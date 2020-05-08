Dưới đây là những bí mật "sống để dạ chết mang theo" của đàn ông ngoại tình, phụ nữ nhất định phải biết để không bị “cắm sừng” thêm lần nào nữa.

Một khi đàn ông ngoại tình nghĩa là anh ta đã phản bội nghĩa vợ chồng, lừa gạt vợ con để ăn nằm với đàn bà khác. Nếu là phụ nữ thông minh, bạn đừng tin vào những lời chống chế, giải thích bởi lăng nhăng là bản chất, dù có “đánh chết” cũng không thay đổi được. Dưới đây là 3 bí mật mà mọi người chồng ngoại tình đều ra sức che đậy, chị em hãy đọc để sớm tỉnh ngộ.

Cảm giác vụng trộm với người mà vợ hết mực tin tưởng càng khiến đàn ông ngoại tình đắm đuối, mê mệt - Ảnh minh họa: Internet 1. Đàn ông ngoại tình thường nhắm đến bạn thân của vợ Ngoài đồng nghiệp nữ, người yêu cũ thì bạn thân của vợ chính là đối tượng đàn ông trăng hoa muốn chinh phục nhất. Dù đang có hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận nhưng những người chồng lăng nhăng vẫn không ngừng “tăm tia” bạn thân của vợ. Khi thành công trong việc lừa dối người phụ nữ đáng thương thì cả chồng lẫn bạn thân đều phấn khích vô cùng. Cảm giác vụng trộm với người mà vợ hết mực tin tưởng càng khiến đàn ông đắm đuối, mê mệt, một khi đã dấn thân sẽ khó lòng rút chân khỏi mối quan hệ ngang trái, tàn độc ấy.

Nếu nhân tình là người giỏi chuyện ấy thì dám chắc, khi về nhà chồng ngoại tình sẽ ghẻ lạnh vợ đến tận cùng - Ảnh minh họa: Internet 2. Đàn ông ngoại tình vì nhàm chán chuyện gối chăn Dù luôn miệng khen vợ giỏi khi ái ân, rằng cô ấy là người hiểu rõ mình cần gì, muốn gì, có đời sống tình dục vô cùng hòa hợp thì đàn ông có gia đình vẫn thấy nhàm chán. Đúng như câu nói “ăn mãi một món sẽ ngán”, những người đàn ông ngoại tình sẽ luôn muốn tìm kiếm người bạn tình khác ngoài vợ để làm mới chuyện ái ân. Chỉ cần qua đêm với kẻ thứ ba một lần thì đàn ông đã say như điếu đổ. Nếu nhân tình là người giỏi chuyện ấy, luôn chủ động, sáng tạo thì dám chắc, về nhà chồng ngoại tình sẽ ghẻ lạnh vợ đến tận cùng. Họ để nửa thân dưới điều khiển nửa thân trên, đẩy gia đình yên ổn vào sóng gió nhưng chưa bao giờ tự thấy mình có lỗi - Ảnh minh họa: Internet 3. Đàn ông thường ngoại tình khi vợ sinh con Phụ nữ lấy chồng, sinh con phải chấp nhận rất nhiều thua thiệt, hy sinh. Thế nhưng, mặc vợ thức đêm thức hôm chăm con mọn, mặc vợ đầu bù tóc rối, nhợt nhạt vì không được ngủ đủ giấc thì chồng vô tâm cũng chẳng hề đoái hoài. Thay vì cảm thông, xắn tay áo sẻ chia trách nhiệm thì những gã đàn ông tệ bạc lại vin vào cớ vợ xuống cấp nhan sắc, thân hình xồ xề để ra ngoài hú hí với đàn bà khác. Họ để nửa thân dưới điều khiển nửa thân trên, đẩy gia đình yên ổn vào sóng gió nhưng chưa bao giờ tự thấy mình có lỗi.

Chỉ khi bước sang ngưỡng 40 phụ nữ mới thấm thía những điều sâu sắc này! Dưới đây chính là những bài học chỉ khi phụ nữ 40 họ mới có thể thấm thía, chị em chớ dại bỏ qua kẻo hối tiếc nửa đời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-bi-mat-tham-kin-dan-ong-ngoai-tinh-chua-bao-gio-de-lo-cho-vo-biet-358344.html