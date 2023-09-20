Nhìn vào 3 cách ôm hôn vợ của chồng trên giường biết ngay thấy mức độ chung thuỷ của chồng

Trong tình yêu, đàn ông thiên về hành động hơn là lời nói, nhất là đối với những người chồng kiệm lời, cách thể hiện tình cảm thường thấy nhất chính là thông qua những cái nắm tay, xoa đầu và ôm hôn dành cho vợ.

Khi một người phụ nữ được người ấy ôm từ phía sau đầy tình tứ, có những hành động như hôn lên tóc, cọ vào người thì chắc hẳn đây là tín hiệu vui bởi người đàn ông đang ngầm khẳng định tình cảm và trách nhiệm của một trụ cột gia đình thực thụ. Hành động này cũng có nghĩa là anh ấy muốn biểu đạt tình cảm, nói cho người phụ nữ của đời mình biết rằng: “Em chính là món quà vô giá mà ông trời đã ban tặng cho anh!”.

Một chút lãng mạn, một chút bất ngờ, hành động khiến phụ nữ cảm thấy rất hạnh phúc đó chính là cái ôm từ phía sau của chồng. Liệu bạn còn nhớ được, lần gần đây nhất bạn được chồng ôm từ phía sau là bao giờ không? Nếu là mỗi đêm thì thật tuyệt vời, hành động này cho thấy, người đàn ông ấy là một người đàn ông rất yêu chiều người phụ nữ của mình. Điều này không phải nói suông đâu, mà đã được rất phụ nữ khôn ngoan mách nước nhau kiểm chứng rồi đấy.

Vợ thoải mái gối đầu lên tay chồng

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Một tư thế ngủ rất được nhiều cặp vợ chồng yêu thích đó là vợ có thể thoải mái gối đầu lên tay chồng, nép sát vào ngực chồng, cảm nhận bờ vai vững chãi và cái ôm ấm áp mà người đầu ấp tay gối dành cho mình. Với tư thế này, người phụ nữ hoàn toàn có thể ngầm hiểu rằng đây là sự lãng mạn, trân trọng mà người đàn ông đang muốn thể hiện, đặc biệt là chỉ có người phụ nữ anh ta trân trọng mới là người duy nhất sở hữu “đặc quyền” này.

Không những vậy, nếu người đàn ông cực kỳ thích vòng tay qua đầu ôm bạn, thì phụ nữ ơi, bạn có thể thở phào nhẹ nhõm vì đây là hành động cho thấy người đàn ông bên cạnh bạn là người cực kỳ thuỷ chung, một lòng chỉ nghĩ đến vợ con, không bị xao động trước những cô gái xinh tươi bên ngoài.

Thích được vợ gác lên người

Nếu như một người phụ nữ có thể thoải mái ngủ trong tư thế mình thích, đôi khi có một chút lộn xộn, có thể gác lên người chồng thỏa thích mà người đàn ông chẳng hề khó chịu, ngược lại còn rất vui vẻ, sẵn sàng chịu thiệt thòi chỉ cần vợ thấy thích thì chứng tỏ, phụ nữ đã rất hạnh phúc khi đã tìm đúng người rồi.

Đừng "đánh rơi" anh ấy nhé, đây quả thật là người đàn ông tuyệt vời số 1, hết mực cưng chiều, chấp nhận tính xấu của người phụ nữ họ yêu. Người đàn ông ấy cho rằng đây mới chính là nửa kia phù hợp nhất của anh ấy chứ chẳng phải ai khác ngoài kia.

Mỗi người đều có cách thể hiện tình cảm khác nhau, không nhất thiết phải nói ra những lời yêu thương mà qua hành động và cử chỉ dành cho đối phương cũng có thể phán đoán được tình cảm của nửa kia. Và những cách ôm hôn từ người đàn ông có thể sẽ giúp bạn “cân đo” được mức độ chung thuỷ từ người đàn ông của đời mình.