4 lời khen phụ nữ đừng dại tiết kiệm với chồng để khiến anh ấy thêm yêu vợ

Phụ nữ yêu 15/05/2020 12:49

Nếu là phụ nữ khôn ngoan, bạn đừng ngần ngại khen ngợi chồng những điều này để anh ấy phát huy những đặc điểm tốt, ngày càng thương yêu, trân trọng vợ hơn.

Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ tiết kiệm 4 lời khen này với chồng, nhờ thế họ được nuông chiều như bà hoàng, hôn nhân hạnh phúc ấm êm cả đời.

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Những lời khen tưởng chừng vô thưởng vô phạt của người vợ khôn ngoan sẽ giúp chồng thêm tự tin - Ảnh minh họa: Internet

“Chồng em đẹp trai quá”

Người xưa có câu "tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi", một khi đã đem lòng yêu thương một người thì trong mắt bạn họ sẽ là người xinh đẹp, hấp dẫn nhất. Đàn ông dù khô khan, cứng rắn đến mấy cũng thích được khen ngợi về ngoại hình, thích được vợ khen mình điển trai.

Dù anh ấy không có chiều cao như người mẫu, không có thân hình sáu múi rắn chắc nhưng bạn có thể khen ngợi đôi mắt cuốn hút, chiếc mũi đáng yêu hay bộ quần áo hôm nay chàng mặc. Những lời khen tưởng chừng vô thưởng vô phạt của người vợ thông minh sẽ giúp chồng thêm tự tin và hạnh phúc khi chung sống.

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Đàn ông chăm chỉ làm việc, nỗ lực để phát triển sự nghiệp không chỉ vì muốn kiếm được nhiều tiền, mà còn muốn vợ có thể tự hào về mình - Ảnh minh họa: Internet

“Anh giỏi quá”

Dù không nói ra nhưng đàn ông luôn muốn là cây tùng cây bách để người phụ nữ của mình tựa nương. Họ chăm chỉ làm việc, nỗ lực để phát triển sự nghiệp không chỉ vì muốn kiếm được nhiều tiền, mà còn muốn vợ có thể tự hào về mình.

Khi nhận được câu nói “anh tài giỏi quá”, “chồng em thông minh vô cùng”, “sao anh tài vậy” từ vợ thì dám chắc, chàng sẽ vô cùng hãnh diện vì đã được vợ công nhận thực lực, được đánh giá cao.

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Lời khen ấy sẽ giúp đàn ông thêm trách nhiệm với gia đình, yêu thương vợ con nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

“Anh là ông bố tuyệt vời”

Chăm sóc, nuôi dạy con cái chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nó đặt lên đôi vai các cặp vợ chồng vô số mệt mỏi, trách nhiệm và cả những áp lực. Nhất là phụ nữ, việc mang thai, sinh con khiến nữ giới phải hy sinh rất nhiều điều.

Một người đàn ông yêu thật lòng sẽ hiểu những vất vả lo toan mà vợ phải trải qua. Thế nên, họ sẽ chủ động dành thời gian cho con, không cần vợ phải nhắc nhở. Anh ấy thay bỉm cho con, đút con ăn hay dạy bé những bài học đầu đời… Những lúc như thế, người phụ nữ thông minh đừng tiếc lời khen ngợi chồng rằng anh ấy là một người cha tốt.

Lời khen ấy sẽ giúp đàn ông thêm trách nhiệm với gia đình, yêu thương vợ con nhiều hơn.

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Phụ nữ hạnh phúc nhất là khi lấy đúng người - Ảnh minh họa: Internet

“Em thật may mắn khi cưới anh làm chồng”

Trước câu nói “may mắn lớn nhất của em là có anh trong đời”, hay “khi lấy anh, em biết mình đã lấy đúng người”,… không chỉ khiến đàn ông thấy mình có giá trị hơn trong gia đình, mà còn là động lực để anh ấy tiếp tục đối xử tử tế, nuông chiều vợ.

Lời khen ấy đồng nghĩa với việc bạn vô cùng hài lòng với cuộc sống hôn nhân hiện tại, với cách anh ấy hành xử, trân trọng vợ hằng ngày.

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Từ khóa:   phụ nữ thông minh hôn nhân hạnh phúc cách giữ chồng

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