3 bí mật thầm kín đàn ông ngoại tình chưa bao giờ để lộ cho vợ biết!

Phụ nữ yêu 08/05/2020 16:50

Dưới đây là những bí mật "sống để dạ chết mang theo" của đàn ông ngoại tình, phụ nữ nhất định phải biết để không bị “cắm sừng” thêm lần nào nữa.

Một khi đàn ông ngoại tình nghĩa là anh ta đã phản bội nghĩa vợ chồng, lừa gạt vợ con để ăn nằm với đàn bà khác. Nếu là phụ nữ thông minh, bạn đừng tin vào những lời chống chế, giải thích bởi lăng nhăng là bản chất, dù có “đánh chết” cũng không thay đổi được.

Dưới đây là 3 bí mật mà mọi người chồng ngoại tình đều ra sức che đậy, chị em hãy đọc để sớm tỉnh ngộ.

dan ong ngoai tinh 1
Cảm giác vụng trộm với người mà vợ hết mực tin tưởng càng khiến đàn ông ngoại tình đắm đuối, mê mệt - Ảnh minh họa: Internet

1. Đàn ông ngoại tình thường nhắm đến bạn thân của vợ

Ngoài đồng nghiệp nữ, người yêu cũ thì bạn thân của vợ chính là đối tượng đàn ông trăng hoa muốn chinh phục nhất. Dù đang có hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận nhưng những người chồng lăng nhăng vẫn không ngừng “tăm tia” bạn thân của vợ.

Khi thành công trong việc lừa dối người phụ nữ đáng thương thì cả chồng lẫn bạn thân đều phấn khích vô cùng. Cảm giác vụng trộm với người mà vợ hết mực tin tưởng càng khiến đàn ông đắm đuối, mê mệt, một khi đã dấn thân sẽ khó lòng rút chân khỏi mối quan hệ ngang trái, tàn độc ấy.

dan ong ngoai tinh 2
Nếu nhân tình là người giỏi chuyện ấy thì dám chắc, khi về nhà chồng ngoại tình sẽ ghẻ lạnh vợ đến tận cùng - Ảnh minh họa: Internet

2. Đàn ông ngoại tình vì nhàm chán chuyện gối chăn

Dù luôn miệng khen vợ giỏi khi ái ân, rằng cô ấy là người hiểu rõ mình cần gì, muốn gì, có đời sống tình dục vô cùng hòa hợp thì đàn ông có gia đình vẫn thấy nhàm chán.

Đúng như câu nói “ăn mãi một món sẽ ngán”, những người đàn ông ngoại tình sẽ luôn muốn tìm kiếm người bạn tình khác ngoài vợ để làm mới chuyện ái ân.

Chỉ cần qua đêm với kẻ thứ ba một lần thì đàn ông đã say như điếu đổ. Nếu nhân tình là người giỏi chuyện ấy, luôn chủ động, sáng tạo thì dám chắc, về nhà chồng ngoại tình sẽ ghẻ lạnh vợ đến tận cùng.

dan ong ngoai tinh 3
Họ để nửa thân dưới điều khiển nửa thân trên, đẩy gia đình yên ổn vào sóng gió nhưng chưa bao giờ tự thấy mình có lỗi - Ảnh minh họa: Internet

3. Đàn ông thường ngoại tình khi vợ sinh con

Phụ nữ lấy chồng, sinh con phải chấp nhận rất nhiều thua thiệt, hy sinh. Thế nhưng, mặc vợ thức đêm thức hôm chăm con mọn, mặc vợ đầu bù tóc rối, nhợt nhạt vì không được ngủ đủ giấc thì chồng vô tâm cũng chẳng hề đoái hoài.

Thay vì cảm thông, xắn tay áo sẻ chia trách nhiệm thì những gã đàn ông tệ bạc lại vin vào cớ vợ xuống cấp nhan sắc, thân hình xồ xề để ra ngoài hú hí với đàn bà khác.

Họ để nửa thân dưới điều khiển nửa thân trên, đẩy gia đình yên ổn vào sóng gió nhưng chưa bao giờ tự thấy mình có lỗi.

Chỉ khi bước sang ngưỡng 40 phụ nữ mới thấm thía những điều sâu sắc này!

Chỉ khi bước sang ngưỡng 40 phụ nữ mới thấm thía những điều sâu sắc này!

Dưới đây chính là những bài học chỉ khi phụ nữ 40 họ mới có thể thấm thía, chị em chớ dại bỏ qua kẻo hối tiếc nửa đời.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình đàn ông tệ bạc đàn ông trăng hoa

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 30 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 25 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 11 giờ 13 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 11 giờ 43 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 11 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này