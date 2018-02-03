Khi yêu phụ nữ luôn ngờ vực bởi họ lo sợ đối phương không yêu mình như anh ấy nói, bản thân không quan trọng với anh ấy như mình tưởng. Thay vì tự dằn vặt, hoài nghi chị em hãy tự kiểm chứng bằng 6 dấu hiệu chứng tỏ người đàn ông đã yêu đến mức xem người yêu là tất cả dưới đây.

Lời hứa được nói ra là để thực hiện, một người đàn ông yêu thương người phụ nữ của mình thấu hiểu rằng đối phương mong chờ và tin tưởng ta nhường nào mới tin vào lời ta hứa. Vậy nên, nếu chàng luôn giữ đúng lời hứa, cố gắng giữ lời thì đây chính là biểu hiện chứng tỏ bạn rất quan trọng với anh ấy.

Là con người, ai cũng có quá khứ, cũng có lịch sử tình trường của riêng mình. Người đàn ông yêu thương bạn thật lòng sẽ cảm ơn những người đàn ông trong quá khứ, bởi nhờ họ bỏ lỡ mất bạn mà hôm nay anh ấy mới may mắn có được. Chưa kể, những va vấp đầu đời sẽ cho bạn kinh nghiệm để trưởng thành hơn khi yêu. Nếu chàng tôn trọng quá khứ của bạn, tôn trọng cả những sai lầm của bạn thì anh ấy chính là “người chồng quốc dân” mà bạn chớ dại vuột mất.

Nếu chàng vui vẻ, thoải mái khi tiếp xúc với bố mẹ và gia đình bạn chứng tỏ anh ấy rất trân trọng mối quan hệ hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

Chàng muốn được về ra mắt gia đình bạn

Nếu chỉ vui chơi qua đường, đàn ông sẽ không bao giờ muốn gặp người thân, gia đình của người yêu. Bởi họ sợ sự phiền phức, trách nhiệm và gò bó khi phải tiếp chuyện người lớn. Ngược lại, nếu chàng đề nghị được bạn giới thiệu với gia đình và mong muốn được đưa bạn về nhà mình chơi chứng tỏ anh ấy muốn được gắn bó lâu dài với bạn.

Nhìn bạn bằng ánh mắt ấm áp

Đàn ông có thể nói dối mà không ngượng mồm, thế nhưng ánh mắt của họ lại không biết nói dối. Nếu tình cảm chàng dành cho bạn không đủ nhiều, chắc chắn anh ấy sẽ nhìn bạn bằng ánh mắt hời hợt, nhàn nhạt. Nếu yêu thương chân thành, chàng sẽ luôn dành cho người phụ nữ mình yêu ánh mắt ngay thẳng, cương trực và vô cùng ấm áp.

Chẳng cần đao to búa lớn, chỉ câu "anh cần em" đã dư sức để bạn đặt lòng tin vào người đàn ông của đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Không ngần ngại thể hiện tình yêu

Chẳng cần những món quà đắt tiền, cũng không cần những bó hoa tiền triệu, chỉ cần một cái nắm tay chốn đông người hay một vòng tay che chở khi qua đường cũng đủ khiến trái tim người phụ nữ liêu xiêu. Đàn ông khi yêu thường trở nên nhạy cảm và tinh tế hơn vẻ ngoài thô ráp của mình rất nhiều, vậy nên chị em đừng tin vào những lời biện minh “đàn ông bọn anh là vậy”, hay “anh không hôn em ở chốn đông người được, kỳ lắm”.