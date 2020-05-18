Thay vì tìm đủ trăm phương nghìn kế để giữ chồng thì đàn bà thông minh sẽ tự quản lý bản thân. Họ không vì đã kết hôn mà cho phép bản thân buông thả, lơ là trong việc chăm sóc vẻ ngoài để luôn cuốn hút và tự tin.

Muốn có cuộc hôn nhân ấm êm viên mãn với người chồng hết mực nâng niu, trân trọng mình đàn bà khôn đừng bỏ qua 3 nghệ thuật sống này.

Đây cũng là lý do vì sao dù không quá xinh đẹp, chẳng mấy giỏi giang nhưng đàn bà biết tự thương lấy mình luôn khiến chồng sợ mất, bám vợ như sam, nửa bước không rời.

Cuộc sống hôn nhân chắc chắn sẽ trải qua rất nhiều mâu thuẫn, biến cố và cả những khác biệt khiến cả hai lắm lúc tưởng chừng như phải buông tay. Vậy nhưng, chỉ cần luôn vui vẻ, yêu đời và độc lập thì đàn bà bản lĩnh luôn có sức hút khó cưỡng trong mắt bạn đời.

Càng thấu hiểu, cảm thông và có tinh thần vun vén thì cả hai sẽ càng biết cách tôn trọng bạn đời, trân trọng những gì mình đang có - Ảnh minh họa: Internet

2. Tôn trọng những nguyên tắc chung

Trước khi ký vào giấy đăng ký kết hôn, đàn bà khôn sẽ đưa ra những nguyên tắc nhất định. Nếu đối phương chấp nhận sẽ tôn trọng những quan điểm ấy, nhất mực làm theo thì nàng sẽ chẳng lăn tăn gì mà nắm tay nhau bước vào hôn nhân.

Những yêu cầu về việc chồng không được rời khỏi nhà sau khi cãi nhau, vợ chồng giận nhau đến mấy cũng phải ngủ chung giường, ai có lỗi phải nhận sai, không được phớt lờ mọi chuyện chính là cách để cuộc hôn nhân luôn minh bạch.

Càng thấu hiểu, cảm thông và có tinh thần vun vén thì cả hai sẽ càng biết cách tôn trọng bạn đời, trân trọng những gì mình đang có.

Hãy biết nhõng nhẽo, mè nheo và ngọt ngào với bạn đời khéo léo để anh ấy cafg muốn bảo vệ bạn nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

3. Mạnh mẽ khi muốn, yếu đuối khi cần

Đàn bà mạnh mẽ đến mấy thì suy cho cùng vẫn là phái yếu, vẫn cần có người đàn ông bên cạnh để yêu thương, nuông chiều mình. Khi ra đường, bạn có thể “hô mưa gọi gió”, làm sếp của hàng trăm nhân viên, sai bảo cấp dưới tùy ý. Nhưng khi hết giờ làm việc, sau cánh cửa nhà hãy cứ là người vợ đáng yêu, yếu đuối.

Phụ nữ là để được yêu thương, bạn cứ cố gồng mình thì càng khiến đàn ông vô tâm, nghĩ rằng bạn không hề cần đến anh ấy. Hãy biết nhõng nhẽo, mè nheo và ngọt ngào với bạn đời khéo léo để anh ấy càng muốn bảo vệ bạn nhiều hơn.

Cũng vậy, trong những vấn đề không thể nhân nhượng bạn cần thể hiện quan điểm rõ ràng để chồng không dám lấn lướt.

Hôn nhân có hạnh phúc hay không phụ thuộc rất nhiều vào cách bạn quản lý nó. Chỉ cần khắc cốt ghi tâm 3 nguyên tắc trên bạn ắt sẽ ấm êm viên mãn, cả đời an yên.