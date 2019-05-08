Khi đàn bà đã hết yêu, đàn ông không còn một cơ hội nào nữa

Bao dung nhất là phụ nữ khi yêu và tàn nhẫn nhất là phụ nữ cạn tình. Phụ nữ khi đã hết yêu, đàn ông không còn một cơ hội nào nữa…

Khi một người phụ nữ yêu, đàn ông có thể là vua chúa trong trái tim của cô ấy. Cô ấy dù là một người từng lạnh lùng nhất cũng sẽ trở nên ấm áp. Cô ấy từng ích kỷ bao nhiêu, đều có thể bao dung vô điều kiện với người đàn ông mình chọn. Cô ấy từng khôn ngoan thế nào, cũng có thể trở nên dại khờ khi yêu. Phụ nữ là vậy, chỉ cần yêu vào thì mọi đúng sai đều không cần thiết, mọi vướng bận rào cản đều trở nên vặt vãnh. Bởi thế, phụ nữ khi còn yêu luôn cho đàn ông nhiều thứ quý giá. Cô ấy tình nguyện cho người mình yêu thân xác, thanh xuân, thời gian và cả những cơ hội. Cơ hội để đàn ông hoàn thiện và cố gắng, cơ hội để đàn ông tự nhìn lại mình, và cơ hội để đàn ông sửa những sai lầm đã gây ra. Phụ nữ khi yêu không tiếc cơ hội cho người đàn ông của mình. Vì cô ấy còn thương, còn muốn giữ nên sẵn sàng thứ tha và bao dung.

Nhưng khi phụ nữ đã hết yêu, không một điều gì có thể giữ được cô ấy ở lại. Bao dung nhất là phụ nữ khi yêu và tàn nhẫn nhất là phụ nữ cạn tình. Khi phụ nữ đã hết yêu, không một điều gì có thể giữ được cô ấy ở lại - Ảnh minh họa: Internet Tôi từng ngồi cạnh một người đàn ông ầng ậng nước mắt và cố gắng nói về cuộc hôn nhân đã kết thúc của mình. Điều tôi nhớ lâu nhất chính là hình ảnh anh ấy cố gắng nuôi hy vọng sẽ có thể cứu vãn, níu kéo người phụ nữ từng yêu thương anh ấy hết lòng. Tôi tin rằng, ngay cả khi nếu có thể nhảy xuống vực sâu để vợ đồng ý quay lại, anh ấy cũng có thể bằng lòng vô điều kiện. Buồn thay, giờ phút đó không điều gì có thể đổi thay sự hờ hững lạnh nhạt từ vợ anh ấy. Cô ấy chỉ muốn rời đi với hai chữ “hết yêu”. Điều đó khiến một người đàn ông từng hối hận chìm trong tuyệt vọng, vì đã không còn cơ hội nào nữa...

Người đàn ông ấy chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ có lúc thảm hại như thế. Vì tình yêu của vợ dành cho anh ấy từng rất lớn. Ba lần ngoại tình, bao lần say nắng, không ít lần làm vợ đau lòng… Anh ấy đã từng nghĩ khó như thế, khóc nhiều như thế cô ấy vẫn chọn ở lại, thì có điều gì khiến vợ anh rời đi? Anh ấy tin rằng, vợ sẽ mãi ở lại vì cô ấy yêu chồng thương con hơn mọi thứ. Nhưng sự thật là vợ anh vẫn rời đi được, một cách vô tình và tàn nhẫn. Bao dung nhất là phụ nữ khi yêu và tàn nhẫn nhất là phụ nữ cạn tình - Ảnh minh họa: Internet Không người đàn ông nào từng lạc đường chấp nhận được việc một ngày vợ sẽ nói “hết yêu” mình, đúng hơn là họ không thể tin. Bởi phụ nữ luôn là người níu kéo họ, cho họ hy vọng, vạch cả đường để họ trở về. Nhưng như những chú ngựa bất kham, đàn ông đã có thể đi, có thể về thì sao lại không thể đi tiếp? Để đến khi chia ly ở trước mặt, một người vợ hết tình hiện diện, họ mới hối hận muộn màng. Phụ nữ khi đã hết yêu, đàn ông không còn một cơ hội nào nữa… Phụ nữ khi đã hết yêu, đàn ông không còn một cơ hội nào nữa… - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông có thể ngoại tình bao lần, phản bội vợ đến mức nào cũng có thể. Nhưng mong các anh hãy thử nghĩ tới một ngày đẹp trời nào đó, người vợ của mình sẽ là người rời đi. Hãy tin rằng nếu cứ vô tâm vô tình, người khóc sẽ là các anh. Còn nếu không tin, thì các anh cứ thế đi, để đến khi mắt ầng ậng muộn màng vào một ngày chẳng còn đẹp trời đâu…

3 giới hạn riêng đàn bà khôn không để ai chạm vào dù chỉ một lần Đàn bà khôn luôn giữ những giới hạn riêng không để ai phạm đến. Dẫu là người đàn ông mình yêu, đàn bà khôn cũng không để họ chạm vào dù chỉ một lần...

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