Hoa ra đây là 5 điều đàn ông CỰC THÍCH ở phụ nữ khi ở trên giường nhưng ngại không dám nói

Phụ nữ yêu 21/09/2023 07:53

Dưới đây là những điều đàn ông thích ở phụ nữ khi ở trên giường, chị em nên biết để được chồng yêu thương, chiều chuộng số một.

Ánh mắt của vợ

Người phụ nữ khôn ngoan khi ở trên giường nên biết điều gì nên làm và không nên làm. Hãy tinh tế để cuộc yêu của cả hai thăng hoa hơn. Đầu tiên là ánh mắt. Hãy nhìn chàng bằng ánh mắt say đắm, gợi cảm. Đặc biệt phải nhìn thẳng vào gương mặt chàng chứ đừng lảng tránh. Hoặc quan sát cơ thể hoàn hảo của anh ấy và dành nhiều lời khen có cánh.

Hoa ra đây là 5 điều đàn ông CỰC THÍCH ở phụ nữ khi ở trên giường nhưng ngại không dám nói - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sự chủ động

Đa phần đàn ông đều thích vợ chủ động khi ở trên giường. Họ thích vợ tỏ ra nhiệt tình chứ không phải lúc nào cũng nằm như khúc gỗ mặc kệ chồng làm gì cũng được. Thực tế đàn ông luôn khao khát vợ chủ động thay đổi cách yêu nhưng lại ngại không dám nói ra. Thế nên phụ nữ phải biết điều này để chuyện chăn gối của vợ chồng viên mãn hơn.

Cách cơ thể chuyển động

Nếu phụ nữ cứng đờ trên giường, cảm xúc của đàn ông sẽ dần tụt xuống. Đàn ông cực kỳ không thích biểu hiện này của vợ. Thế nên hãy biết cách chuyển động cơ thể nhịp nhàng để quyến rũ, thu hút ánh nhìn say đắm của đàn ông. Khi thấy đối tác của mình nhiệt tình và nóng bỏng như vậy, chẳng có người đàn ông nào kiềm chế được cảm xúc của mình.

Hoa ra đây là 5 điều đàn ông CỰC THÍCH ở phụ nữ khi ở trên giường nhưng ngại không dám nói - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hơi thở và giọng nói

Nhịp thở hoặc giọng nói ngọt ngào của bạn sẽ khiến chồng say đắm không lối thoát. Trong cuộc yêu, những yếu tố này sẽ tăng cảm giác kích thích. Đàn ông đặc biệt thích nghe được giọng nói dịu dàng của bạn khi gọi tên hoặc dành những lời khen cho cánh cho anh ấy. Thế nên đừng bỏ lỡ cơ hội lấy lòng người đàn ông bên cạnh mình một cách trọn vẹn nhất.

Nội y

Nội y là yếu tố quan trọng giúp cuộc yêu thăng hoa hơn. Ngoài phần nghe, đàn ông còn thích nhìn. Thế nên vợ khôn ngoan hãy biết lựa chọn những bộ nội y đẹp để tăng cảm giác cho chồng trong mỗi cuộc yêu.

Từ khóa:   Hôn nhân tư vấn hôn nhân chuyện phòng the

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