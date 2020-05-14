Phụ nữ có đủ 3 ‘hương vị’ này sẽ khiến đàn ông nhớ thương cả đời

Phụ nữ yêu 14/05/2020 07:09

Chỉ cần có đủ 3 hương vị này bạn sẽ nghiễm nhiên trở thành người phụ nữ quyến rũ nhất, đàn ông nào cũng nhớ nhung quay quắt, một đời không quên.

Không phải khuôn mặt xinh đẹp hay vóc dáng gợi cảm, phụ nữ quyến rũ nhất trong mắt đàn ông là khi có đủ những hương vị khó quên này.

phu nu quyen ru 1
Phụ nữ quyến rũ nhất là khi vừa tinh tế, khéo léo lại hiểu tâm lý đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ từng trải

Rất nhiều người nghĩ rằng đàn ông chỉ mê đắm những người phụ nữ xinh đẹp mà không ngờ rằng chỉ phụ nữ từng trải mới là người giữ chặt trái tìm đàn ông cả đời.

Cô ấy không ỏng ẹo mè nheo, càng không hành xử bồng bột và có thể là người bạn đồng hành, chia sẻ với đối phương được rất nhiều điều trong cuộc sống, công việc.

Bởi đã trải đời, đã có nhiều kinh nghiệm sống nên mẫu phụ nữ này vừa tinh tế, khéo léo lại hiểu tâm lý đàn ông. Ở bên người phụ nữ cuốn hút này, phái mạnh luôn thấy bình yên, thoải mái.

phu nu quyen ru 2
Đàn ông đánh giá rất cao những người phụ nữ khéo léo trong đối nhân xử thế - Ảnh minh họa: Internet

Giao tiếp khôn khéo

Thay vì chỉ chú tâm điểm phấn tô son để trau chuốt vẻ ngoài, phái yếu hãy trau dồi bản thân để có vốn hiểu biết sâu rộng, điềm đạm và khôn ngoan. Có như thế thì bạn ắt tự biến mình thành người phụ nữ khí chất, có nội hàm và đặc biệt trong mắt người đối diện.

Đàn ông đánh giá rất cao những người phụ nữ khéo léo trong đối nhân xử thế. Không chỉ khiến chàng “chết mê chết mệt” vì sự dí dỏm, thông minh trong lời ăn tiếng nói, bạn còn bộc lộ sức hút khó cưỡng, thứ mà anh ấy chẳng thể tìm thấy ở bất cứ người phụ nữ nào khác.

phu nu quyen ru 3
Là phụ nữ, dù thông minh hay nông cạn, yếu đuối hay mạnh mẽ bạn cũng phải có công việc mà mình yêu thích, tự chủ tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Tự chủ tài chính

Tất nhiên, đàn ông nào cũng muốn bản thân là cây tùng cây bách để người phụ nữ mình yêu yên tâm tựa nương. Đây là lý do vì sao phái mạnh nỗ lực kiếm tiền, phấn đấu hết mình để thăng tiến trong sự nghiệp, để một nửa có thể tự hào về mình.

Tuy nhiên, chàng sẽ chẳng lấy làm thích thú nếu bạn là người phụ nữ thích sống bám, chờ được bao nuôi. Là phụ nữ, dù thông minh hay nông cạn, yếu đuối hay mạnh mẽ bạn cũng phải có công việc mà mình yêu thích, tự chủ tài chính. Khi ấy, dám chắc bạn sẽ nhận được sự trân trọng, thậm chí nể phục từ phái mạnh.

Muốn đàn ông để mắt đến mình không khó, thế nhưng muốn chàng say mê mình cả đời, nửa bước không rời phụ nữ khôn ngoan phải có cho bằng được những hương vị trên.

Những sai lầm phổ biến của vợ, vô tình đẩy chồng vào tay kẻ thứ ba!

Những sai lầm phổ biến của vợ, vô tình đẩy chồng vào tay kẻ thứ ba!

Đây chính là những nguyên nhân phổ biến nhất khiến đàn ông chán vợ, chị em hãy tự xem lại chính mình trước khi quá muộn.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ cuốn hút phụ nữ thông minh phụ nữ khôn ngoan

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 53 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 48 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 10 giờ 35 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 11 giờ 6 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 11 giờ 8 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 11 giờ 25 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 12 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này