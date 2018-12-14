Đừng đợi đàn ông vô tâm thay đổi, chính phụ nữ hãy đổi thay những điều này trước

Phụ nữ yêu 14/12/2018 05:30

Cách trị đàn ông vô tâm hiệu quả nhất chính là hãy vô tâm với những gì họ để tâm. Như việc bạn biết chồng sẽ để tâm nếu bạn ra ngoài chơi với bạn bè, hãy trở về thật vui vẻ. Như bạn hiểu rõ chồng không thích bạn ăn mặc thu hút, thế thì cứ diện thật đẹp khi ra ngoài. Điều quan trọng là hãy để ý người đàn ông của mình để tâm chuyện gì nhất, sau đó cứ vô tâm gấp bội.

Đừng đợi chồng về, hãy cứ đi ngủ thật sớm và mơ thật đẹp

Nhiều người vợ mỗi đêm đều đợi chồng về đến mức ngủ quên cả trên ghế. Nhưng đàn ông nếu để tâm họ sẽ không để vợ mình vất vả như thế. Ngược lại, họ vẫn về trễ, và phụ nữ vẫn đợi đến mỏi mòn. Thế thì đừng đợi làm gì nữa. Nếu đàn ông để tâm, họ sẽ nghe điện thoại của bạn và về sớm nhất có thể. Và một khi họ đã vô tâm thì bạn cứ đi ngủ thật sớm và mơ thật đẹp.

Hãy nhớ, đừng bao giờ đợi đàn ông vô tâm, vì sẽ không có sự đợi chờ nào có tác dụng. Tốt nhất là đừng đợi và cứ làm lơ với họ. Cảm giác khi trở về nhà không có ai đợi mình, vào phòng vợ con đều ngủ hết rồi sẽ có lúc khiến đàn ông vô tâm cảm thấy hoảng sợ.

Đừng đợi đàn ông vô tâm thay đổi, chính phụ nữ hãy đổi thay những điều này trước - Ảnh 1
Hãy nhớ, đừng bao giờ đợi đàn ông vô tâm, vì sẽ không có sự đợi chờ nào có tác dụng - Ảnh minh họa: Internet

Hãy tập vô tâm với những gì chồng để tâm

Cách trị đàn ông vô tâm hiệu quả nhất chính là hãy vô tâm với những gì họ để tâm. Như việc bạn biết chồng sẽ để tâm nếu bạn ra ngoài chơi với bạn bè, hãy trở về thật vui vẻ. Như bạn hiểu rõ chồng không thích bạn ăn mặc thu hút, thế thì cứ diện thật đẹp khi ra ngoài. Điều quan trọng là hãy để ý người đàn ông của mình để tâm chuyện gì nhất, sau đó cứ vô tâm gấp bội.

Cách thu hút đàn ông vô tâm tốt nhất không phải là chọc tức họ, mà là khiến họ thấy bạn cũng sẽ có lúc vô tâm với những điều họ để tâm. Khi ấy, đàn ông sẽ biết phải để ý tới bạn hơn, từ những cái lớn rồi đến những cái nhỏ hơn. Đôi khi, sự vô tâm của đàn ông cũng cần phụ nữ mài giũa không ít.

Đừng đợi đàn ông vô tâm thay đổi, chính phụ nữ hãy đổi thay những điều này trước - Ảnh 2
Cách trị đàn ông vô tâm hiệu quả nhất chính là hãy vô tâm với những gì họ để tâm - Ảnh minh họa: Internet

Đừng buồn khóc chỉ vì chồng, hãy vui vì những điều khác

Thật sự thì dù phụ nữ có khóc đỏ mắt, đau buồn khổ sở thì cũng chẳng thay đổi được gì mấy một người đàn ông vô tâm. Anh ta có thể để ý chút ít, nhưng sau đó có khi sẽ càng vô tâm hơn gấp bội. Thế thì có phải phụ nữ đã quá thiệt thòi hay không? Sao mình không thể vui vẻ mà cứ luôn buồn phiền? Sao mình cứ phải khóc lóc vì một người còn không thèm nhìn đến mình? Vì rõ ràng mình có thể tự tìm niềm vui cho bản thân.

Hãy ra ngoài nhiều hơn, gặp bè bạn, tìm niềm vui trong chính công việc và con cái. Khi bạn có một cuộc sống đủ đầy niềm vui và ý nghĩa, một người đàn ông vô tâm sẽ muốn có bạn, hơn là bạn cần anh ta.

Hơn hết, hãy nhớ, không điều gì trên đời này đáng giá hơn chính niềm vui và hạnh phúc của bạn.

Đừng đợi đàn ông vô tâm thay đổi, chính phụ nữ hãy đổi thay những điều này trước - Ảnh 3
Khi bạn có một cuộc sống đủ đầy niềm vui và ý nghĩa, một người đàn ông vô tâm sẽ muốn có bạn, hơn là bạn cần anh ta - Ảnh minh họa: Internet

Hãy để ý đến cảm xúc của mình nhiều hơn

Nếu bạn lỡ lấy phải một người chồng vô tâm thì thay vì để tâm phải làm điều gì để thay đổi chồng, hãy để ý đến cảm xúc của mình nhiều hơn. Hạn định bớt nỗi buồn của bản thân vì chồng, giữ vững niềm vui của mình không bị tác động bởi chồng.

Nếu hôm nay bạn vui vì có tiền thưởng, thế thì đừng vì vài lời chê bai của chồng mà bỗng hụt hẫng. Sự tự chủ trong cảm xúc của phụ nữ nên đủ vững vàng để không vì bất cứ điều gì không đáng thương tổn đến mình. Và khi tạo đủ nguồn năng lượng tích cực cho bản thân, bạn chẳng cần phải sợ một kẻ vô tâm nào đó. Bạn sẽ thu hút nhiều người, nhiều điều tốt đẹp đến bên bạn. Khi ấy, đàn ông có vô tâm mấy cũng không dám làm bạn buồn thêm được.

Đừng đợi đàn ông vô tâm thay đổi, chính phụ nữ hãy đổi thay những điều này trước - Ảnh 4
Hạn định bớt nỗi buồn của bản thân vì chồng, giữ vững niềm vui của mình không bị tác động bởi chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vô tâm vốn có 2 dạng. Một là họ thật sự không ý thức được mình vô tâm và thương tổn đến vợ. Hai là họ biết rõ là khiến vợ buồn nhưng vẫn làm và không để ý. Dạng thứ nhất, vợ có thể thông cảm và còn hy vọng sửa đổi. Nhưng dạng thứ hai thì không chỉ là vô tâm nữa, mà là tàn nhẫn với vợ. Dạng thứ hai này, phụ nữ đừng bao giờ đợi họ đổi thay làm gì, hãy chú trọng đến mình nhiều hơn. Đến một lúc, nếu đã quá mức, phụ nữ hãy buông tay cho nhẹ lòng.

Đàn ông vô tâm chẳng bao giờ thấy bạn đủ cho họ phải để tâm

Đàn ông vô tâm chẳng bao giờ thấy bạn đủ cho họ phải để tâm

Không hẳn là bạn xinh chưa đủ, bạn tốt chưa đủ, bạn hy sinh chưa đủ. Mà là tình yêu của họ không còn muốn đặt nơi bạn, bạn không còn là nơi họ nghĩ sẽ đủ cho tình yêu của họ. Bạn luôn đủ cho một tình yêu, một gia đình, một người đàn ông. Nhưng bạn sẽ không bao giờ đủ cho một người đã không còn muốn yêu thương bạn.

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