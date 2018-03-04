Nắm được 7 điểm yếu này của đàn ông sẽ khiến chàng luôn say đắm bạn mà không cần chinh phục

Phụ nữ yêu 04/03/2018 05:30

Nhất định cô gái nào cũng phải đọc thử để biết đàn ông không hề khó nắm bắt như ta vẫn tưởng.

Không phải anh chàng nào cũng là bạch mã hoàng tử

Đừng chỉ mong gặp người đàn ông giàu có hay đẹp trai. Cũng đừng bao giờ đòi hỏi họ phải tặng bạn 999 đóa hoa hồng trong ngày sinh nhật. Không phải cưới hoàng tử thì sẽ là công chúa, mà chính tình yêu của 1 người chân thành sẽ biến bạn trở thành công chúa.

Bởi vậy, khi yêu hãy cứ coi mình là công chúa nhưng đừng coi bạn trai là hoàng tử, có như thế mới khiến anh cảm thấy thoải mái khi ở gần bạn.

Đàn ông thường coi trọng khuôn mặt của phụ nữ hơn bất kỳ thứ gì khác

Đối với đàn ông, họ  thường yêu bằng mắt, vì thế gương mặt của phụ nữ là thứ thu hút họ nhất và cũng bởi vậy mà chúng ta nhất thiết lúc nào cũng nên chăm sóc cho mình trông thật xinh đẹp để đánh vào đúng điểm yếu khiến anh ta chết mê chết mệt.

Nắm được 7 điểm yếu này của đàn ông sẽ khiến chàng luôn say đắm bạn mà không cần chinh phục - Ảnh 1

Người ta thường nói đàn ông sâu sắc, nhưng trên thực tế nhiều khi họ rất giống 1 đứa trẻ - Ảnh Internet

Đàn ông nhiều khi rất ngây thơ, hoàn toàn không hiểu phụ nữ đang nghĩ gì

Người ta thường nói đàn ông sâu sắc, nhưng trên thực tế nhiều khi họ rất giống 1 đứa trẻ, khi bạn nói vòng vo, mập mờ, đàn ông sẽ không thể suy diễn được ra ý tứ như phụ nữ. Vì thế, lúc nói chuyện với chàng, đừng làm chàng khó chịu vì phải đoán suy nghĩ của bạn.

Đàn ông ai cũng thích người phụ nữ của mình nói thẳng nói thật, nếu muốn gì, hãy cứ mạnh dạn nói với anh ấy, đừng õng ẹo gợi ý rồi chỉ vài lần là anh ấy sẽ chán bạn.

Đàn ông cũng cần có cuộc sống riêng của họ

Ai cũng cần những khoảng trời riêng, cuộc sống riêng mà kể cả người thân thiết nhất cũng không thể thâm nhập vào. Và đàn ông cũng thế, họ cũng có sở thích cá nhân, đôi khi cũng muốn đi nhậu cùng bạn bè, đi chơi vài ván bài.

Những lúc như thế, hãy dặn anh ấy biết chừng mực, đừng gọi điện tra hỏi hay ép anh ấy khai báo toàn bộ lịch trình với bạn, như thế sẽ khiến đàn ông cảm giác được tôn trọng.

Khi đàn ông tổn thương hay buồn chán họ thường giữ trong lòng

Nắm được 7 điểm yếu này của đàn ông sẽ khiến chàng luôn say đắm bạn mà không cần chinh phục - Ảnh 2

Ai cũng cần những khoảng trời riêng, cuộc sống riêng mà kể cả người thân thiết nhất cũng không thể thâm nhập vào - Ảnh Internet

Rất khó để nhìn thấy nước mắt của 1 người đàn ông, khi họ có vấn đề, họ thường chỉ giữ trong lòng mình. Làm 1 người phụ nữ tinh tế, khi nhìn thấy người đàn ông của mình trông mệt mỏi thì nhất định phải quan tâm hỏi han, tạo cảm giác tin tưởng để anh có thể tâm sự và trút bỏ những nỗi niềm khó nói.

Nếu anh không nói, đừng cố vặn hỏi, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh chăm sóc, vỗ về. Đôi khi đàn ông chỉ cần 1 người phụ nữ biết lắng nghe như vậy mà thôi. Người phụ nữ đó có giá gấp vạn lần người hay la lối, càm ràm.

Đàn ông rất sợ bị chê kém cỏi

Đàn ông luôn có lòng tự ái rất cao, vì thế ngay cả khi trong cuộc sống hay công việc, họ luôn nỗ lực để đạt được nhiều thành tích, thế nhưng có nhiều người vì những yếu tố nào đó mà sự nghiệp không thành công.

Những lúc như vậy, người phụ nữ bên cạnh nên động viên, an ủi và hỗ trợ đàn ông hết mức chứ không nên trách móc hay chê bai anh kém cỏi.

Đàn ông thật lòng thường không biết cách nói lời yêu

Phụ nữ thường thích lãng mạn, thể hiện tình cảm phải bằng lời nói. Trong khi đàn ông thì thường thể hiện bằng hành động, có nhiều người không thể nói những lời sến súa, ngọt ngào. Vì thế nếu hiểu chàng trai của bạn thì hãy để anh chàng thể hiện tình yêu theo cách tự nhiên nhất.

Điều gì khiến đàn ông tốt thường chọn gái hư, còn gái ngoan luôn gặp trắc trở trong hôn nhân?

Điều gì khiến đàn ông tốt thường chọn gái hư, còn gái ngoan luôn gặp trắc trở trong hôn nhân?

Vấp ngã trong tình yêu, gái hư có nhiều kinh nghiệm hơn, chính điều đó khiến họ trở thành bông hồng có gai, đẹp nhưng khó chinh phục. Đàn ông lại thích điểm này ở phụ nữ.

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