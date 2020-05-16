4 biểu hiện của đàn ông tồi, đàn bà khôn hãy tránh càng xa càng tốt!

Phụ nữ yêu 16/05/2020 08:27

Một người đàn ông tồi dù che giấu tinh vi đến mấy cũng sẽ để lộ những dấu hiệu nhận biết này, đàn bà khôn chỉ cần tinh ý sẽ nhận ra ngay.

Nếu gặp phải người đàn ông có những biểu hiện này dám chắc anh ta là gã đàn ông tồi. Đàn bà khôn hãy tránh thật xa, chớ dại dây dưa kẻo rước khổ vào người, bất hạnh khôn nguôi.

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Ẩn sau người đàn ông tồi chắc chắn là sự gia trưởng, bạo lực mà bạn không ngờ đến - Ảnh minh họa: Internet

1. Dễ nóng giận, không biết kiềm chế cảm xúc

Đàn ông có thể nóng tính, cộc cằn nhưng tuyệt đối phải biết cách kiểm soát cảm xúc, hành vi của mình. Nếu cứ vin vào cớ "tính anh nó thế", "anh nóng tính đó giờ" để bao biện cho sự thô lỗ, thậm chí vũ phu của mình là điều không thể chấp nhận.

Là đàn bà, dù yêu đến mấy, lụy tình đến đâu bạn cũng phải để tâm cả mặt tốt lẫn xấu trong nhân phẩm của người đàn ông.

Bởi lẽ, ẩn sau người đàn ông dễ nóng giận chắc chắn là sự gia trưởng, bạo lực mà bạn không ngờ đến. Ngay bây giờ, bạn hãy tránh xa anh ấy ngay lập tức. Đừng chờ đến khi bị đánh cho bầm dập, bị bạo hành tinh thần đến mức héo mòn tâm can mới nhận ra mình đã yêu sai người, lấy nhầm chồng thì hoang phí cả thanh xuân.

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Một khi nhận thấy đàn ông không hiếu thuận với mẹ cha thì anh ấy là kẻ lương tri tận diệt - Ảnh minh họa: Internet

2. Không hiếu thuận với mẹ cha

Đàn ông dù kiếm được nhiều tiền đến mấy, giỏi giang đến đâu, yêu thương bạn đến nhường nào nhưng bất hiếu với mẹ cha thì cũng chỉ xứng vứt đi.

Ngay cả đấng sinh thành, người có công dưỡng dục, đã dành những điều tốt nhất cho mình, đã nuôi mình ăn học mà anh ta còn không hàm ơn, không đối xử tốt thì sao bạn có thể tin tưởng rằng anh ta sẽ đối xử với bạn tử tế.

Một khi nhận thấy đàn ông không hiếu thuận với mẹ cha thì anh ấy là kẻ lương tri tận diệt. Bạn đừng mong mỏi anh ta sẽ chung thủy với mình cả đời, cũng đừng mong nhận được tình yêu thương vô điều kiện của họ. Bởi lẽ, trong thâm tâm họ chỉ đề cao lợi ích của bản thân mình.

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Nếu lấy phải người đàn ông vô trách nhiệm làm chồng, đàn bà bất hạnh sẽ phải gánh lấy vô số tủi hờn - Ảnh minh họa: Internet

3. Đàn ông vô trách nhiệm

Đã là đàn ông phải "đầu đội trời, chân đạp đất", gây nên chuyện dù lớn đến mấy cũng phải dũng cảm đứng ra nhận lấy trách nhiệm. Càng thoái thác, lẫn tránh thì mọi thứ càng tồi tệ hơn, chẳng thể tìm ra cách giải quyết ổn thỏa.

Nếu lấy phải người đàn ông vô trách nhiệm làm chồng, đàn bà bất hạnh sẽ phải gánh lấy vô số tủi hờn, thiệt thòi.

Chồng của bạn mãi mãi chỉ là đứa trẻ to xác, người đàn ông vô tâm với vợ con và chẳng thể mang lại cho bạn cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, bình yên mà bạn hằng mong đợi.

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Khi đàn ông tệ bạc, họ luôn viện ra rất nhiều lý do nghe có vẻ hợp lý để xảo biện - Ảnh minh họa: Internet

4. Không giữ chữ tín

"Một lần thất tín, vạn sự bất tin", nếu ngay cả việc giữ lời hứa, giữ chữ tín mà đàn ông cũng không thể làm được thì anh ta không đáng để bạn trao gửi tình yêu.

Chuyện tình cảm không chỉ dựa trên rung động của con tim, muốn đi với nhau đến cuối đời cả hai còn phải có sự tin tưởng dành cho nhau. Chỉ khi luôn tin yêu một nửa bạn mới có thể toàn tâm toàn ý cho một mối quan hệ.

Khi đàn ông tệ bạc thất hứa hết lần này đến lần khác, luôn viện ra rất nhiều lý do nghe có vẻ hợp lý để xảo biện thì bạn không nên nhiều lời với họ nữa.

Chủ động rút lui, rời khỏi người đàn ông nói không giữ lời là điều đàn bà thông minh nên làm để tự cứu lấy hạnh phúc trăm năm của mình.

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