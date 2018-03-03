9 điều khi đã là vợ chồng bất cứ ai cũng phải biết

Phụ nữ yêu 03/03/2018 10:40

Vợ chồng với nhau muốn có được cuộc sống hạnh phúc thì nhất định phải nhớ kĩ những điều dưới đây.

1. Giữ mối quan hệ đúng mực với bạn khác giới

Mỗi người đều có cái tôi, có tự trọng và có cả những mối quan hệ của mình. Nhưng khi đã kết hôn, hãy nhớ rằng chúng ta đã và đang thuộc về một ai đó. Nhất định các mối quan hệ với bạn khác giới phải đúng chuẩn mực, đừng đi quá giới hạn.

Trước kia khi chưa kết hôn, có thể buông lời bông đùa với một cô gái xinh, thích ngắm mãi một chàng trai có body đẹp. Nhưng khi có vợ, có chồng thì tuyệt đối tránh xa và đừng có ý định tán tỉnh, trêu đùa với người khác giới, đó chính là cách để gìn giữ hạnh phúc hôn nhân của mình.

2. Tôn trọng nhau

Hạnh phúc không đơn giản chỉ là chúng ta biết bản thân mình, cố gắng đạt được thứ mình muốn, mà là trong cuộc sống vợ chồng cần biết lắng nghe, gần gũi và quan tâm nhau. Vợ chồng dù đã kết hôn nhưng mỗi người đều có một sở thích, thói quen, quan điểm cũng như những suy nghĩ có đôi lúc không trùng khớp với nhau. Thế nhưng phải biết cách tôn trọng nhau để cuộc sống vợ chồng có thể yên bình và êm ấm nhất có thể.

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Vợ chồng phải biết cách tôn trọng nhau để cho cuộc sống của vợ chồng có thể yên bình và êm ấm nhất có thể - Ảnh: Internet

3. Khôn khéo khi nói về chồng/vợ mình trên mạng xã hội

Đừng lạm dụng mạng xã hội để đăng bất cứ việc gì lên facebook, zalo hay các trang mạng khác. Hạn chế sử dụng điện thoại cũng là một cách để khiến cuộc hôn nhân bền vững hơn. Bởi vì cả ngày đi làm, chỉ có khoảng thời gian buổi tối vợ chồng ở bên cạnh nhau nhưng vợ hoặc chồng cứ dán mắt vào điện thoại thì còn gọi gì là cuộc sống hôn nhân nữa. Điều đó sẽ vô cùng tẻ nhạt, khiến cho cuộc hôn nhân của bạn nhanh chóng rơi vào khủng hoảng.

4. Biết giữ khoảng riêng tư

Thật ra cặp vợ chồng nào cũng có những bí mật nho nhỏ. Đừng đem nó kể cho người ngoài. Bởi vì có những chuyện chỉ nên giữ lại cho riêng mình. Có thể chỉ vô tình kể ra một câu chuyện thôi nhưng đôi khi chính nó lại khiến cho đối phương cảm thấy không thoải mái.

 5. Có sự thống nhất

Trước khi trở thành vợ chồng thì chuyện ai người nấy lo. Nhưng khi đã kết hôn thì mọi việc lại là chuyện của cả hai người. Bất cứ chuyện gì cũng cần cùng nhau quyết định. Đừng bao giờ tự ý một mình đưa ra quyết định, điều này sẽ khiến cho đối phương cảm thấy mình không được tôn trọng.

6. Nhắn tin, gọi điện khi ở xa nhau

Nghĩ đơn thuần rằng ngày xưa yêu nhau thì mới cần nhắn tin, hỏi han mỗi ngày. Nhưng khi kết hôn rồi thì cả hai vẫn nhất định phải giữ lại thói quen đó. Khi chồng đi công tác xa, hãy giữ cho nhau cảm giác rằng nửa kia vẫn luôn ở bên cạnh mình.

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Khi chồng đi công tác xa, hãy giữ cho nhau cảm giác rằng nửa kia vẫn luôn ở bên cạnh mình - Ảnh: Internet 

7. Ưu tiên vợ/chồng của mình

Dù công việc có áp lực đến đâu nhưng những khi cần thiết hãy biết cách để giữ cho cuộc hôn nhân luôn êm ấm và ưu tiên người bạn đời của mình lên trên hết.

8. Đừng nói xấu bạn đời

Câu chuyện muôn thưở khiến bất cứ ai cũng phải dè chừng khi nói về đối phương. Vợ chồng với nhau dù tốt, dù xấu thì đó cũng là vợ chồng của mình. Việc nói xấu nhau cũng như việc đang nói xấu chính bản thân mình. Dù có nhiều khi không hài lòng nhưng hãy chấp nhận nhau để cuộc hôn nhân hạnh phúc.

9. Không giữ bí mật

Mỗi người đều có những bí mật của riêng mình. Nhưng khi đã kết hôn hãy mở lòng mình, đừng vì những bí mật nho nhỏ khiến cho cả hai trở nên xa cách nhau. Chỉ khi sẵn sàng chia sẻ cho nhau nghe mới có thể tránh được những cãm dỗ và hiểu lầm để gìn giữ gia đình hạnh phúc.

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