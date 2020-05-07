3 mẫu phụ nữ dễ bị đàn ông lừa gạt tình cảm, lụy tình đến đáng thương

Phụ nữ yêu 07/05/2020 15:25

Nếu không sớm thay đổi, những người phụ nữ khờ dại này sẽ khổ vì đàn ông cả đời, đêm nào cũng khóc ướt gối.

Là phụ nữ, tuyệt đối đừng cho phép bản thân trở thành những kiểu phụ nữ khờ dại này kẻo cả đời chìm trong bể dâu, bất hạnh khốn cùng, chẳng bao giờ có được hạnh phúc.

phu nu kho dai 1
Phụ nữ khờ dại nhất là khi nghe theo mọi điều đàn ông muốn - Ảnh minh họa: Internet

Không có lập trường, gió chiều nào theo chiều nấy

Phụ nữ khi yêu thường dẹp lý trí sang một bên để nuông chiều con tim mình. Họ sẵn lòng hy sinh tất cả vì người đàn ông mình yêu thương, sẵn sàng thay đổi để chiều lòng đối phương mà quên mất rằng, những khác biệt chính là thứ giúp phụ nữ luôn thú vị.

Hãy nhớ, một người phụ nữ thông minh luôn biết mình muốn gì, cần gì và không bao giờ thay đổi nguyên tắc của bản thân vì bất cứ ai, kể cả người yêu hay chồng. Nếu đàn ông yêu thật lòng, họ sẽ yêu cả những điều chưa hoàn hảo nơi bạn, trân trọng cá tính riêng.

Nếu cứ gió chiều nào theo chiều nấy, nghe theo mọi điều đàn ông muốn thì bạn sẽ dễ bị lừa gạt, lợi dụng tiền bạc, tình cảm. Thế nên, ngay từ bây giờ phụ nữ nông cạn hãy sớm tỉnh ngộ để không bị mang ra làm trò bỡn cợt, để đàn ông tùy tiện chà đạp, tổn thương mình.

phu nu kho dai 2
Sở dĩ đàn ông ngoại tình, dám léng phéng với đàn bà khác hết lần này đến lần khác là do bạn đã quá hào phóng với lòng vị tha - Ảnh minh họa: Internet

Quá bao dung, dễ dàng cho qua lỗi lầm của đối phương

Thiện lương, bao dung là những đức tính tốt đẹp, nó giúp cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, an yên hơn. Tuy nhiên, phụ nữ đừng bao giờ hoang phí lòng bao dung bởi nó đồng nghĩa với việc bạn là một kẻ nhu nhược.

Việc dễ dàng cho qua những lỗi lầm khi đối phương nói dăm ba câu xin lỗi, rơi vài giọt nước mắt sẽ đẩy bạn vào vòng khổ đau thêm lần nữa. Bởi một khi dễ dàng được thứ tha đàn ông sẽ chẳng hề hối lỗi, ăn năn. Họ ỷ lại, vô tâm và rắp tâm lừa dối bạn thêm nhiều lần cho đến khi bị phát hiện lại van xin, quỵ lụy để được bỏ qua.

Sở dĩ đàn ông ngoại tình, dám léng phéng với đàn bà khác hết lần này đến lần khác là do bạn đã quá hào phóng với lòng vị tha. Nếu ngay cả chính mình bạn cũng không coi trọng, không tự khẳng định giá trị thì đàn ông sao có thể trân trọng bạn.

phu nu kho dai 3
Phụ nữ khôn ngoan sẽ chẳng bao giờ tin vào lời đàn ông nói, họ chỉ tin vào những gì đàn ông làm - Ảnh minh họa: Internet

“Hảo ngọt”, thích nghe lời đường mật

Người xưa có câu “đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai”, phụ nữ mềm yếu, mong manh và dễ dàng bị chinh phục khi đối phương cho mình cảm giác an toàn qua lời nói.

Những hứa hẹn, thề thốt khiến phụ nữ tin sái cổ vào tình yêu ảo mộng mà đàn ông trăng hoa dệt lên. Họ tin tưởng đối phương tuyệt đối, không hề hồ nghi, cũng chẳng ghen tuông vì cứ tưởng rằng bản thân đã tìm được chân ái.

Trong khi đó, phụ nữ khôn ngoan sẽ chẳng bao giờ tin vào lời đàn ông nói, họ chỉ tin vào những gì đàn ông làm. Miệng nói yêu thương nhưng vô tâm hời hợt, không xem một nửa là ưu tiên hàng đầu thì thực chất anh ta không yêu bạn nhiều như những gì anh ta nói.

3 bí mật đàn ông chỉ thổ lộ với người phụ nữ họ yêu thật lòng, yêu hơn cả bản thân mình

3 bí mật đàn ông chỉ thổ lộ với người phụ nữ họ yêu thật lòng, yêu hơn cả bản thân mình

Khi đàn ông yêu thật lòng, họ sẽ sẵn sàng tiết lộ những bí mật này với bạn, nếu vẫn giữ kín như bưng thì anh ấy đang không yêu bạn nhiều như bạn tưởng.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ nông cạn phụ nữ khi yêu phụ nữ thông minh

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 31 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 26 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 11 giờ 13 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 11 giờ 44 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 11 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này