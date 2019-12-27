5 sai lầm phụ nữ chớ dại phạm phải kẻo mất hết phúc đức, chồng con cũng bị vạ lây

Rất nhiều người sẵn lòng nói lời cay nghiệt với người khác, không ngừng oán than mà không biết rằng mình đang phạm tội khẩu nghiệp . Bởi lẽ, một lời oán hận sẽ khiến bạn trở nên cáu gắt, hằn học và nhìn đời với tâm trạng chán chường.

Đây chính là 5 lời Phật dạy phụ nữ phải khắc cốt ghi tâm, chớ dại phạm phải kẻo rước họa vào người, mất hết phúc đức.

Cuộc sống sẽ chẳng có điều gì hoàn hảo, càng không có điều gì theo ý mình tuyệt đối. Thế nên, nếu gặp phải những điều không may mắn, dẫu phải nếm trải khó khăn khổ cực thì bạn cần xem đấy là cơ hội để mình trở nên bản lĩnh hơn.

Hơn cả, những lời ai oán sẽ khiến bạn mãi bị nhấn chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, khiến chồng con bị vạ lây.

Nếu cứ hở miệng ra lại trách móc người khác, khó chịu với bản thân thì bạn sẽ dần trở nên xấu tính, đánh mất lòng thiện lương.

Hãy học cách bao dung, không chỉ với người ngoài mà còn với chính mình. Đấy chính là cách để bạn tích phúc tích đức.

Phận làm con, bạn cần quan tâm, săn sóc và hiếu thuận với mẹ cha - Ảnh minh họa: Internet

Vô tâm với mẹ cha

Cha mẹ không chỉ là người sinh ra, mà còn là người chăm sóc, nuôi dạy và luôn lo lắng cho ta từ thuở lọt lòng đến khi họ nhắm mắt xuôi tay.

Phận làm con, bạn cần quan tâm, săn sóc và hiếu thuận với mẹ cha. Đừng làm đấng sinh thành buồn lòng, cũng đừng vì lấy chồng sinh con mà chỉ tập trung lo lắng cho gia đình chồng mà quên đi sự hiện hữu của cha mẹ ruột.

Nói điều không đúng về người khác

Người xưa có câu “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, mỗi người sinh ra đều có số phận và hoàn cảnh riêng của họ. Thế nên, nếu không thích đối phương bạn cũng đừng ghét bỏ, càng không nên nói điều không đúng về họ.

Tôn trọng cuộc sống riêng tư của người khác chính là cách hành xử của người phụ nữ khôn ngoan, là cách khiến người khác luôn tôn trọng bạn.

Ngồi lê đôi mách là sai lầm khiến bạn vướng tội khẩu nghiệp, phải gánh chịu nghiệp báo nặng nề - Ảnh minh họa: Internet

Ngồi lê đôi mách

Thực ra “buôn chuyện” là cách để chị em giải tỏa những áp lực, mệt mỏi rất hiệu quả. Khi bạn bè tụ tập cùng nhau, nói những câu chuyện phiếm thì tâm trạng của bạn sẽ khá lên rất nhiều.

Tuy nhiên, nói chuyện phiếm khác với ngồi lê đôi mách, càng khác hơn với việc thêm mắm dặm muối nói xấu người khác.

Lúc đấy, bạn có thể cảm thấy hả hê vì người mình không ưa bị “dìm hàng” nhưng đấy lại là sai lầm khiến bạn vướng tội khẩu nghiệp, phải gánh chịu nghiệp báo nặng nề.