Không phải tấm chồng, đây mới là 3 'vật báu' giúp phụ nữ thông minh cả đời không lo khổ cực

Phụ nữ yêu 07/01/2020 07:40

Một người phụ nữ thông minh sẽ chẳng dại xem chồng là điểm tựa, bởi nàng hiểu rằng sở hữu 3 thứ này mới giúp đời mình hạnh phúc an yên, sung túc đủ đầy.

Nếu nghĩ đàn bà hơn nhau ở tấm chồng thì bạn đã nhầm, với phụ nữ thông minh, đàn bà hơn nhau là ở 3 thứ này.

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 Phụ nữ khôn ngoan luôn ý thức việc chăm chỉ làm việc, cống hiến hết mình để gặt hái thành công trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp thành công

Suy nghĩ phụ nữ chỉ cần có một công việc ổn định, đủ nuôi sống mình, chờ lấy chồng giàu nương tựa vào chồng là được đã khiến không ít chị em lâm vào cảnh trầm luân. Bởi lẽ, nếu không tự chủ được kinh tế, ăn bám vào tiền chồng làm ra thì bạn sẽ chẳng bao giờ nhận được sự tôn trọng.

Khác với phụ nữ nông cạn, phụ nữ khôn ngoan luôn ý thức việc chăm chỉ làm việc, cống hiến hết mình để gặt hái thành công trong sự nghiệp. Họ khát khao kiếm tiền, có được vị thế vững chắc chốn công sở và làm chủ đời mình.

Nhờ thế, dù chồng ngoại tình, mang tiền đi nuôi bồ nhí thì người phụ nữ bản lĩnh này vẫn chẳng hề hấn gì. Ngược lại, họ còn dám đá phăng gã đàn ông tệ bạc kia ra khỏi đời mình, chẳng dại cam chịu kiếp chung chồng.

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Hãy không ngừng làm đẹp, sắm cho mình lọ kem chống lão hóa, làm mờ nếp nhăn hay hộp phấn phủ đắt tiền - Ảnh minh họa: Internet

Mỹ phẩm dưỡng da

Dù có lấy chồng sinh con thì phụ nữ cũng đừng bao giờ quên việc phải yêu thương, chăm sóc chính mình thật chu đáo. Bạn phải vui vẻ yêu đời thì mới có thể truyền nguồn năng lượng tích cực ấy đến với người thân của mình.

Hãy không ngừng làm đẹp, sắm cho mình lọ kem chống lão hóa, làm mờ nếp nhăn hay hộp phấn phủ đắt tiền. Chăm sóc vẻ ngoài chẳng những khiến bạn trẻ lâu, xinh đẹp mà còn là cách để bạn trân trọng chính mình.

Có một người vợ quần áo tinh tươm, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, vui vẻ tươi cười thì đàn ông nào cũng tự hào ra mặt, muốn dẫn đi cùng trong mọi cuộc gặp gỡ bạn bè.

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Không phải vẻ ngoài hay túi tiền, lời ăn tiếng nói mới làm nên vẻ đẹp trí tuệ của người phụ nữ có khí chất - Ảnh minh họa: Internet

Lời ăn tiếng nói

Người xưa có câu “lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” hay “chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe”. Phụ nữ chỉ cần ăn nói dịu dàng, nhỏ nhẹ đã có thể thu phục thiên hạ, công danh thuận lợi, hôn nhân ấm êm.

Bởi lẽ, không phải vẻ ngoài hay túi tiền, lời ăn tiếng nói mới làm nên vẻ đẹp trí tuệ của người phụ nữ có khí chất. Bạn thông minh như thế nào, khôn khéo ra sao, chỉ cần dựa vào lời nói thì người đối diện đã tường tận.

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Lời Phật dạy, là phụ nữ, nếu phạm phải những sai lầm trên chẳng những không tích được phúc báo mà còn mất hết phúc đức, gia đình, chồng con cũng bị liên lụy.

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