Đàn ông càng vô tâm thì người phụ nữ cạnh bên càng mạnh mẽ. Nhưng rốt cuộc thì đàn ông đã vô dụng thế nào để người vợ của mình phải làm hết mọi thứ, chẳng cần mình giây phút nào nữa? Và liệu các anh có biết khi một người phụ nữ đủ mạnh mẽ, họ sẽ có lúc chẳng còn cần một người chồng có cũng như không?

Lấy phải một người chồng vô tâm, đàn bà luôn phải một mình nghĩ mọi thứ. Bởi chồng chẳng mấy khi nghĩ giúp vợ chuyện gì. Đã thế thì đến sự quan tâm hay lo lắng của chồng cũng chẳng thể có. Đàn bà đều phải tự lo, tự quyết, tự xem xét. Dù là chuyện trong nhà hay của bản thân, muốn chồng lắng nghe hay sẻ chia đều không thể. Lấy phải một người chồng vô tâm, đàn bà luôn phải một mình làm mọi việc. Việc trong nhà ngoài họ thì có bao giờ là ít với đàn bà. Mà đàn bà cũng chưa khi nào thở than cực nhọc. Thật sự điều người vợ nào cũng âm thầm mong muốn, chỉ là chồng có thể luôn giúp khi mình kiệt sức, chứ nào yêu cầu chồng sẻ chia hết việc với mình. Nhưng đàn ông vô tâm thì có mấy khi chịu làm gì giúp vợ. Họ lơ là đã đành, có khi còn xem đó là việc của riêng đàn bà.

Lấy phải một người chồng vô tâm, đàn bà luôn phải một mình nghĩ mọi thứ - Ảnh minh họa: Internet Lấy phải một người chồng vô tâm, đàn bà chẳng cậy dựa ai được ngoài chính mình. Đêm đến có bệnh cũng phải tự mình đi tìm thuốc. Lúc cần ai giúp giữa đường, cũng không thể chờ được chồng đến ngay. Hay cả khi ở cạnh bên chồng cũng thấy cô đơn đến chênh vênh. Một người chồng vô tâm chỉ tạo nên một người vợ phải cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, cô độc ngay cả khi đã có chồng. Lấy một người chồng vô tâm, đàn bà chẳng có gì ngoài sự mạnh mẽ. Khi chuyện gì cũng có thể tự nghĩ tự làm, tự cậy dựa vào mình, tháng năm sẽ dạy đàn bà cách kiên cường đứng vững. Đàn bà chẳng còn cần đàn ông giúp mình chuyện gì, cũng chẳng cần chồng ở bên khi họ có thể giải quyết mọi việc. Sự mạnh mẽ của một người đàn bà thật đáng ngợi khen. Nhưng chẳng ai hay chua chát thật sự chính là đằng sau những người vợ mạnh mẽ như thế luôn là những gã đàn ông vô tâm. Đàn bà càng mạnh mẽ thì trong lòng càng nhiều vết thương và sóng gió.

Chẳng dễ dàng gì để đàn bà trở nên mạnh mẽ. Đó là cả một quá trình bị bỏ lơ, tủi hờn và thua thiệt. Cũng không người đàn bà nào muốn mình mạnh mẽ, họ đều mong có chồng để được bảo bọc và chở che. Sự mạnh mẽ của một người vợ có chồng vô tâm chỉ là sự yếu đuối đầy bất lực, là lựa chọn duy nhất họ có được. Lấy một người chồng vô tâm, đàn bà chẳng có gì ngoài sự mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông càng vô tâm thì người phụ nữ cạnh bên càng mạnh mẽ. Nhưng rốt cuộc thì đàn ông đã vô dụng thế nào để người vợ của mình phải làm hết mọi thứ, chẳng cần mình giây phút nào khác? Và liệu các anh có biết khi một người phụ nữ đủ mạnh mẽ, họ sẽ có lúc chẳng còn cần một người chồng có cũng như không? Khi họ vững vàng, kiêu hãnh và xinh đẹp với sự mạnh mẽ của mình, các anh có còn giữ được họ không? Và phụ nữ, sau những năm tháng ở cạnh một người vô tâm, các chị có từng nghĩ điều quý giá duy nhất mình có được chính là sự mạnh mẽ? Mạnh mẽ để yêu thương chính mình. Mạnh mẽ để thật xinh đẹp dù chẳng cần đàn ông quan tâm để ý. Và mạnh mẽ để đủ tự tin để sống ý nghĩa hơn? Sau những năm tháng ở cạnh một người vô tâm, các chị có từng nghĩ điều quý giá duy nhất mình có được chính là sự mạnh mẽ? - Ảnh minh họa: Internet Thật ra, đàn ông vô tâm không bao giờ là lý do đủ để đàn bà chọn dừng lại một cuộc hôn nhân. Đàn ông vô tâm rồi thì cũng chẳng mấy người đổi thay được. Nhưng ít ra, sự mạnh mẽ có thể giúp đàn bà sống tốt hơn, vui vẻ và hạnh phúc hơn. Khi đủ mạnh mẽ rồi, đàn bà có thể sống chẳng buồn vì một kẻ vô tâm, hay chọn dừng lại nếu mình muốn. Đã chọn phải một người chồng vô tâm, điều đàn bà có thể làm trước nhất là mạnh mẽ nhất có thể.

Phụ nữ lắm lời cũng vì đàn ông lười biếng, vô tâm Đàn ông trong hôn nhân thường lười biếng và vô tâm vì họ nghĩ rằng tất cả đã có vợ lo. Phụ nữ khi ấy lại phải nói nhiều vì chồng chẳng bao giờ làm theo và lắng nghe. Phụ nữ lắm lời là đều là vì đàn ông lười biếng và vô tâm!

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