Những điều đàn ông nào cũng cực ghét ở người phụ nữ mình yêu, nhất là điều thứ 3

Phụ nữ yêu 04/05/2020 17:47

Chẳng đàn ông nào cảm thấy thoải mái, hạnh phúc khi yêu hay chung sống với người phụ nữ đáng ghét như thế này!

Trong mắt đàn ông, phụ nữ đáng ghét nhất là khi phạm phải những sai lầm tai hại dưới đây.

phu nu dang ghet 1
Trong mắt đàn ông, phụ nữ đáng ghét nhất là khi luôn nói dối với cảm xúc của mình - Ảnh minh họa: Internet

1. Nói dối về cảm xúc của mình

Khi chàng hỏi “em ổn chứ” dù lòng đang khó chịu, bực dọc hay tổn thương thì đa phần phụ nữ khờ dại đều đáp “em không sao, anh đừng lo”. Dù miệng nói như thế nhưng khuôn mặt họ lại không biết nói dối, những cau có khó chịu đủ để đối phương hiểu rằng bạn đang che đậy cảm xúc thật của mình.

Thay vì dồn nén chúng, bạn chỉ cần nói ra những khó chịu trong lòng để cả hai có thể hiểu nhau hơn. Đàn ông nào cũng phát chán khi phải đoán ý đối phương, họ càng mệt mỏi hơn khi bạn cứ ôm khư khư mọi bí mật, không tin tưởng để sẻ chia cùng nhau.

phu nu dang ghet 2
Phụ nữ càng đòi hỏi đối phương thay đổi chỉ khiến anh ấy thấy mất tự do, không được là chính mình - Ảnh minh họa: Internet

2. Ra sức thay đổi đối phương

Câu nói “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” luôn đúng trong mọi hoàn cảnh. Khi yêu thương một người, ta không chỉ yêu những đức tính tốt đẹp của họ mà còn phải học cách chung sống hòa bình với những thói xấu, những điều chưa hoàn hảo.

Phụ nữ càng đòi hỏi đối phương thay đổi, càng bắt anh ấy phải trở nên hoàn hảo thì chỉ khiến anh ấy thấy mất tự do, không được là chính mình. Vì thế, mối quan hệ sẽ vô cùng căng thẳng, ngột ngạt.

phu nu dang ghet 3
Tôn trọng những mối quan hệ, bạn bè của nhau là cách để cả hai có thể vững vàng bên nhau - Ảnh minh họa: Internet

3. Không tôn trọng bạn bè của chàng

Một người phụ nữ thông minh sẽ cố gắng trở thành bạn bè thân thiết với bạn của chồng, thay vì tỏ thái độ chán ghét. Bởi lẽ, với đàn ông bạn bè không chỉ là mối quan hệ xã giao, đấy còn là những người cùng họ trải qua những khó khăn, thất bại và cả những niềm vui trước khi bạn xuất hiện.

Tôn trọng cuộc sống cá nhân, tôn trọng những mối quan hệ, bạn bè của nhau là cách để cả hai có thể vững vàng bên nhau.

phu nu dang ghet 4
Người phụ nữ nói nhiều, thích càm ràm luôn là nỗi phiền toái với đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

4. Phụ nữ thích nhắc lại chuyện cũ

Quá khứ là những gì đã qua, là những gì ta chẳng thể thay đổi được. Thay vì mang quá khứ ra đay nghiến, chửi bới hay cằn nhằn đối phương ở hiện tại sao bạn không cùng anh ấy phấn đấu cho tương lai.

Dù dễ tính, bao dung đến mấy đàn ông cũng thấy khó chịu, bực dọc với người phụ nữ nói nhiều, thích càm ràm mà không hề đặt mình vào vị trí của anh ấy để hiểu chàng đang nghĩ gì.

4 tật xấu của phụ nữ khiến phong thủy tan hoang, gia đình lụn bại

4 tật xấu của phụ nữ khiến phong thủy tan hoang, gia đình lụn bại

Phụ nữ chính là phong thủy của gia đình, thế nên, nếu sở hữu những thói xấu này bạn sẽ tự phá nát hạnh phúc mình đang có, khiến hôn nhân bất hạnh khốn cùng.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ nông cạn phụ nữ khờ dại phụ nữ thông minh

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 1 giờ 41 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 55 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 50 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 11 giờ 37 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 12 giờ 8 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 12 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này