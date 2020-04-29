3 ‘vùng cấm’ của đàn ông, phụ nữ chớ dại chạm vào kẻo bị chán ghét, ruồng bỏ

Khi yêu là lúc phụ nữ được nuông chiều, cưng nựng nhất. Chẳng những “muốn gì được nấy”, phái yếu còn đưa ta hàng tá “yêu sách” để thử xem đàn ông yêu thật lòng hay không. Tất nhiên, bạn hoàn toàn có quyền làm như thế, bởi càng khó chinh phục đàn ông càng khát khao chiếm hữu, nỗ lực để có được tình yêu.

Nếu phụ nữ khờ dại thường phạm phải những sai lầm dưới đây, khiến đàn ông chán ghét, xem thường thì phụ nữ thông minh có thừa tinh tế để tránh xa. Nhờ thế, phụ nữ khôn ngoan luôn được đàn ông xem trọng, thương yêu.

Tất nhiên, khi đã vượt giới hạn chịu đựng, khi đã không thể thay đổi được thói xấu này của phụ nữ nông cạn chàng chắc chắn sẽ nói lời chia tay, không bao giờ quay đầu.

Vậy nhưng, nếu phụ nữ khờ dại bắt đàn ông phải chờ đợi trong mọi cuộc hẹn để “làm giá”, để chứng minh rằng bạn đắt giá, kiêu kỳ thì đàn ông sẽ chẳng thể nào chấp nhận được. Dù hiền lành, điềm đạm đến mấy nhưng khi bị phí phạm thời gian vô ích anh ấy sẽ cảm thấy mình không được tôn trọng.

Nếu phụ nữ khờ dại mang người yêu cũ ra so sánh sẽ khiến chàng tự ái, tổn thương và chán ghét bạn ngay lập tức - Ảnh minh họa: Internet

Mang chàng ra so sánh với người yêu cũ

Đàn ông nào cũng tò mò về người yêu cũ của người phụ nữ mình yêu thương. Họ muốn biết ngày trước vì sao hai người chia tay, muốn biết người cũ có đối xử tốt với bạn trong quá khứ hay không, muốn biết cả hai đã chấm dứt mối quan hệ bao lâu trước khi anh ấy bước vào đời bạn.

Khi đàn ông yêu chân thành, họ muốn biết rõ người phụ nữ của mình đã phải chịu bao nhiêu thiệt thòi, thương tổn trong quá khứ để có thể bù đắp ở hiện tại.

Thế nên, nếu phụ nữ khờ dại mang người yêu cũ ra so sánh, “khích tướng” với người yêu hiện tại bằng những câu nói “người yêu cũ của em chiều em lắm”, “anh chẳng tâm lý gì cả, chả bù cho người cũ của em”... sẽ khiến chàng tự ái, tổn thương và chán ghét bạn ngay lập tức.

Chị em đừng quá lạm dụng phấn son, đừng cố bôi trét lên mặt mình những lớp phấn dày cộm - Ảnh minh họa: Internet

Trang điểm quá đậm

Ngày nay, gần như phụ nữ nào ra đường cũng trang điểm. Đấy không chỉ đơn thuần là để trông tươi tắn, xinh đẹp hơn mà còn là cách thể hiện sự tôn trọng, phép lịch sự với người đối diện.

Thế nhưng, chị em đừng quá lạm dụng phấn son, đừng cố bôi trét lên mặt mình những lớp phấn dày cộm. Vừa trông kém tự nhiên lại khiến bạn trở nên lố bịch, làm quá trong mắt mọi người.

Hãy trang điểm thật nhẹ nhàng, tinh khiết bởi sự gần gũi, chân thành mới giúp cả hai thêm gắn kết bền chặt. Bạn chẳng việc gì phải xấu hổ vì những nốt tàn nhang trên khuôn mặt, bởi khi đã yêu bạn chàng sẽ yêu cả những điều không hoàn hảo ấy.