4 điều phụ nữ thông minh không bao giờ chia sẻ lên mạng xã hội, phụ nữ nông cạn vẫn làm mỗi ngày

Phụ nữ yêu 18/05/2020 15:03

Nếu là phụ nữ thông minh, bạn đừng dại chia sẻ những điều này lên mạng xã hội kẻo tai ương ập đến, tự rước họa vào thân.

Phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ chia sẻ những điều này lên mạng xã hội, bởi nàng biết rõ điều gì nên giữ cho riêng mình.

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Chờ khi đã trở lại cuộc sống hằng ngày phụ nữ thông minh sẽ vui vẻ chia sẻ về hành trình thú vị của mình - Ảnh minh họa: Internet

1. Hình ảnh đang du lịch

Những chuyến du lịch đắt tiền với biển xanh, cát trắng, nắng vàng là cơ hội để bạn được nghỉ ngơi, thư giãn và hưởng thụ sau những ngày làm việc căng thẳng mệt mỏi. Đấy còn là thành quả của việc tích cóp tiền bạc để có thể tận hưởng những ngày vui vẻ bên gia đình, bạn bè nên ai cũng muốn khoe lên mạng xã hội để nhận được những lượt thả tim, những bình luận khen ngợi “đẹp quá”, “thích thế”…

Tuy nhiên, phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ đăng ảnh khi đang du lịch. Nàng hiểu rằng, việc tiết lộ vị trí của mình đồng nghĩa với việc đang ngầm cho thiên hạ biết mình đang vắng nhà. Đây chính là cơ hội để kẻ xấu có thể đột nhập, trộm cắp mà bạn chẳng thể làm gì bởi “nước xa không cứu được lửa gần”.

Chờ sau khi đã trở về từ chuyến đi, khi đã trở lại cuộc sống hằng ngày phụ nữ thông minh mới vui vẻ chia sẻ về hành trình thú vị của mình.

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Khi xảy ra những tranh chấp, mâu thuẫn thì cách tốt nhất để giải quyết chính là đối thoại với nhau - Ảnh minh họa: Internet

2. Chuyện tình cảm riêng tư

Dù đang yêu hay đã kết hôn thì chỉ cần bạn và một nửa hạnh phúc trong mối quan hệ ấy. Đừng cố khoe khoang bản thân đang rất hạnh phúc bằng việc đăng tải quá nhiều hình ảnh nhạy cảm của cả hai, cũng đừng dại kể xấu đối phương trên mạng xã hội.

Khi xảy ra những tranh chấp, mâu thuẫn thì cách tốt nhất để giải quyết chính là đối thoại với nhau. Hãy để cả hai có cơ hội làm hòa với nhau, thay vì kể lể công khai cho cả thiên hạ đều biết bạn đang trục trặc chuyện tình cảm.

Đàn ông ít nói là thế, nhưng họ lại cực để tâm khi một nửa không biết giữ kín chuyện riêng tư. Nếu không sớm thay đổi thói quen xấu này phụ nữ khờ dại sẽ khiến đối phương thấy chàng không được tôn trọng.

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Bạn càng khoe khoang sẽ càng khiến người khác dễ dàng nảy sinh lòng đố kỵ - Ảnh minh họa: Internet

3. Thông tin về tài chính

Khi được thăng chức, tăng lương ai cũng thầm thấy tự hào bởi sau những nỗ lực thì giờ đây bạn đã được đáp đền xứng đáng. Sau khi đã vui, đã hãnh diện, đã phấn khích thì bạn cần giữ thông tin liên quan đến tài chính cho riêng mình.

Đừng tiết lộ mức thu nhập của mình với bất cứ ai, kể cả gia đình. Cũng đừng công khai số dư trong tài khoản, sổ tiết kiệm hay giấy tờ nhà đất lên mạng xã hội.

Bạn càng khoe khoang sẽ càng khiến người khác đố kỵ, từ đấy sẽ nảy sinh những điều không hay.

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Đừng dại tung hê công khai kẻo bị những đồng nghiệp xấu tính 'tam sao thất bản', đến tai cấp trên sẽ bất lợi cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

4. Phàn nàn về chốn công sở

Dù tài giỏi đến mấy thì bạn cũng sẽ gặp phải những khó khăn trong công việc, bất đồng quan điểm với đồng nghiệp hay va chạm với cấp trên.

Những lúc như thế, bạn đừng giận quá mất khôn mà vội vàng đăng tải những điều không hay ho hay nói xấu, chửi bới công ty lên mạng xã hội. Bạn có quyền phàn nàn, nhưng hãy phàn nàn mang tính xây dựng với đồng nghiệp, cấp trên để môi trường công sở luôn trong lành, thoải mái.

Đừng dại tung hê công khai kẻo bị những đồng nghiệp xấu tính “tam sao thất bản”, đến tai cấp trên sẽ bất lợi cho bạn.

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