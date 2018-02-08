Không phải đàn bà thích nói nhiều mà vì đàn ông suốt ngày làm những điều này

Phụ nữ yêu 08/02/2018 17:12

Các ông chồng thường than vãn vợ càm ràm suốt ngày không để ai nghỉ ngơi. Nhưng không phải tự nhiên mà đàn bà thích nói nhiều. Nguyên nhân là vì đàn ông luôn làm những điều này khiến vợ cảm thấy khó chịu.

Ngày xưa, đàn ông lo đối ngoại, phụ nữ quán xuyến nhà cửa. Đến nay, công việc của đàn ông vẫn vậy, nhưng đàn bà lại gánh gồng thêm việc xã hội. Phần lớn phụ nữ hiện đại sau khi tan làm đều tất tả chạy về nhà lo chuyện đón con, cơm nước. Sau đó lại dạy con học, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa rồi giải quyết đống công việc còn sót lại ở công ty. Đàn bà quần quật việc công ty, việc nhà, việc chồng con, chưa kịp chăm sóc cho bản thân thì đã hết một ngày. 

May mắn có người chồng tâm lý đỡ đần công việc thì không nói. Nếu không may cưới phải chồng lười biếng, vô tâm thì suốt đời mệt mỏi. Nhiều người chồng cứ trách vợ hay càm ràm, nói huyên thuyên cả ngày. Thế nhưng, đàn ông nên nhớ vợ chẳng thích thú gì điều này. Chỉ là vì đàn ông làm những điều này nên phụ nữ mới phải ra rả suốt ngày.

Đàn bà nói nhiều vì chồng lười biếng

Có nhiều người chồng ăn xong rồi lại nằm dài xem tivi, không phụ giúp vợ. Điều này khiến nhiều chị em cực kỳ ghét, vì vậy mà luôn phàn nàn. Các ông luôn trách vợ nói nhiều, đi làm về mệt mà còn bị tra tấn thà đi luôn còn sướng hơn. Nhưng các ông đã từng đặt mình vào vị trí của cô ấy chưa? Tan làm chưa kịp nghỉ ngơi lại lao vào dọn dẹp nhà cửa. Thử nghĩ đi, đổi lại đàn ông có thể chịu đựng được mà không phàn nàn không? Bởi vậy, đừng chê vợ nói nhiều, cũng đừng mắng cô ấy mà hãy san sẻ những nỗi vất vả cùng vợ. Chỉ cần chồng thay đổi, vợ sẽ không cần phải huyên thuyên suốt ngày nữa.

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Vợ nói nhiều vì chồng không phụ giúp việc nhà - Ảnh minh họa: Internet

Chồng nhậu nhẹt bê tha, tan làm không chịu về nhà

Nếu có người chồng nghiện rượu, ai mà không nói nhiều được? Khi công việc ngập đầu, việc nhà không ai phụ, chồng lại bê tha, nhậu nhẹt thì “thiên thần” cũng phải nổi giận chứ đừng nói đến người trần mắt thịt. Là chồng, nếu không muốn bị vợ "nã" suốt ngày, đừng dại dấn thân vào con đường rượu chè. Có nhiều trường hợp, chồng nhậu một tuần 5 buổi, hai buổi còn lại họp mặt hội anh em bạn dì, vợ không muốn nói nhiều cũng lạ. Muốn vợ nói ít, tốt nhất các ông đừng làm gì phật lòng cô ấy. Đàn ông nên nhớ, bạn nhậu có thể kiếm được, vợ chỉ có một. Vì thế, hãy cư xử cho phải phép, đừng để hối hận về sau.

Chồng vô tâm, có một việc nhắc hoài cũng không làm

Điều mà nhiều người chồng thường mắc phải là luôn phớt lờ cảm xúc của vợ. Bởi họ nghĩ chỉ cần đưa cho cô ấy lương mỗi tháng sẽ khiến vợ hạnh phúc. Thế nhưng điều mà cô ấy khao khát chính là tình cảm và sự quan tâm của chồng. Nếu yêu vợ, đàn ông đừng vô tâm nữa. Các ông càng vô tâm càng khiến vợ cứ phải nhắc nhở. Khi đó các ông đừng trách sao vợ cứ nói nhiều. Hãy cùng cô ấy san sẻ việc nhà cũng như những khó khăn trong cuộc sống. Là đàn ông, tuyệt đối đừng khiến người phụ nữ của mình cảm thấy tổn thương và cô đơn trong chính ngôi nhà của cả hai.

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