòng anh ấy đã có người khác. Họ luôn né tránh những cử chỉ âu yếm, không ôm hôn và chẳng hề nhiệt tình khi gần gũi vợ - Ảnh minh họa: Internet Ít khi âu yếm bạn Khi đã ôm giữ bóng hình khác, đã lang chạ với kẻ thứ ba đàn ông tệ bạc sẽ chán ngán vợ đến tận cổ. Dù vợ chẳng làm gì có lỗi, chẳng làm điều gì để họ phật lòng nhưng người chồng thay lòng vẫn xem vợ như người dưng nước lã, hời hợt, lạnh nhạt. Họ luôn né tránh những cử chỉ âu yếm, không ôm hôn và chẳng hề nhiệt tình khi gần gũi vợ. Không chỉ chán vợ, họ còn làm thế vì cảm thấy có lỗi với cô nhân tình bé bỏng.

Không phải vợ, khi 3 người phụ nữ này ‘ra mặt’ thì đàn ông ngoại tình mới thôi dây dưa với bồ nhí Rất nhiều đàn ông ngoại tình thừa nhận rằng, khi bị 3 người phụ nữ này phát hiện họ sẽ xấu hổ đến tận cùng, chủ động chia tay với kẻ thứ ba ngay lập tức.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ong-ngoai-tinh-du-che-giau-tinh-vi-den-may-cung-de-lo-nhung-so-ho-nay-357740.html