Gừng càng già càng cay, phụ nữ càng từng trải càng đắm say lòng người

Phụ nữ yêu 06/05/2020 16:05

Dưới đây chính là 5 điểm hấp dẫn chết người của phụ nữ từng trải, những cô nàng còn son dù muốn cũng chẳng thể sánh bằng.

Nhờ sở hữu những hấp lực đắt giá này nên phụ nữ từng trải luôn quyến rũ, đắt giá trong mắt người đối diện.

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Phụ nữ từng trải có sự mặn mà, hấp dẫn khó cưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ từng trải có nhan sắc mặn mà

Dù chăm sóc cẩn thận đến mấy thì phụ nữ 40 vẫn không thể xóa mờ hết những nếp nhăn trên gương mặt, cũng chẳng thể khiến mình trông trẻ trung như những cô nàng đôi mươi. Thế nhưng, chính vì biết rõ ưu và nhược điểm của mình, biết chăm sóc bản thân nên cô ấy luôn tỏa sáng.

Sự điềm đạm, mặn mà và thanh thoát chính là vũ khí khiến họ trở thành người phụ nữ cuốn hút khó cưỡng. Dám chắc, chỉ cần một lần gặp gỡ đàn ông đã say đứ đừ.

Biết cách cư xử

Trong khi những cô nàng son rỗi thường nhõng nhẽo, mè nheo với người đàn ông mình yêu để thể hiện rằng mình “có giá”, rằng đối phương phải chiều chuộng nếu không mình sẽ bỏ anh ta thì phụ nữ bản lĩnh không như thế.

Họ không bao giờ gây sức ép, tạo áp lực hay biến mình thành gánh nặng của đối phương. Sự minh bạch, sòng phẳng và tinh tế là cách để nàng bắt đầu, duy trì một mối quan hệ. Nhờ thế, mỗi giây phút ở bên người phụ nữ khôn ngoan này đàn ông đều vui vẻ, thoải mái.

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Làm chủ đời mình giúp phụ nữ tự tin hơn, nhờ thế họ hoàn toàn thoải mái bước vào một mối quan hệ không vụ lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tự lập, không dựa dẫm bất cứ ai

Chính vì đã có kinh nghiệm sống, đã trải đời nên bao sóng gió, khốn khó người phụ nữ này đều đã nếm qua. Họ bản lĩnh, mạnh mẽ và có lập trường nên sở hữu sự nghiệp vững vàng, thu nhập ổn định mà chẳng cần cậy nhờ bất cứ ai.

Làm chủ đời mình giúp phụ nữ tự tin hơn, nhờ thế họ hoàn toàn thoải mái bước vào một mối quan hệ không vụ lợi. Đứng trước một người phụ nữ thông minh, tài giỏi như thế đàn ông dù mạnh mẽ, cứng rắn đến mấy cũng “đổ”.

Không lụy tình

Những nông nổi, bất cần của tuổi thanh xuân đã ở lại phía sau. Với những người phụ nữ tuổi 40, thứ họ cần trong tình yêu không phải là những khám phá, cuồng nhiệt, hoang dại mà là cảm giác bình yên, là sự an tâm trong chuyện tình.

Thế nên, nếu phát hiện người đàn ông mình đang hẹn hò không chung thủy nàng sẽ chẳng dại níu kéo. Bởi lẽ, việc dùng nửa đời còn lại để thử tha thứ cho một người, thôi ám ảnh bản thân về sự phản bội là cái giá quá đắt, sẽ tước đi cơ hội được sống hạnh phúc của bản thân.

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Họ biết cách lắng nghe, chia sẻ, thấu hiểu và cảm thông nên càng gắn bó đàn ông càng say như điếu đổ - Ảnh minh họa: Internet

Hiểu tâm lý đàn ông

Những người phụ nữ U40 biết rõ đàn ông muốn gì, cần gì, cả hai cần phải làm gì để mối quan hệ luôn hạnh phúc, vui vẻ.

Họ biết cách lắng nghe, chia sẻ, thấu hiểu và cảm thông nên càng gắn bó đàn ông càng say như điếu đổ, nửa bước không rời.

7 đặc điểm chỉ có ở người đàn ông thật lòng yêu bạn

7 đặc điểm chỉ có ở người đàn ông thật lòng yêu bạn

Khi đàn ông yêu thật lòng, họ sẽ vô tình để lộ những dấu hiệu không thể chối cãi dưới đây, nếu chàng có đủ bạn hãy mừng thầm.

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