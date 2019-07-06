Dấu hiệu hai người đã hết duyên, càng ở bên càng đau khổ khôn cùng

Phụ nữ yêu 06/07/2019 05:19

Đến một lúc duyên tàn nợ hết, rời bỏ nhau như một lẽ dĩ nhiên. Có những dấu hiệu hết duyên rõ ràng nhất, dù khó chấp nhận mấy bạn cũng không thể lừa dối mình mãi…

Duyên nợ ở đời đôi khi đều có thời hạn. Ở bên nhau một thời không chắc là một đời nghĩa tình. Đến một lúc duyên tàn nợ hết, rời bỏ nhau như một lẽ dĩ nhiên. Nhưng làm sao để biết được tình duyên của hai người đã cạn?

Có những dấu hiệu hết duyên rõ ràng nhất, dù khó chấp nhận mấy bạn cũng không thể lừa dối mình mãi…

Nhìn bạn đời không thể vừa mắt

Nhiều khi câu nói của bạn hoàn toàn không có ý xấu, nhưng đến tai đối phương lại như ngòi nổ làm bùng nên ngọn đuốc tranh cãi khó dập tắt. Thật ra chỉ là vì bạn đời đã chán bạn, tình cảm đã nhạt nên bạn làm gì cũng không vừa mắt họ. Và đôi khi không đủ can đảm nói chia tay, họ muốn bạn khi chịu đựng không thấu mà tự rời đi.

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Có những dấu hiệu hết duyên rõ ràng nhất, dù khó chấp nhận mấy bạn cũng không thể lừa dối mình mãi… - Ảnh minh họa: Internet

Không còn giao tiếp, trao đổi

Dấu hiệu hết duyên rõ ràng nhất là không còn muốn nói với nhau điều gì nữa. Ngay cả khi mỗi ngày đều nhìn thấy nhau, sớm tối chạm mặt nhau nhưng cả hai đã không còn gì để nói riêng với nhau, ngoài con cái. Đây là dấu hiệu của người sống cùng nhau, hơn là vợ chồng bên cạnh nhau. Bạn có cuộc sống của bạn, người ấy có những tâm tình riêng của người ấy. Không ai muốn chạm vào nhau, cũng không ai muốn biết về nhau. Mọi sự đụng chạm giờ đều có thể là phiền phức, không thoải mái.

Mọi chuyện đều không liên quan đến nhau

Khi tình cảm đã cạn, cả hai không còn muốn liên quan bất kì chuyện với đến nhau. Như hai người dưng lạ, chỉ muốn tách biệt hoàn toàn khỏi nhau. Hai cá thể vốn chỉ gắn liền với nhau vì có tình yêu, nếu đã hết yêu đương nhiên chẳng còn gì để níu kéo nhau.

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Dấu hiệu hết duyên rõ ràng nhất là không còn muốn nói với nhau điều gì nữa - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà cãi không ngừng

Có lúc một trong hai làm chuyện sai rất nhỏ, thậm chí chẳng có gì nghiêm trọng nhưng người còn lại vẫn xem đó là lý do để tranh cãi, trách móc. Đây là vì cả hai đã không còn sự tôn trọng nhất định dành cho nhau. Vì thế mà không thương tiếc tổn thương nhau, chỉ để phân thắng thua, trả đũa và tự làm hài lòng chính mình.

Chủ đề duy nhất giữa hai người chỉ là tiền bạc và con cái

Tiền bạc và con cái lúc này là đề tài duy nhất cả hai có thể nói cùng nhau. Vì đây là hai vấn đề liên quan đến lợi ích và mong muốn không thể tách rời của nhau. Ngoài trừ lúc dạy dỗ con cái, giải quyết vấn đề tiền bạc thì cả hai không còn kiên nhẫn nói với nhau bất cứ điều gì. Những chuyện khác đều đã khó mở lời để chia sẻ và nói cùng nhau.

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Tiền bạc và con cái lúc này là đề tài duy nhất cả hai có thể nói cùng nhau - Ảnh minh họa: Internet

Phản bội

Khi hai người đã không còn tình cảm mà vẫn sống cạnh nhau thì ngoại tình là chuyện ắt xảy ra. Khi một người bị phát hiện ngoại tình, mâu thuẫn tranh cãi sẽ xảy ra. Vì không còn tình cảm nên càng khó bao dung, tha thứ hay cơ hội để quay trở về bên nhau. Đến cùng, lựa chọn ly hôn như một cách giải thoát cho nhau. Ngoại tình, suy cho cùng là một cách thức tự kết liễu nhân duyên của cả hai một cách tàn nhẫn và phũ phàng nhất.

Trong bao nhiêu tỉ người, tìm thấy nhau, ở lại bên nhau đều là vì duyên nợ. Dẫu có hết duyên nợ cũng đừng đối đãi quá tệ bạc với nhau. Duyên đến thì duyên đi, người đến thì người đi, nhưng ít ra đừng chỉ để lại tổn thương cho nhau. Vì dù sao duyên cũng là một đoạn cuộc đời, đáng để nhớ vì nó đẹp, chứ đừng khiến nó trở thành vết thương khó lành…

Dấu hiệu đàn ông hết yêu vợ

Dấu hiệu đàn ông hết yêu vợ

Luôn nghĩ đến tự do, không thể tha thứ cho những lỗi lầm của bạn đời, không muốn nói chuyện hay quan hệ chăn gối... là biểu hiện của hôn nhân bên bờ vực tan vỡ.

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Từ khóa:   hôn nhân tình yêu dấu hiệu hết yêu

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