3 cách để phân biệt đàn ông tốt và đàn ông tồi, phụ nữ chớ dại bỏ qua

Có rất nhiều cách để chứng minh tình yêu. Sự quan tâm ân cần, sự bảo bọc chở che hay kề cận mỗi khi đối phương cần được ủi an là cách đơn giản nhất để chứng minh rằng ta đã yêu một nửa như yêu bản thân mình.

Là phụ nữ, bạn chỉ cần dựa vào những đặc điểm dưới đây đã có thể “đọc vị” đàn ông tốt, lật tẩy đàn ông tệ bạc với bí quyết cực đơn giản.

Họ tìm mọi cách để dụ dỗ, đưa đối phương lên giường để thỏa mãn ham muốn tình dục của mình. Nếu người yêu không đồng ý, họ sẽ trở mặt mà bảo rằng bạn không yêu anh ta thật lòng để tạo sức ép. Nếu vẫn không có được thứ mình muốn họ sẽ tìm cách rời xa, tìm đến “con mồi” khác.

Vậy nên, đàn ông tử tế thường cố gắng đối xử thật tốt với người phụ nữ mình yêu, dựa vào sự ngọt ngào, tình cảm của đối phương để biết tình yêu giữa cả hai sâu đậm đến nhường nào. Ngược lại, đàn ông tồi thường muốn phụ nữ phải dùng “chuyện ấy” để chứng minh tình yêu.

Đàn ông tệ bạc thường cả thèm chóng chán, vô tâm, hời hợt và ngày càng lạnh nhạt khi yêu quá lâu - Ảnh minh họa: Internet

2. Đàn ông tử tế càng yêu càng trân trọng, đàn ông tồi thay đổi thái độ sau khi đã chinh phục thành công

Khi đang tán tỉnh, tất nhiên đàn ông sẽ dốc cạn lòng để có được trái tim của đối phương. Họ ra sức nuông chiều, nhường nhịn và dùng nhiều cách để thể hiện rằng mình yêu người phụ nữ ấy rất nhiều. Thế nhưng, khi đã chinh phục thành công, đã biến đối phương thành người phụ nữ của mình thì đàn ông mới lộ bộ mặt thật.

Trong khi đàn ông yêu thật lòng càng yêu càng trân trọng, càng muốn người phụ nữ mình yêu hạnh phúc thì đàn ông tệ bạc lại trở nên vô tâm, hời hợt và ngày càng lạnh nhạt.

Họ nhanh chóng “chán cơm thèm phở”, manh nha kế hoạch “bắt cá hai tay”. Khi đã tìm được người phụ nữ quyến rũ, hấp dẫn khác anh ta sẽ nhanh chóng buông lời chia tay mà chẳng hề cảm thấy ăn năn hối lỗi.

Vì bản tính trăng hoa nên họ sẽ chẳng bao giờ từ chối những lời đề nghị làm quen, liên tục dây dưa với người khác giới - Ảnh minh họa: Internet

3. Đàn ông tử tế rõ ràng trong chuyện tình cảm, đàn ông tồi có quá nhiều mối quan hệ mập mờ

Một trong những dấu hiệu đàn ông yêu thật lòng chính là họ không hề che giấu việc mình đã tìm được một nửa hoàn hảo. Đưa bạn đến những buổi gặp gỡ bạn bè, giới thiệu với gia đình và không ngần ngại thể hiện tình cảm chốn đông người là những gì chàng làm.

Hơn cả, khi có phụ nữ khác tiếp cận đàn ông chung thủy sẽ thẳng thắn từ chối bằng câu nói “xin lỗi, tôi đã có bạn gái”. Trong khi đấy, đàn ông lăng nhăng lại thường tỏ ra mình đang độc thân để tiếp cận những phụ nữ khác.

Vì bản tính trăng hoa nên họ sẽ chẳng bao giờ từ chối những lời đề nghị làm quen, liên tục dây dưa với người khác giới trong những mối quan hệ mập mờ mang tên “em gái nuôi”.

Với kiểu đàn ông tệ bạc này, bạn nên tránh xa càng càng tốt, đừng dại cam chịu kẻo hối hận cả đời.