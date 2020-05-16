3 ‘ĐIỂM YẾU’ của đàn ông, phụ nữ chỉ cần NẮM THÓP ắt chàng say như điếu đổ

Phụ nữ yêu 16/05/2020 08:18

Muốn hiểu đàn ông như lòng bàn tay, khiến chàng yêu thương chiều chuộng mình phụ nữ khôn ngoan chỉ cần nắm được 3 ‘tử huyệt’ này là đủ, không hơn không kém.

Không phải phấn son hay đồ hiệu đắt tiền, phụ nữ khôn ngoan, quyến rũ nhất trong mắt đàn ông là khi có thể tinh tế nắm bắt những điểm yếu này của phái mạnh.

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Là một người phụ nữ khôn ngoan, bạn đừng quản lý tiền bạc quá cứng nhắc, đừng tính toán với chồng từng đồng - Ảnh minh họa: Internet

Sợ bị kiểm soát tài chính

Khi đàn ông tụ tập, họ thường bàn với nhau về công việc, sự nghiệp nhưng suy cho cùng là để cân đo xem ai thành công hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Thế nên, với phái mạnh tiền không chỉ là thu nhập, mà còn là phương tiện để bảo vệ lòng tự tôn, khẳng định vị thế trong xã hội.

Đàn ông nào cũng nỗ lực kiếm tiền, họ chăm chỉ làm việc không chỉ để bản thân được vẻ vang mà còn để vợ con có cuộc sống sung túc, tử tế. Là một người vợ thông minh, bạn đừng quản lý tiền bạc quá cứng nhắc, đừng tính toán với chồng từng đồng.

Hãy để chồng được phóng túng trong chừng mực, để anh ấy tự chủ việc chi tiêu, không bị vợ kiểm soát bằng việc thống nhất với nhau từ trước. Khi ấy, chàng sẽ không cảm thấy bí bách, khó chịu mà sẽ tự cân bằng tài chính.

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Là phụ nữ, khi ghen bạn hãy ghen một cách khôn khéo, điềm tĩnh - Ảnh minh họa: Internet

Sợ phụ nữ cuồng ghen

Ai cũng vin vào câu nói “có yêu mới ghen” để làm lá chắn cho những hành động thái quá của mình trong việc kiểm soát một nửa. Tuy nhiên, đàn ông sợ nhất chính là phụ nữ cuồng ghen, hở một chút là nghi ngờ chồng ngoại tình, lang chạ với phụ nữ khác sau lưng mình.

Phụ nữ càng cố gắng kiểm tra sự chung thủy của đàn ông bằng cách xâm phạm bí mật đời tư, tự tiện kiểm tra điện thoại, mạng xã hội, ví tiền… thì đàn ông càng cảm thấy bị xúc phạm, bực tức mà dần chán nản với người bạn đời không nói lý lẽ.

Là phụ nữ, khi ghen bạn hãy ghen một cách khôn khéo, điềm tĩnh. Càng gào lên, càng lớn giọng bạn càng yếu thế. Hãy nhỏ nhẹ nói bóng gió với chồng về những nghi ngại của mình, chàng ắt “có tật giật mình” không dám làm càn.

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Phụ nữ đừng khờ dại mang đàn ông ra so sánh với người cũ của bạn kẻo tự làm khó mình - Ảnh minh họa: Internet

Sợ bị mang ra so sánh với người cũ

Dù không phải là tình đầu, nhưng đàn ông nào cũng hạnh phúc ngập tràn khi được là tình cuối, được cùng người phụ nữ mình yêu bước chân vào lễ đường, nên duyên chồng vợ. Dù rất tò mò việc trước đây bạn đã yêu bao nhiêu người nhưng đàn ông yêu chân thành sẽ không hỏi.

Chàng tôn trọng bạn, tôn trọng những mối tình trong quá khứ của bạn. Vậy nên, phụ nữ cũng hãy hành xử như thế với người đàn ông mình yêu.

Đừng cố gắng đào xới quá khứ rồi mang bản thân ra so sánh với người yêu cũ của chàng. Đặc biệt, phụ nữ đừng khờ dại mang đàn ông ra so sánh với người cũ của bạn kẻo tự làm khó mình.

Đàn ông vốn sĩ diện, tự ái cao, một khi bị mang ra chê bai, hơn thua với đàn ông khác họ sẽ thấy mình không được tôn trọng.

3 hành động khiến phụ nữ trở nên ‘RẺ TIỀN’, bị người khác khinh thường ra mặt

3 hành động khiến phụ nữ trở nên ‘RẺ TIỀN’, bị người khác khinh thường ra mặt

Nếu không bỏ ngay những thói xấu này phụ nữ nông cạn đừng trách vì sao đi đâu cũng bị người khác ghẻ lạnh, xem thường, chẳng muốn kết thân.

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Từ khóa:   phụ nữ thông minh vợ thông minh người yêu cũ

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