4 thứ đàn bà khôn quyết giữ khư khư, dù có ‘đánh chết’ cũng không buông

Phụ nữ yêu 11/05/2020 14:50

Nếu là đàn bà khôn ngoan, bạn hãy giữ khư khư những thứ này cho riêng mình, chồng có đòi cũng đừng cho để một đời êm ấm, hạnh phúc đủ đầy.

Muốn được chồng cưng chiều, một lòng một dạ thương yêu cả đời đàn bà khôn ngoan chỉ cần giữ chặt 4 thứ này là đủ, không hơn, không kém.

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Đứng trước người đàn bà khôn ngoan thì đàn ông nào cũng bị hút chặt cả đời. - Ảnh minh họa: Internet

Tinh thần lạc quan, sự tự tin

Là đàn bà, dù là đàn bà thông minh hay nông cạn bạn cũng đừng bao giờ đánh mất chính mình. Dẫu không là hoa hậu, siêu mẫu nhưng bạn chính là phiên bản duy nhất nên hãy trở thành người mà chính mình yêu thích.

Yêu thương bản thân, không ngừng làm đẹp và nhìn đời bằng đôi mắt lạc quan, tự tin là cách để bạn nhận được sự trân trọng, thương yêu từ những người xung quanh. Hơn cả, đứng trước người đàn bà bản lĩnh, tự tin thì đàn ông nào cũng bị hút chặt cả đời.

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Đàn bà khôn ngoan có thể không có chồng nhưng nhất định phải có tiền để lo cho bản thân thật tốt - Ảnh minh họa: Internet

Công việc mình yêu thích

Đời đàn bà, tuyệt đối đừng bao giờ chấp nhận ở nhà chồng nuôi, cũng đừng từ bỏ ước mơ, đam mê của mình chỉ vì không được gia đình ủng hộ. Cuộc đời này là của bạn, bạn chỉ có một lần để sống thì hãy sống hết mình với nó, đừng phung phí thời gian chỉ để làm hài lòng người khác.

Kiên trì với công việc mình yêu thích, nỗ lực vươn lên và chăm chỉ kiếm tiền chính là chìa khóa mang lại thành công và cuộc sống đáng mơ ước cho bạn. Bởi lẽ, đàn bà khôn ngoan có thể không có chồng nhưng nhất định phải có tiền để lo cho bản thân thật tốt.

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Hãy nhớ, một người đàn ông tử tế sẽ không cấm cản bạn quan tâm đến cha mẹ ruột của mình - Ảnh minh họa: Internet

Lòng hiếu thuận với mẹ cha

Dù dã kết hôn hay vẫn độc thân thì đàn bà cũng đừng quên yêu thương, săn sóc và quan tâm đến cha mẹ mình. Đừng chờ đến khi giàu có mới báo hiếu, cũng đừng đợi đến lúc cha mẹ gần đất xa trời mới thương yêu.

Hãy nhớ, một người đàn ông tử tế sẽ không cấm cản bạn quan tâm đến cha mẹ ruột của mình. Nếu anh ấy bắt bạn phải toàn tâm toàn ý lo cho nhà chồng, không được chăm lo cho nhà ngoại thì đấy đích thị là người chồng gia trưởng, độc đoán, càng chung sống bạn sẽ càng khổ tâm.

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Bạn phải trân trọng chính mình thì mới có thể đòi hỏi điều ấy từ chồng con - Ảnh minh họa: Internet

Trân trọng chính mình

Đừng việc lý do bận rộn chăm sóc chồng con mà không có thời gian để lo cho bản thân, cũng đừng nghĩ rằng làm đẹp sau khi kết hôn là hoang phí. Bởi lẽ, đàn bà được quyền làm đẹp, phù phiếm và nuông chiều bản thân hết mực.

Bạn phải trân trọng chính mình thì mới có thể đòi hỏi điều ấy từ chồng con. Khi thấy bạn “đắt giá” ắt cuộc đời sẽ đối xử với bạn tử tế.

Muốn biết bạn đang yêu đúng người hay không chỉ cần đọc bài viết này sẽ rõ!

Muốn biết bạn đang yêu đúng người hay không chỉ cần đọc bài viết này sẽ rõ!

Nếu vẫn đang thắc mắc mình có đang yêu đúng người hay không, phụ nữ thông minh đừng bỏ qua những dấu hiệu nhận biết cực chính xác dưới đây.

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