Đàn ông vô tâm với vợ con đều là những kẻ ích kỷ

Bạn tôi lại bị đẩy vào thế một cô vợ không hiểu chuyện khi chồng đang cố gắng kiếm tiền, làm gia đình tự hào - Ảnh minh họa: Internet

Tôi chỉ nói với bạn tôi thế này. Bất kì ai một khi là người trưởng thành đều bận rộn. Nhưng sự bận rộn ấy không nên là lý do cho mọi vấn đề không giải quyết được. Rõ ràng nếu gia đình bạn không khó khăn tới mức phải chạy ăn từng bữa, hay chồng bạn không trong độ tuổi của một người đàn ông đang lập nghiệp thì đừng lấy lý do bận rộn cho sự vô tâm. Đàn ông chưa 30, có quyền nói một lý do bận chính đáng để lo cho sự nghiệp. Nhưng đàn ông đã sang 40 đã có sự nghiệp thì mọi sự bận rộn đưa ra đều là ngụy biện cho sự vô tâm với vợ con.

Đàn ông thường nghĩ họ có nhiều việc để ra ngoài, để giao tiếp, để là bước đệm cho một thành công nào đó trong tương lai. Họ cũng cho mình cái quyền bận rộn để không về nhà sớm, không dành thời gian cho con, thậm chí là quên luôn vợ mình đang đợi ở nhà. Họ nghĩ rằng mình có quyền ưu tiên mọi thứ, trừ vợ con. Đàn ông thường nghĩ mình phải làm những chuyện lớn lao, và vợ con không may lại là những chuyện thật nhỏ trong tâm tưởng của họ. Nhưng thật ra, khi đàn ông lấy sự bận rộn để làm lý do quên đi gia đình thì thật sự họ chỉ biết nghĩ cho bản thân họ.