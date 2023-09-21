Khi ân ái phụ nữ chớ dại ‘đọc vị sai’ những điều thầm kín này của đàn ông kẻo "cuộc yêu" TOANG, chàng nổi giận

Phụ nữ yêu 21/09/2023 06:46

Dưới đây là những điều phụ nữ dại “đọc vị nhầm” ở đàn ông khi cả hai ân ái khiến cuộc hôn nhân xảy ra nhiều rạn nứt, vợ chồng cãi nhau suốt ngày.

Nghĩ chồng thích những tiếng "nhạy cảm"

Người đàn bà dại nhất khi nghĩ đàn ông thích nghe tiếng rên rỉ quá mức của vợ. Trên thực tế đàn ông thích nghe nhưng chuyện gì cũng phải có giới hạn, chẳng ai muốn nghe điều này quá nhiều. Vì khi nghe những tiếng giả vờ, cố tình của vợ sẽ khiến đàn ông có cảm giác khó chịu, mất hứng trong “cuộc yêu”. Họ không thích việc vợ giả vờ “lên đỉnh” để đánh lừa cảm xúc của mình.

Phụ nữ nên nhớ chuyện giường chiếu, tình dục giống như bữa ăn hàng ngày. Nếu cho chồng ăn nhiều quá sẽ dẫn đến bội thực. Thậm chí còn khiến cuộc hôn nhân đổ vỡ, vợ chồng không còn hứng thú khi ở bên nhau. Bên cạnh đó những tiếng rên rỉ quá độ cũng khiến chồng nghe đến phát nhàm, không muốn đụng chạm đến vợ nữa.

Khi ân ái phụ nữ chớ dại ‘đọc vị sai’ những điều thầm kín này của đàn ông kẻo 'cuộc yêu' TOANG, chàng nổi giận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà nghĩ "đàn ông thích phụ nữ chiếm thế chủ động"

Đàn ông thích phụ nữ chủ động nhưng điều gì cũng có giới hạn. Họ không thích để vợ chiếm thế chủ động quá nhiều mà hạ thấp lòng tự trọng của chồng. Nhưng nhiều phụ nữ thường nghĩ sai rằng, nếu càng nhiệt tình, chủ động ở trên giường thì càng được chồng yêu thương. Điều này khiến đàn ông cảm thấy sợ hãi vì không đáp ứng được những nhu cầu của vợ.

Thế nên đàn bà khôn ngoan hãy chủ động nhưng đừng vượt quá giới hạn. Có những thứ càng vượt quá giới hạn càng khiến bạn kém duyên chứ không được gì. Hãy chiều chồng nhưng cũng phải biết giữ phẩm giá của mình để đàn ông không cảm thấy chán ngán, bội thực.

Khi ân ái phụ nữ chớ dại ‘đọc vị sai’ những điều thầm kín này của đàn ông kẻo 'cuộc yêu' TOANG, chàng nổi giận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nghĩ đàn ông thích hôn lên những vùng nhạy cảm này

Phụ nữ thường nghĩ hôn lên những điểm này trên cơ thể sẽ khiến chồng cảm thấy thích thú. Nhưng thực tế đó là những vùng cấm khiến chồng chỉ muốn rời xa bạn. Điểm đầu tiên là nụ hôn ở cổ, hai là nụ hôn sau gáy tai. Nụ hôn ở hai vùng này sẽ mang đến nhiều cực khoái nhưng hôn sai cách cũng sẽ rất nguy hiểm.

Theo nghiên cứu, có một xoang động mạch ở cổ nếu hôn và để lại dấu vết "hickey" sẽ dẫn đến hiện tượng đông máu đe dọa đến tính mạng. Phía sau tai có nhiều dây thần kinh nhạy cảm, khi hôn ở vùng này, nếu bạn dùng lực quá mạnh sẽ dẫn đến gây tổn thương màng nhĩ, suy giảm thính lực.

Thế nên phụ nữ khi ở trên giường nên tránh hai điểm này ra để không khiến cuộc vui mất hứng, đàn ông chỉ muốn rời xa vợ.

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Từ khóa:   Hôn nhân tư vấn hôn nhân chuyện phòng the

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