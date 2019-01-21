Đàn ông vô tâm với vợ con đều là những kẻ ích kỷ

Đừng xem vô tâm là đương nhiên khi đã là một người chồng, người cha trong gia đình. Nếu bạn là một người chồng vô tâm thì bạn chỉ là một kẻ ích kỷ không hơn không kém…

Hôm qua, cô em tôi 39 tuổi tôi quen biết bỗng gọi một cuộc gọi rất dài. Cô ấy nói mình thật sự đã rơi vào tình cảnh của các bà vợ ngày nay hay mắc phải. Đó chính là chẳng biết phải làm gì khi chồng vô tâm. Tôi hỏi, chồng cô ấy vô tâm thế nào? Cô ấy kể, chồng cô ấy luôn rất bận rộn, chuyện trong nhà chưa từng giúp cô ấy, thậm chí có tuần còn không dành thời gian chơi với con. Một mình cô ấy quán xuyến hết việc nhà, cũng không thể chia sẻ được gì với chồng. Tôi lại hỏi, cô ấy có nói chuyện này với chồng chưa? Cô ấy cứ thở dài, khi nói đến thì chồng lại bảo phải phải giữ các mối quan hệ, phải lo cho công việc sự nghiệp. Cứ hễ chồng nói thế là y như rằng cô bạn tôi lại bị đẩy vào thế một cô vợ không hiểu chuyện khi chồng đang cố gắng kiếm tiền, làm gia đình tự hào.

Bạn tôi lại bị đẩy vào thế một cô vợ không hiểu chuyện khi chồng đang cố gắng kiếm tiền, làm gia đình tự hào - Ảnh minh họa: Internet Tôi chỉ nói với bạn tôi thế này. Bất kì ai một khi là người trưởng thành đều bận rộn. Nhưng sự bận rộn ấy không nên là lý do cho mọi vấn đề không giải quyết được. Rõ ràng nếu gia đình bạn không khó khăn tới mức phải chạy ăn từng bữa, hay chồng bạn không trong độ tuổi của một người đàn ông đang lập nghiệp thì đừng lấy lý do bận rộn cho sự vô tâm. Đàn ông chưa 30, có quyền nói một lý do bận chính đáng để lo cho sự nghiệp. Nhưng đàn ông đã sang 40 đã có sự nghiệp thì mọi sự bận rộn đưa ra đều là ngụy biện cho sự vô tâm với vợ con. Đàn ông thường nghĩ họ có nhiều việc để ra ngoài, để giao tiếp, để là bước đệm cho một thành công nào đó trong tương lai. Họ cũng cho mình cái quyền bận rộn để không về nhà sớm, không dành thời gian cho con, thậm chí là quên luôn vợ mình đang đợi ở nhà. Họ nghĩ rằng mình có quyền ưu tiên mọi thứ, trừ vợ con. Đàn ông thường nghĩ mình phải làm những chuyện lớn lao, và vợ con không may lại là những chuyện thật nhỏ trong tâm tưởng của họ. Nhưng thật ra, khi đàn ông lấy sự bận rộn để làm lý do quên đi gia đình thì thật sự họ chỉ biết nghĩ cho bản thân họ.

Thật ra, khi đàn ông lấy sự bận rộn để làm lý do quên đi gia đình thì thật sự họ chỉ biết nghĩ cho bản thân họ - Ảnh minh họa: Internet Vì nếu nghĩ cho gia đình, họ sẽ biết vợ cần yêu thương và sẻ chia của họ hơn là những đồng tiền được mất. Vì nếu nghĩ cho vợ con, họ sẽ hiểu mọi sự cố gắng nỗ lực của mình là để gia đình hạnh phúc vui vẻ, chứ không phải vì thế mà vợ con thêm muộn phiền tủi hổ. Và nếu nghĩ cho gia đình, họ sẽ không bao giờ nỡ vô tâm với vợ mình. Một người đàn ông ích kỷ không cần biết vợ con đã cố gắng chịu thua thiệt để họ ưu tiên công việc, các mối quan hệ. Một người chồng ích kỷ chỉ biết đến những gì mình muốn nên chẳng để ý những mong muốn sẻ chia sum vầy của vợ. Và một người chồng ích kỷ sẽ chỉ thấy mỗi sự thoải mái của riêng mình mà không bao giờ biết vợ mình chịu nhiều tủi hờn thiệt thòi thế nào. Một người đàn ông ích kỷ không cần biết vợ con đã cố gắng chịu thua thiệt để họ ưu tiên công việc, các mối quan hệ - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông sinh ra đã có cái quyền vô tâm, thờ ơ với những điều nhỏ nhặt. Họ là đấng mày râu để làm chuyện lớn, để gánh vác gia đình, họ có quyền không để tâm những điều không đáng. Nhưng một gia đình có vợ con liệu có là điều nhỏ nhặt? Niềm vui nỗi buồn của vợ con cũng là điều không đáng? Nếu câu trả lời là có thì đàn ông chỉ đang ngụy biện cho chính mình. Mọi sự vô tâm khiến vợ con buồn phiền đều là sự vô trách nhiệm của đàn ông. Đừng xem vô tâm là đương nhiên khi đã là một người chồng, người cha trong gia đình. Nếu bạn là một người chồng vô tâm thì bạn chỉ là một kẻ ích kỷ không hơn không kém. Vậy nên tôi nói với bạn mình, đối với một kẻ ích kỷ thì bạn đừng chiều chuộng theo cái tôi của họ làm gì. Và cách trị những kẻ như thế là cứ làm lơ họ đi. Khi họ thấy mình không được chú ý, không có cơ hội thể hiện cái tôi, họ tự khắc biết phải làm gì để được để ý. Còn bạn, hãy tập bao dung và yêu thương mình hơn. Không thể từ bỏ thì chỉ phải tập cách sống vui cạnh một người đàn ông vô tâm với mình...

Phụ nữ sai lầm khi nghĩ rằng lấy phải người chồng vô tâm là nỗi bất hạnh? Chị em vẫn thường than phiền khi lấy phải anh chồng vô tâm. Tuy nhiên, họ quên mất rằng, đó chính là may mắn lớn nhất trong cuộc đời.

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