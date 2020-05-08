4 điều phụ nữ thường xuyên nói dối đàn ông, điều đầu tiên hầu như ai cũng làm

Phụ nữ yêu 08/05/2020 17:53

Dù trước chồng hay người yêu thì phụ nữ thông minh vẫn không thể nói thật về những điều dưới đây, đàn ông khôn ngoan nhất định phải biết.

Dưới đây chính là 4 điều chị em hay nói dối nhất, dù là phụ nữ thông minh hay nông cạn đều khó tránh khỏi, nhất là điều đầu tiên.

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Phụ nữ luôn muốn khai lui cân nặng của mình - Ảnh minh họa: Internet

1. Phụ nữ hay nói dối về cân nặng

Cân nặng, chiều cao là những thông số phụ nữ khôn ngoan luôn muốn giữ kín cho riêng mình. Dù chỉ là một câu hỏi bâng quơ “em nặng bao nhiêu cân ấy nhỉ” thì nàng cũng sẽ chẳng bao giờ “khai thật” với bạn.

Thông thường, trước câu hỏi về cân nặng chị em luôn cố tình giảm lui vào kí để có được con số hoàn hảo. Nó khiến họ tự tin hơn và không sợ bị đối phương đánh giá mình đã béo lên hay thân hình không quyến rũ như phụ nữ khác.

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Phụ nữ thông minh luôn tỏ ra thờ ơ với quá khứ, với những người đàn ông đã từng đi qua đời mình - Ảnh minh họa: Internet

2. Số người yêu cũ

Khi được hỏi về số người yêu cũ phụ nữ luôn chọn con số an toàn để tiết lộ. Họ sợ rằng nếu biết mình đã yêu nhiều người trong quá khứ thì đối phương sẽ đánh giá, hạnh phúc hiện tại sẽ bị phá vỡ.

Đây là lý do vì sao phụ nữ thông minh luôn tỏ ra thờ ơ với quá khứ, với những người đàn ông đã từng đi qua đời mình. Bởi lẽ, người đàn ông hiện tại mới là những gì họ muốn nắm giữ thật chặt.

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Việc người mình yêu dành sự quan tâm, chăm sóc và thân mật với người khác giới khiến chị em vô cùng khó chịu - Ảnh minh họa: Internet

3. Hoàn toàn tin tưởng khi người mình yêu có bạn thân khác giới

“Em không ý kiến gì về anh và bạn thân khác giới đâu” chính là câu nói dối kinh điển của mọi phụ nữ. Thực chất khi yêu, phụ nữ luôn muốn đối phương là của riêng mình, không muốn chia sẻ với bất cứ ai.

Việc người mình yêu dành sự quan tâm, chăm sóc và thân mật với người khác giới khiến chị em vô cùng khó chịu. Bởi lẽ, đấy chính là mối đe dọa rất lớn đến tình yêu của cả hai.

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Nếu đàn ông vô tâm thờ ơ trước sinh nhật, kỷ niệm ngày hẹn hò thì dám chắc, chị em sẽ tủi thân - Ảnh minh họa: Internet

4. “Anh không cần phải tặng quà cho em đâu”

Khi nghe cô ấy nói câu này, đàn ông cần hiểu rằng nó có nghĩa là “em đang trông đợi món quà bất ngờ từ anh”. Chẳng cần đắt tiền, nhưng bất cứ phụ nữ khi yêu nào cũng muốn nhận được những món quà từ đối phương.

Nếu đàn ông vô tâm thờ ơ trước sinh nhật, kỷ niệm ngày hẹn hò hay các ngày lễ trong năm thì dám chắc, chị em sẽ tủi thân, hờn giận và hụt hẫng rất nhiều.

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