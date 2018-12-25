Phụ nữ lắm lời cũng vì đàn ông lười biếng, vô tâm

Nhưng đàn ông cứ than mệt mỏi vì vợ hay nói, nào nghĩ được vì sao cô ấy thay đổi từ người phụ nữ dịu dàng biết kiếm lời, giờ lại thành bà vợ dữ dằn nói năng dai dẳng?

Mười người đàn ông trên bàn nhậu thì hết hơn nửa lèm bèm chê vợ mình lắm lời. Nào là đi đâu vợ cũng hỏi, làm gì vợ cũng càm ràm, như chỉ cần về nhà chưa thấy mặt vợ là đã nghe giọng vợ từ xa. Nhiều ông chồng còn sợ cả khi vợ nói nhiều, xem đó là một thói xấu của vợ, đúng hơn là của mọi người phụ nữ làm vợ.

Nhiều ông chồng, chỉ việc vợ nhắc ít nhậu nhẹt để tốt cho sức khỏe , về nhà sớm chơi với con, dành thời gian cho cha mẹ, giúp vợ một tay khi mỏi mệt, vậy mà bao lần nào có nhớ. Huống hồ những việc ấy cũng là muốn tốt cho đàn ông, muốn đàn ông có chút yêu thương quan tâm vợ con gia đình, có quá đáng không?

Cứ thử nhớ lại xem, thuở còn độc thân, phụ nữ được đàn ông cưng chiều yêu thương thì có cần nhiều lời không? Khi chỉ một cái nhíu mày, đàn ông đã biết họ muốn gì. Khi họ nói không thích điều gì, đàn ông một lần cũng không dám làm. Vậy mà khi có gia đình rồi, bao nhiêu lời phụ nữ nói đàn ông chịu nhớ chịu làm đây?

Đàn ông khi bước vào hôn nhân thường trở thành những kẻ lười biếng và vô tâm. Họ lười biếng vì nghĩ rằng chuyện gì cũng đã có vợ lo, họ chỉ cần đi làm và kiếm tiền. Họ vô tâm vì cho rằng mình cần để tâm những chuyện to tát hơn, còn vợ thì chẳng cần lo vì cô ấy sẽ chẳng đi đâu.

Phụ nữ khi bước vào hôn nhân lại càng nói nhiều vì họ sợ đàn ông không nhớ, đàn ông không biết. Họ cứ nhắc đi nhắc lại là vì nói bao lần đàn ông cũng chẳng để tâm. Và họ sẽ không cần nói nhiều nếu mọi lời họ nói chồng đều nhớ và làm. Họ sẽ không cần lắm lời nếu người đàn ông của họ tinh tế thấu hiểu.

Phụ nữ nói nhiều là vì họ không được lắng nghe và thấu hiểu - Ảnh minh họa: Internet

Cứ vậy mà phụ nữ nói nhiều đôi khi chỉ để nhắc, thậm chí có khi là để bộc lộ hết những ấm ức khi chồng lười biếng vô tâm. Thế thì phụ nữ nói nhiều là vì họ không được lắng nghe và thấu hiểu. Vợ càng lắm lời là vì người đàn ông cạnh bên lười biếng và vô tâm!

Nhưng đàn ông nên nhớ, phụ nữ nói quá nhiều rồi thì sẽ có lúc họ im lặng. Im lặng vì họ đã quá mỏi mệt với những gì mình kỳ vọng vào chồng đều thất vọng. Im lặng vì những gì họ nói đều vô ích không được lắng nghe và thấu hiểu. Im lặng vì họ không còn muốn mang tiếng lắm lời mà chẳng được ích lợi gì cho gia đình. Phụ nữ khi ấy còn đáng sợ hơn khi nói nhiều. Và đàn ông khi ấy sẽ mong thà là vợ cứ nói đi chứ đừng im lặng...

Đàn ông nên nhớ, phụ nữ nói quá nhiều rồi thì sẽ có lúc họ im lặng - Ảnh minh họa: Internet

Bởi người ta thường nói đi cạnh một người chồng thành công sẽ là một người vợ kiệm lời. Người vợ ấy sẽ chẳng cần phải nói nhiều, vì chồng đã luôn nhớ và lắng nghe. Người vợ ấy sẽ dần trở nên biết điều và hạnh phúc hơn nếu chồng họ đủ yêu thương và để tâm đến họ. Người vợ ấy cũng sẽ hiểu hết điều chồng muốn, là hậu phương vững chắc nhất để chồng thành công.

Và muốn có một người vợ như thế, muốn trở thành một người chồng thành công, đàn ông đừng vô tâm và lười biếng nữa. Phụ nữ sẽ biết điều nếu đàn ông biết quan tâm, phụ nữ sẽ đáng yêu và dịu dàng nếu đàn ông chân thành và lắng nghe!