3 thứ đàn ông PHẢI CÓ cho bằng được, nếu không vợ sẽ thất vọng tận cùng

Phụ nữ yêu 30/04/2020 05:58

Dưới đây là những điều phụ nữ luôn kỳ vọng ở chồng, đàn ông đáp ứng được ắt có hôn nhân hạnh phúc, vợ một lòng chung thủy, hết lòng vì gia đình.

Phụ nữ lấy chồng, ai cũng mong muốn được chồng đáp ứng 3 điều này, nếu chồng không thể cho thì hôn nhân hạnh phúc là điều khó với tới…

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Muốn hôn nhân hạnh phúc đàn ông hãy ghi nhận những đóng góp, hy sinh của vợ cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Tự hào về vợ

Khi phụ nữ lấy chồng, họ chấp nhận rời xa gia đình để về làm vợ, làm dâu, đảm đương những trách nhiệm mà trước nay chẳng hề động tay vào. Từ việc nhà, chăm con và đi làm họ đều ra sức chu toàn để chồng có thể toàn tâm toàn ý phát triển sự nghiệp, không phải lo lắng bất cứ điều gì.

Thế nên, điều những người phụ nữ đảm đang mong muốn chính là sự ghi nhận, tự hào chồng dành cho mình. Những lời động viên, khen ngợi đơn giản như “cơm hôm nay em nấu ngon lắm”, “may mà anh cưới được em”, “vợ anh chu đáo quá”, “em dạy con khéo quá, chả bù cho anh”… sẽ khiến phụ nữ hạnh phúc vô cùng.

Nếu cứ xem thường, đùn đẩy mọi trách nhiệm lên đầu vợ nhưng ra đường vẫn chê bai bạn đời bằng những câu nói vô tâm, mỉa mai thì dám chắc, dù yêu đến mấy phụ nữ cũng chẳng thể nhún nhường mãi.

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Nếu bạn không chở che, nhẫn nhịn mà cứ chấp nhặt thì cô ấy sẽ tủi thân, tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Không chấp nhặt

Lắm lúc phụ nữ rất vô lý, dù sai rành rành nhưng họ vẫn ngoan cố giành phần hơn về mình khi xảy ra mâu thuẫn. Họ gào lên trước mặt chồng, dùng nước mắt để khiến bạn đời phải im lặng nhưng thực chất thứ họ muốn không phải là cảm giác hơn thua mà là mong được chồng nhẹ nhàng xoa dịu.

Phụ nữ mạnh mẽ đến mấy thì vẫn là phái yếu, vẫn cần có người đàn ông sẵn lòng làm cây tùng cây bách để mình tựa nương. Nếu bạn không chở che, nhẫn nhịn mà cứ chấp nhặt thì cô ấy sẽ tủi thân, tổn thương.

Điều phụ nữ mong nhất khi cãi nhau chính là chồng giữ im lặng, chờ đến khi bình tâm mới phân tích đúng sai. Chỉ cần đàn ông thương vợ làm được điều ấy thì phụ nữ cũng sẽ ngay lập tức nhận lỗi mà nói rằng “em xin lỗi anh, em biết em sai rồi”.

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Đàn ông có gia đình hãy học cách thấu hiểu cho vợ, hãy tôn trọng đời sống cá nhân của vợ - Ảnh minh họa: Internet

Cho vợ không gian riêng

Suốt cả một tuần đi làm về xoay sang làm việc nhà, trông con đã ngốn của phụ nữ rất nhiều thời gian. Thế nên, đàn ông đừng bao giờ vin vào cớ rằng mình đi làm mệt mỏi cần được nghỉ ngơi vào dịp cuối tuần mà đi chơi với bạn bè, mặc vợ ở nhà với hàng tá việc không tên.

Đàn ông có gia đình hãy học cách thấu hiểu cho vợ, hãy tôn trọng đời sống cá nhân của vợ bằng cách khuyến khích cô ấy đi mua sắm, gặp gỡ hội bạn thân hay tham gia một lớp học kỹ năng mềm mà cô ấy thích.

Nếu chồng tâm lý như thế thì dám chắc, hôn nhân viên mãn, ấm êm là những gì cả hai nắm chắc trong tay.

Đàn ông ngoại tình nào cũng lén lút lấy khỏi nhà những thứ này cho nhân tình

Đàn ông ngoại tình nào cũng lén lút lấy khỏi nhà những thứ này cho nhân tình

Đàn ông ngoại tình nào cũng sẵn lòng trao hết cho kẻ thứ ba những thứ quý giá này, ấy vậy mà với vợ họ lại giữ khư khư, keo kiệt đến mức đáng sợ.

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