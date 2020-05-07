3 mẫu phụ nữ dễ bị đàn ông lừa gạt tình cảm, lụy tình đến đáng thương

Phụ nữ khi yêu thường dẹp lý trí sang một bên để nuông chiều con tim mình. Họ sẵn lòng hy sinh tất cả vì người đàn ông mình yêu thương, sẵn sàng thay đổi để chiều lòng đối phương mà quên mất rằng, những khác biệt chính là thứ giúp phụ nữ luôn thú vị.

Là phụ nữ, tuyệt đối đừng cho phép bản thân trở thành những kiểu phụ nữ khờ dại này kẻo cả đời chìm trong bể dâu, bất hạnh khốn cùng, chẳng bao giờ có được hạnh phúc.

Nếu cứ gió chiều nào theo chiều nấy, nghe theo mọi điều đàn ông muốn thì bạn sẽ dễ bị lừa gạt, lợi dụng tiền bạc, tình cảm. Thế nên, ngay từ bây giờ phụ nữ nông cạn hãy sớm tỉnh ngộ để không bị mang ra làm trò bỡn cợt, để đàn ông tùy tiện chà đạp, tổn thương mình.

Hãy nhớ, một người phụ nữ thông minh luôn biết mình muốn gì, cần gì và không bao giờ thay đổi nguyên tắc của bản thân vì bất cứ ai, kể cả người yêu hay chồng. Nếu đàn ông yêu thật lòng, họ sẽ yêu cả những điều chưa hoàn hảo nơi bạn, trân trọng cá tính riêng.

Sở dĩ đàn ông ngoại tình, dám léng phéng với đàn bà khác hết lần này đến lần khác là do bạn đã quá hào phóng với lòng vị tha - Ảnh minh họa: Internet

Quá bao dung, dễ dàng cho qua lỗi lầm của đối phương

Thiện lương, bao dung là những đức tính tốt đẹp, nó giúp cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, an yên hơn. Tuy nhiên, phụ nữ đừng bao giờ hoang phí lòng bao dung bởi nó đồng nghĩa với việc bạn là một kẻ nhu nhược.

Việc dễ dàng cho qua những lỗi lầm khi đối phương nói dăm ba câu xin lỗi, rơi vài giọt nước mắt sẽ đẩy bạn vào vòng khổ đau thêm lần nữa. Bởi một khi dễ dàng được thứ tha đàn ông sẽ chẳng hề hối lỗi, ăn năn. Họ ỷ lại, vô tâm và rắp tâm lừa dối bạn thêm nhiều lần cho đến khi bị phát hiện lại van xin, quỵ lụy để được bỏ qua.

Sở dĩ đàn ông ngoại tình, dám léng phéng với đàn bà khác hết lần này đến lần khác là do bạn đã quá hào phóng với lòng vị tha. Nếu ngay cả chính mình bạn cũng không coi trọng, không tự khẳng định giá trị thì đàn ông sao có thể trân trọng bạn.

Phụ nữ khôn ngoan sẽ chẳng bao giờ tin vào lời đàn ông nói, họ chỉ tin vào những gì đàn ông làm - Ảnh minh họa: Internet

“Hảo ngọt”, thích nghe lời đường mật

Người xưa có câu “đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai”, phụ nữ mềm yếu, mong manh và dễ dàng bị chinh phục khi đối phương cho mình cảm giác an toàn qua lời nói.

Những hứa hẹn, thề thốt khiến phụ nữ tin sái cổ vào tình yêu ảo mộng mà đàn ông trăng hoa dệt lên. Họ tin tưởng đối phương tuyệt đối, không hề hồ nghi, cũng chẳng ghen tuông vì cứ tưởng rằng bản thân đã tìm được chân ái.

Trong khi đó, phụ nữ khôn ngoan sẽ chẳng bao giờ tin vào lời đàn ông nói, họ chỉ tin vào những gì đàn ông làm. Miệng nói yêu thương nhưng vô tâm hời hợt, không xem một nửa là ưu tiên hàng đầu thì thực chất anh ta không yêu bạn nhiều như những gì anh ta nói.