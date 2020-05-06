4 biểu hiện của đàn ông TỒI TỆ, đàn bà khôn hãy tránh càng xa càng tốt

Phụ nữ yêu 06/05/2020 18:22

Nếu chàng có những biểu hiện dưới đây, dám chắc anh ấy là người đàn ông tệ bạc, chị em chớ dại dây dưa kẻo tự rước tai ương, bất hạnh cả đời.

Đàn bà thông minh đến mấy nếu yêu phải gã đàn ông tệ bạc này đời ắt chìm trong bể dâu, bất hạnh triền miên, khó lòng yên ổn.

dan ong te bac 1
Một người đàn ông tệ bạc thường thích sử dụng nắm đấm để thể hiện bản lĩnh - Ảnh minh họa: Internet

1. Đàn ông nóng nảy, không kiểm soát được cảm xúc

Hai người yêu nhau, dù hòa hợp hạnh phúc đến mấy cũng khó tránh khỏi những xung đột, bất hòa. Cự cãi, tranh luận chắc chắn là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, một người đàn ông tử tế dù nóng giận đến mấy cũng sẽ biết tiết chế lời nói, kiểm soát cảm xúc để không có điều gì vượt quá giới hạn.

Ngược lại, gã đàn ông gia trưởng, vũ phu sẽ vun vào cớ “do anh nóng tính” mà chửi bới, quát tháo và nhục mạ người đàn bà mình yêu. Thậm chí, anh ta chẳng ngần ngại “thượng cẳng tay hạ cẳng chân” để giành thế thượng phong.

Lúc này, dù yêu đến mấy đàn bà khờ dại cũng phải nhìn rõ tâm tình của gã đàn ông vũ phu này. Đừng dại dây dưa bởi “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”.

dan ong te bac 2
Ngay với cha mẹ ruột của mình họ còn chẳng hề xót thương, trân trọng thì huống gì là người dưng nước lã như bạn - Ảnh minh họa: Internet

2. Đàn ông không hiếu thuận với mẹ cha

Chỉ cần nhìn cách đàn ông cư xử với cha mẹ, người thân ta đã có thể nhận biết được phần nào tâm tính của họ. Người đàn ông ích kỷ chỉ biết đòi hỏi, muốn được cha mẹ cung phụng nuông chiều và mặc nhiên xem đấy là trách nhiệm của cha mẹ dù họ đã là đàn ông trưởng thành.

Sự ỷ lại, “bóc lột” tình yêu thương mà chẳng hề đáp đền chính là biểu hiện rõ ràng nhất của người con trai bất hiếu, ngược đãi tinh thần đấng sinh thành.

Nếu đang yêu kiểu đàn ông này, chị em hãy bỏ ngay đừng tiếc. Ngay với cha mẹ ruột của mình họ còn chẳng hề xót thương, trân trọng thì huống gì là người dưng nước lã như bạn.

dan ong te bac 3
Nếu lấy phải người chồng chỉ biết trốn tránh khi gặp khó khăn thì gia đình khó lòng yên ổn - Ảnh minh họa: Internet

3. Đàn ông vô trách nhiệm

Trong một gia đình, đàn ông chính là cây tùng cây bách để vợ con tựa nương, là điểm tựa tinh thần. Nếu chồng vô tâm đến mức đùn đẩy mọi việc nhà cho vợ, chẳng bao giờ chơi với con và độc đoán, luôn tự ý làm theo ý mình thì anh ta không đáng tin chút nào.

Hôn nhân ngoài tình yêu còn cần cả niềm tin, sự tín nhiệm và trách nhiệm. Nếu lấy phải người chồng chỉ biết trốn tránh khi gặp khó khăn thì gia đình khó lòng yên ổn.

dan ong te bac 4
Một người đàn ông cần trung thực với người đàn bà mình yêu - Ảnh minh họa: Internet

4. Đàn ông không giữ chữ tín

Sự lươn lẹo, dối trá đều xuất phát từ những lời nói dối đơn giản nhất. Một người đàn ông cần trung thực với người đàn bà mình yêu, đối xử với cô ấy toàn tâm toàn ý và giữ lời hứa.

Nếu chỉ biết hứa hẹn nhưng chẳng bao giờ giữ lời, nếu anh ấy thường xuyên nói dối để “qua mặt” bạn thì dám chắc, nguy cơ chàng tự biến mình thành người đàn ông ngoại tình, phản bội vợ con là rất cao.

Phụ nữ làm được 4 điều này, chồng ngoại tình sẽ tự thấy xấu hổ, nhục nhã cả đời

Phụ nữ làm được 4 điều này, chồng ngoại tình sẽ tự thấy xấu hổ, nhục nhã cả đời

Đừng đánh ghen, cũng đừng tung hê tất cả mọi chuyện, đây mới là cách giúp phụ nữ trả thù chồng ngoại tình hiệu quả nhất, khiến đối phương ân hận cả đời.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông tồi đàn ông ngoại tình đàn bà khôn ngoan

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 31 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 26 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 11 giờ 13 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 11 giờ 44 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 11 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này