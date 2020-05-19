3 lý do dù đã chia tay nhưng bạn vẫn lén lút vào xem Facebook của người yêu cũ

Dù đã cạn tình cạn nghĩa với người yêu cũ nhưng phụ nữ vẫn thường xuyên vào xem trang cá nhân của tình xưa là vì 3 lý do này.

Chính vì vẫn còn vấn vương, chưa thể buông bỏ nên dù đã chia tay nhưng phụ nữ vẫn không thể ngăn nổi bản thân nhòm ngó Facebook của người yêu cũ. Việc dõi theo người yêu cũ chính là chiếc phao cứu sinh với phụ nữ lụy tình sau khi chia tay - Ảnh minh họa: Internet 1. Vẫn còn nặng tình với người yêu cũ Chính vì vẫn còn nặng lòng, vẫn không ngừng yêu, vẫn hi vọng có thể nối lại tình xưa nên dù đã chia tay nhưng phụ nữ vẫn lẳng lặng dõi theo cuộc sống của người yêu cũ. Họ nhớ nhung những kỷ niệm đã qua, những ký ức đẹp đã có cùng nhau và tự dằn vặt mình trong cô đơn trống rỗng.

Việc dõi theo người cũ chính là chiếc phao cứu sinh với phụ nữ lụy tình sau khi chia tay. Họ muốn được nhìn ngắm người đàn ông mình đã từng yêu mỗi ngày, dù chỉ dám lén lút nhấp vào trang cá nhân của anh ấy mà chẳng để lại chút dấu tích nào vì sợ bị phát hiện việc bản thân đang làm. Họ lần mò đến trang cá nhân của người cũ để xem sau khi chia tay cuộc sống của đối phương như thế nào, anh ấy đã có người mới chưa - Ảnh minh họa: Internet 2. Tò mò về cuộc sống hậu chia tay của người yêu cũ Dù kết thúc bằng lý do nào đi chăng nữa thì phụ nữ cũng hụt hẫng, chới với một thời gian dài sau khi chia tay người đàn ông mình yêu. Dẫu đối phương đã từng tệ bạc, đã khiến con tim mình tan nát nhưng họ đã từng là một phần quan trọng trong cuộc sống của mình nên phụ nữ khờ dại vẫn không thôi khắc khoải.

Họ lần mò đến trang cá nhân của người cũ để xem sau khi chia tay cuộc sống của đối phương như thế nào, anh ấy đã có người mới chưa, chàng đã quên quá khứ chưa. Đặc biệt, điều mà phụ nữ hậu chia tay tò mò nhất chính là chàng đã xóa hết hay vẫn còn giữ lại những hình ảnh về mình trên Facebook cá nhân hay không. Phụ nữ khờ dại sẽ ngầm so sánh bản thân với người mới, xem ai xinh đẹp hơn, tài giỏi hơn - Ảnh minh họa: Internet 3. Tò mò về người yêu mới của người yêu cũ Khi biết được người đàn ông mình đã từng yêu có người yêu mới phụ nữ dù vô tư đến mấy cũng sẽ tò mò về người phụ nữ đến sau kia. Dẫu đã dặn lòng trăm nghìn lần không nên tìm hiểu, nhưng tay của họ vẫn nhanh nhẹn gõ tìm tên Facebook của người xưa để biết người mới của đối phương là ai. Sau đấy, họ sẽ lục tung trang cá nhân của đối phương để biết người yêu mới của bạn trai cũ đang làm gì, gia cảnh thế nào. Tiếp đến, phụ nữ khờ dại lại ngầm so sánh bản thân với cô ấy, xem ai xinh đẹp hơn, tài giỏi hơn. Nhìn thấy những hình ảnh người cũ tay trong tay hạnh phúc với hiện tại càng khiến phụ nữ thêm khốn khó, khổ đau. Nếu không sớm dẹp bỏ thói quen xấu này, bạn sẽ mãi nhốt mình trong những đớn đau của mối tình đã qua, trong quá khứ u uất và chẳng thể tìm được hạnh phúc mới cho riêng mình. Là phụ nữ thông minh bạn hãy nhớ, chỉ khi luôn vui vẻ, tự tin và có cuộc sống tốt đẹp thì người cũ mới kiêng nể bạn.

4 kiểu phụ nữ khiến đàn ông đắm đuối chốn phòng the Không cần ngực nở mông cong, chỉ cần sở hữu 1 trong 4 đặc điểm này bạn sẽ là mẫu phụ nữ hấp dẫn nhất chốn phòng the, đàn ông nào cũng chết mê chết mệt, bám chặt cả đời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-ly-do-du-da-chia-tay-nhung-ban-van-len-lut-vao-xem-facebook-cua-nguoi-yeu-cu-359117.html