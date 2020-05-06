4 biểu hiện của đàn ông TỒI TỆ, đàn bà khôn hãy tránh càng xa càng tốt

Hai người yêu nhau, dù hòa hợp hạnh phúc đến mấy cũng khó tránh khỏi những xung đột, bất hòa. Cự cãi, tranh luận chắc chắn là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, một người đàn ông tử tế dù nóng giận đến mấy cũng sẽ biết tiết chế lời nói, kiểm soát cảm xúc để không có điều gì vượt quá giới hạn.

Đàn bà thông minh đến mấy nếu yêu phải gã đàn ông tệ bạc này đời ắt chìm trong bể dâu, bất hạnh triền miên, khó lòng yên ổn.

Lúc này, dù yêu đến mấy đàn bà khờ dại cũng phải nhìn rõ tâm tình của gã đàn ông vũ phu này. Đừng dại dây dưa bởi “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”.

Ngược lại, gã đàn ông gia trưởng, vũ phu sẽ vun vào cớ “do anh nóng tính” mà chửi bới, quát tháo và nhục mạ người đàn bà mình yêu. Thậm chí, anh ta chẳng ngần ngại “thượng cẳng tay hạ cẳng chân” để giành thế thượng phong.

Ngay với cha mẹ ruột của mình họ còn chẳng hề xót thương, trân trọng thì huống gì là người dưng nước lã như bạn - Ảnh minh họa: Internet

2. Đàn ông không hiếu thuận với mẹ cha

Chỉ cần nhìn cách đàn ông cư xử với cha mẹ, người thân ta đã có thể nhận biết được phần nào tâm tính của họ. Người đàn ông ích kỷ chỉ biết đòi hỏi, muốn được cha mẹ cung phụng nuông chiều và mặc nhiên xem đấy là trách nhiệm của cha mẹ dù họ đã là đàn ông trưởng thành.

Sự ỷ lại, “bóc lột” tình yêu thương mà chẳng hề đáp đền chính là biểu hiện rõ ràng nhất của người con trai bất hiếu, ngược đãi tinh thần đấng sinh thành.

Nếu đang yêu kiểu đàn ông này, chị em hãy bỏ ngay đừng tiếc. Ngay với cha mẹ ruột của mình họ còn chẳng hề xót thương, trân trọng thì huống gì là người dưng nước lã như bạn.

Nếu lấy phải người chồng chỉ biết trốn tránh khi gặp khó khăn thì gia đình khó lòng yên ổn - Ảnh minh họa: Internet

3. Đàn ông vô trách nhiệm

Trong một gia đình, đàn ông chính là cây tùng cây bách để vợ con tựa nương, là điểm tựa tinh thần. Nếu chồng vô tâm đến mức đùn đẩy mọi việc nhà cho vợ, chẳng bao giờ chơi với con và độc đoán, luôn tự ý làm theo ý mình thì anh ta không đáng tin chút nào.

Hôn nhân ngoài tình yêu còn cần cả niềm tin, sự tín nhiệm và trách nhiệm. Nếu lấy phải người chồng chỉ biết trốn tránh khi gặp khó khăn thì gia đình khó lòng yên ổn.

Một người đàn ông cần trung thực với người đàn bà mình yêu - Ảnh minh họa: Internet

4. Đàn ông không giữ chữ tín

Sự lươn lẹo, dối trá đều xuất phát từ những lời nói dối đơn giản nhất. Một người đàn ông cần trung thực với người đàn bà mình yêu, đối xử với cô ấy toàn tâm toàn ý và giữ lời hứa.

Nếu chỉ biết hứa hẹn nhưng chẳng bao giờ giữ lời, nếu anh ấy thường xuyên nói dối để “qua mặt” bạn thì dám chắc, nguy cơ chàng tự biến mình thành người đàn ông ngoại tình, phản bội vợ con là rất cao.