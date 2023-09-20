Thuộc lòng 3 bí quyết phòng the này bạn sẽ khiến chàng si mê không rời, nghiện vợ cả đời

Phụ nữ yêu 20/09/2023 08:19

Đây chính là những bí quyết phòng the phụ nữ nhất định phải thuộc lòng để khiến chàng bị “thiêu rụi” khi lên giường, muốn quên cũng không được.

Chào ngày mới bằng cuộc yêu nóng bỏng

Thuộc lòng 3 bí quyết phòng the này bạn sẽ khiến chàng si mê không rời, nghiện vợ cả đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ phụ nữ khờ dại mới nghĩ rằng chuyện ấy chỉ nên diễn ra vào buổi tối, bởi thực tế buổi sáng mới là thời điểm chàng muốn được gần gũi vợ nhất. Thế nên, thay vì “đóng khung” thời điểm ái ân bạn hãy rủ rê chàng khởi đầu ngày mới bằng một cuộc yêu nóng bỏng.

Sau một đêm ngon giấc, khi thể lực và tinh thần đã phục hồi dám chắc chàng sẽ lao vào bạn như “hổ đói vồ mồi”. Từ đấy, chàng ắt sẽ chết mê chết mệt, nghiện vợ không rời. Dù gái lạ có dùng trăm phương nghìn kế để dụ dỗ chồng cũng quyết liệt từ chối để về với bạn. 

Phát ra âm thanh gợi cảm

Thuộc lòng 3 bí quyết phòng the này bạn sẽ khiến chàng si mê không rời, nghiện vợ cả đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có thể ngoan khi đứng nhưng nhất định phải hư khi nằm. Bạn càng cuồng nhiệt, càng biết cách dẫn dắt cuộc yêu bằng hơi thở nóng bỏng, ánh mắt gợi cảm chàng sẽ càng phát cuồng.

Hơn cả, nếu chủ động đòi hỏi, thẳng thắn hướng dẫn chàng cách để bạn đạt được khoái cảm khi ân ái chàng sẽ càng ghiền bạn không rời. 

Tắm chung sau cuộc yêu

Sau màn ái ân nóng nỏng, sau những giây phút thăng hoa, nếu được cùng người phụ nữ mình yêu ngâm mình trong bồn tắm chàng sẽ thoải mái vô cùng. Vừa được thư giản, vừa có thêm thời gian gần gũi bạn thêm lần nữa chính là chất keo gắn kết tình cảm lứa đôi hoàn hảo nhất.

Vậy nên, phụ nữ đừng ngần ngại tắm chung với đối phương, cũng đừng ngại dành cho chàng những cử chỉ thân mật bởi dù không nói ra những đàn ông nào cũng chết mê chết mệt nếu được vợ chiều như thế.

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Hãy kiểm chứng xem người đàn ông bên cạnh bạn có một lòng chỉ nghĩ đến vợ con không nhé!

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Từ khóa:   Hôn nhân tư vấn hôn nhân chuyện phòng the

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