Nếu là phụ nữ thông minh, bạn đừng hơn thua với chồng 3 điều này!

Phụ nữ yêu 13/05/2020 06:31

Dưới đây là những điều phụ nữ thông minh luôn nhận thua trước chồng, nhờ biết cương nhu đúng lúc nên cô ấy được nuông chiều như bà hoàng, cả đời hạnh phúc.

Muốn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với người chồng hết lòng yêu chiều chị em đừng bỏ qua 4 lời khuyên này của phụ nữ thông minh.

phu nu thong minh 1
Một người phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ mang chồng ra so sánh với đàn ông khác - Ảnh minh họa: Internet

Đừng so sánh chồng với đàn ông khác

Vợ chính là người đàn ông tin tưởng nhất, là người anh ấy có thể thoải mái đặt sự mạnh mẽ, gan lì để trở nên yếu đuối, chân thật nhất khi kề cận. Anh ấy có thể tỏ ra mình ổn trước mặt người ngoài, nhưng trước vợ chàng có thể khóc nức nở vì quá mệt mỏi, thất vọng trước những gì bản thân đang trải qua.

Thế nên, thay vì mang chồng ra so sánh với đàn ông khác, khiến anh ấy cảm thấy bản thân kém cỏi, khiến mối quan hệ trở nên ngột ngạt phụ nữ khôn ngoan hãy khích lệ bạn đời. Dù chỉ là những lời an ủi, động viên hay một vòng tay ôm đã có thể giúp anh ấy cởi bỏ được gánh nặng về tâm lý, nhanh chóng lấy lại tinh thần.

phu nu thong minh 2
Nếu cứ cố chấp trong việc nuôi dạy con thì phụ nữ sẽ tự bóp ngạt hôn nhân của mình - Ảnh minh họa: Internet

Không tự quyết định cách nuôi dạy con

Ai cũng biết phụ nữ là người sinh con, là người đã phải chịu đựng những trận ốm nghén, những vết rạn toác cả da thịt để đón con chào đời. Thế nhưng, bạn đừng bao giờ nhân danh người mẹ mà cho mình quyền được tự quyết định mọi vấn đề về con cái.

Đừng luôn cho mình đúng, bởi những bà mẹ có thể sẽ yêu con mù quáng đến mức không phân biệt đúng sai. Bạn cần thống nhất quan điểm, hỏi ý kiến và bàn với chồng về những gì tốt nhất, phù hợp nhất cho đứa con thân yêu của mình.

Nếu cứ cố chấp trong việc nuôi dạy con thì phụ nữ sẽ tự bóp ngạt hôn nhân của mình, sẽ khiến gia đình lúc nào cũng lục đục, bất hòa.

phu nu thong minh 3
Phụ nữ là để được bảo bọc, chở che, cố gắng trở nên mạnh mẽ chẳng thể giúp bạn hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Không hơn thua với chồng

Trong gia đình, đàn ông luôn được xem là cây tùng cây bách để vợ con tựa nương, là người kiếm tiền để chăm sóc cho gia đình. Thế nên, nếu vợ cứ cố tỏ ra giỏi giang, thông minh hơn chồng thì đàn ông sẽ thấy tự ti vô cùng.

Thế nên, dù bên ngoài giỏi giang, tài năng đến mấy thì khi về nhà phụ nữ khôn ngoan hãy luôn nhận thua trước chồng. Bởi lẽ, phụ nữ là để được bảo bọc, chở che, cố gắng trở nên mạnh mẽ chẳng thể giúp bạn hạnh phúc hơn. Ngược lại, nó còn khiến chồng vô tâm, ỷ lại tất cả vào người vợ toàn năng của mình.

Chỉ cần khắc cốt ghi tâm những bài học xương máu trên bạn ắt sẽ có cuộc sống hôn nhân viên mãn ấm êm, càng về hậu vận càng hạnh phúc, an yên.

3 hành động khiến phụ nữ trở nên ‘RẺ TIỀN’, bị người khác khinh thường ra mặt

3 hành động khiến phụ nữ trở nên ‘RẺ TIỀN’, bị người khác khinh thường ra mặt

Nếu không bỏ ngay những thói xấu này phụ nữ nông cạn đừng trách vì sao đi đâu cũng bị người khác ghẻ lạnh, xem thường, chẳng muốn kết thân.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ khôn ngoan phụ nữ bản lĩnh phụ nữ hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 52 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 47 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 10 giờ 35 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 11 giờ 5 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 11 giờ 7 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 11 giờ 24 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 11 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này