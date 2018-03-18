Khoảng cách tuổi bao nhiêu khiến các cặp vợ chồng dễ ly hôn nhất?

Phụ nữ yêu 18/03/2018 05:18

Nếu kết hôn với một người có khoảng cách từ 20 tuổi trở lên sẽ rất dễ xảy ra chuyện tan vỡ. Đó là điều đã được các chuyên gia cảnh báo.

Người ta thường nói rằng tình yêu không phân biệt tuổi tác nhưng thực tế khoảng cách tuổi tác thực sự là vấn đề lớn trong một mối quan hệ. Rất nhiều chuyên gia đã tiến hành phân tích và xác định khoảng cách tuổi tác hợp lý nhất để các cặp vợ chồng có hôn nhân hạnh phúc nhất.

Khoảng cách tuổi tác tạo ra sự khác biệt rất lớn trong quan hệ các cặp vợ chồng, cụ thể là:

- Các cặp vợ chồng có khoảng cách tuổi là 20 có tỉ lệ ly hôn lên tới 95%

- Các cặp vợ chồng có khoảng cách tuổi là 10 có tỉ lệ ly hôn xấp xỉ 40%

- Các cặp vợ chồng có khoảng cách tuổi là 5 có tỉ lệ ly hôn là khoảng 15%

Đây là những con số thực tế được thống kê lại. Tuy nhiên cũng không nên vội vã tự đánh giá tình cảm của mình khi nhìn vào những con số này, bởi trong nhiều hoàn cảnh sẽ có những nguyên nhân tan vỡ khác nhau. Điều cốt lõi là nằm ở cách yêu của bạn và người ấy.

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Khoảng cách tuổi tác lớn tạo ra sự khác biệt rất lớn trong tình yêu - Ảnh: Internet

 Bạn không cần phải quá lo lắng khi đang ở trong một tình yêu có khoảng cách chênh lệch tuổi tác lớn. Như đã phân tích vấn đề nằm ở cách mà hai người yêu nhau và thích nghi với hoàn cảnh của nhau như thế nào, vì chênh lệch tuổi tác sẽ dẫn đến sự khác biệt trong cả cách sống và suy nghĩ.

Thực tế cũng có rất nhiều cặp đôi đang sống bên nhau rất hạnh phúc dù có chênh lệch rất nhiều tuổi, chỉ là tỉ lệ này tương đối thấp. Nguyên nhân cốt lõi của sự khác biệt tuổi tác dẫn đến ly hôn là vì thiếu hiểu biết và sự cảm thông dành cho nhau.

Tâm lý của con người thay đổi qua từng thời kì, qua từng độ tuổi phát triển khác nhau. Khi cuộc sống bước vào những giai đoạn nhất định, sự khác nhau trong tâm lý sẽ dẫn đến sự đối lập về tính cách làm hai người không tìm được tiếng nói chung. Đương nhiên điều này sẽ làm nảy sinh những mâu thuẫn, bất hòa và đổ vỡ không ai mong muốn.

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Khi có sự khác biệt về tuổi tác, tâm lý sẽ dẫn đến mâu thuẫn - Ảnh: Internet

Khi các cặp vợ chồng không hiểu nhau, khi ấy không chỉ có khoảng cách tuổi tác là rào cản mà còn có cả tình cảm và cảm xúc.

Bên cạnh đó, một khía cạnh rất quan trọng ở các cặp vợ chồng chênh lệch tuổi tác quá nhiều chính là vấn đề sức khỏe. Một người già đi nhanh chóng, sức khỏe ngày một yếu dần trong khi người còn lại đang bước vào thời kì viên mãn và tràn đầy sức sống. Đó chính là điểm đối lập dẫn đến sức khỏe của một người sẽ không còn phù hợp với mong đợi và kì vọng của đối phương. Điều này làm cho cả hai không hạnh phúc.

Quy chung lại, những cặp đôi có sự chênh lệch tuổi tác lớn sẽ cần phải có sự nỗ lực rất lớn để chăm sóc và củng cố tình yêu mới có thể bù đắp được những vấn đề còn tồn tại trong mối quan hệ của hai người. Vì thế, khi bước vào tình yêu như vậy, bạn nên có sự chuẩn bị vững vàng về mọi mặt và suy nghĩ một cách rõ ràng để tìm ra cách giải quyết tốt nhất.

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Nếu bạn đã và sắp kết hôn thì đừng quên bỏ qua những cách để giữ cho cuộc hôn nhân của mình bền vững. Vì hạnh phúc vốn mong manh, nếu lỡ 1 giây bạn không vun vén thì hậu quả để lại khôn lường.

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Từ khóa:   khoảng cách tuổi tác tình yêu hôn nhân

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