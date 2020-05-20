Gặp kiểu đàn ông tệ thế này, phụ nữ đều ngầm bảo nhau tránh xa vạn dặm!

Dưới đây là 4 mẫu đàn ông tệ, phụ nữ khôn ngoan chớ dại lấy làm chồng nếu không cả đời khổ hạnh, bị giày vò, thương tổn đến nát tan cõi lòng.

Phụ nữ khôn ngoan ngầm bảo nhau phải tránh xa những kiểu đàn ông tệ bạc này, bởi nếu trót lấy làm chồng sẽ đớn đau tận cùng, không có lấy một ngày yên ổn. Đàn ông tệ bạc nhất là khi không xem vợ là ưu tiên hàng đầu - Ảnh minh họa: Internet 1. Đàn ông không xem bạn là ưu tiên hàng đầu Khi yêu hay cưới, phụ nữ đều mong người đàn ông của mình có chí tiến thủ, cầu tiến và không ngừng nỗ lực trong công việc. Bởi chỉ cần biết lo nghĩ cho tương lai thì dù dẫu hiện tại có nghèo khó, cơ hàn đến mấy thì tương lai ắt sẽ đủ đầy, sung túc.

Tuy nhiên, nếu đàn ông xem trọng công việc, sự nghiệp hơn cả người phụ nữ mình yêu. Bất chấp thời gian dành cho công việc nhưng chẳng bao giờ quan tâm, chăm sóc một nửa thì trong mắt anh ấy bạn mãi vẫn không phải là ưu tiên hàng đầu. Đàn ông ích kỷ chỉ chăm chăm tìm cho bằng được người phụ nữ đạt được những tiêu chí bản thân đã đề ra - Ảnh minh họa: Internet 2. Đưa ra quá nhiều tiêu chuẩn, đòi hỏi quá cao Chính vì sở hữu sự nghiệp hiển vinh, công thành danh toại nên trong chuyện tình yêu đàn ông ích kỷ chẳng hề đặt nặng những rung động của con tim. Họ chỉ chăm chăm tìm cho bằng được người phụ nữ đạt được những tiêu chí bản thân đã đề ra, miễn sao đối phương xinh đẹp, tài năng và có thể khiến người đàn ông tự hào.

Mẫu đàn ông thực dụng này quên mất rằng, dù có hoàn hảo đến mấy những nếu không có sự đồng điệu giữa hai tâm hồn, cả hai không biết cách yêu thương, bao dung với nhau thì mối quan hệ ấy ắt sớm lụi tàn. Vừa kiếm tiền nuôi thân, bạn còn phải nai lưng nuôi chồng nuôi con, chẳng có lấy một ngày yên ổn - Ảnh minh họa: Internet 3. Đàn ông vô dụng Đã là đàn ông phải đầu đội trời chân đạp đất, dám nghĩ dám làm, có chính kiến. Nếu đối phương cứ mãi là đứa trẻ to xác, đã trưởng thành nhưng vẫn mê game hơn mê kiếm tiền, tự ti, chẳng dám giao tiếp với ai và không có sự nghiêm túc trong sự nghiệp thì phụ nữ chớ dại dây vào. Bởi lẽ, dù yêu hay cưới mẫu đàn ông này thì chị em cũng phải chịu khổ. Vừa kiếm tiền nuôi thân, bạn còn phải nai lưng nuôi chồng nuôi con, chẳng có lấy một ngày yên ổn. Lấy nhầm đàn ông vũ phu, gia trưởng cả đời đàn bà sẽ ngập trong nước mắt - Ảnh minh họa: Internet 4. Đàn ông “bám váy mẹ” Một người chồng phải xứng là cây tùng cây bách để vợ tựa nương, phải biết bảo vệ người phụ nữ mình yêu. Nếu yêu phải người đàn ông răm rắp nghe lời mẹ trong mọi điều, luôn tự mình quyết định mọi việc và sẵn sàng dùng bạo lực để “dằn mặt” bạn thì tốt nhất chị em nên cạch mặt ngay. Nếu là phụ nữ thông minh bạn hãy tránh xa mẫu đàn ông này. Bởi lẽ, lấy nhầm đàn ông vũ phu, gia trưởng cả đời đàn bà sẽ ngập trong nước mắt với những vết bầm da thịt, vết thương lòng mãi chẳng thể nguôi ngoai.

4 kiểu phụ nữ khiến đàn ông đắm đuối chốn phòng the Không cần ngực nở mông cong, chỉ cần sở hữu 1 trong 4 đặc điểm này bạn sẽ là mẫu phụ nữ hấp dẫn nhất chốn phòng the, đàn ông nào cũng chết mê chết mệt, bám chặt cả đời.

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