Đàn ông tàn nhẫn nhất là khi vô tâm với vợ vào những lúc này

Nước mắt là minh chứng cho những nỗi đau không thành lời, khó nguôi ngoai nhất của phụ nữ. Phụ nữ có gia đình thường không để ai biết mình khóc, vì trách nhiệm, vì bổn phận. Nhưng nếu có lúc chồng thấy vợ khóc thì hãy hiểu họ đã không thể im lìm hay che giấu thêm được nữa. Nước mắt của mọi bà vợ đều như lời cầu cứu cần ai ở bên, cần người lắng nghe và thấu hiểu.

Đàn ông ở đời đến cả người phụ nữ bên mình cũng không thể bảo bọc chở che thì còn lớn tiếng được với ai. Đàn ông làm thinh trước nước mắt của vợ mình là đàn ông kém cỏi. Đàn ông không lau nổi nước mắt cho vợ mình thì chỉ là đàn ông thất bại.

Nhưng ở khoảnh khắc đau lòng nhất đó, chồng lại vô tâm không để ý thì thật tàn nhẫn với vợ. Chồng nên hiểu vợ khóc chính là vì đã im lìm quá lâu, là cách biểu đạt muộn phiền vụng về và mất kiểm soát nhất. Thế thì cô ấy xứng đáng có một cái ôm, vài lời ủi an và cả những cảm thông vỗ về, hơn là sự lạnh nhạt vô tâm.

Khi vợ áp lực mệt mỏi

Phụ nữ khi có chồng con luôn có sức chịu đựng đáng kinh ngạc. Nhưng cũng không có nghĩa là họ không có những khi áp lực và mỏi mệt. Vợ có từng kiên cường dẻo dai vì gia đình thế nào thì cũng sẽ có lúc kiệt sức. Những lúc đó, điều vợ cần vốn không xa xôi đắt đỏ, mà là vài lời hỏi han, cử chỉ yêu thương chăm sóc từ chồng.

Đàn ông lại thường nghĩ vợ mình là siêu nhân của đời thực. Mệt mấy cũng không sao, khổ cực mấy cũng chịu được. Đúng là phụ nữ muôn đời đều có khả năng như gánh vác cả thế giới trên vai vì chồng con. Nhưng điều họ cần là được công nhận, sẻ chia và đỡ đần. Không người phụ nữ nào chịu được khi một mình cố gắng chỉ để nhận lại hờ hững vô tâm từ chồng. Họ xứng đáng được thấu hiểu khi lòng chùng chân mỏi.

Không người phụ nữ nào chịu được khi một mình cố gắng chỉ để nhận lại hờ hững vô tâm từ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông chân chính không là kẻ ngó lơ mỏi mệt của vợ. Họ trân trọng vợ nên càng thấy xót xa cho những gì vợ chịu đựng. Ngược lại, đàn ông tệ xem đó là điều hiển nhiên và sẽ có một ngày phải hối hận vì mình đã từng tàn nhẫn vô tâm với vợ.

Khi vợ mang bầu và sau sinh

Phụ nữ khi mang bầu và sau sinh thường cực nhọc và nhạy cảm nhất. Mang vác một sinh linh từ nhỏ bé đến khi tượng hình không dễ dàng, sinh con rồi lại càng dễ rơi vào trầm cảm. Và đã không ít bà mẹ vì sự vô tâm quá đáng của chồng mà tìm đến những cái kết đau lòng.

Đàn ông nên hiểu sinh con không là nghĩa vụ của riêng phụ nữ, đó còn là trách nhiệm của đàn ông. Con là của cả hai, sự chuẩn bị khi con chào đời, đến khi chăm chút con đều cần đàn ông đỡ đần. Phụ nữ đã chịu một phần thiệt thòi khi mang thai và sinh con, thì đàn ông phải góp sức yêu thương và chăm sóc. Đó không chỉ là tình yêu dành cho vợ vì mình mang nặng đẻ đau, mà còn là trách nhiệm và bản lĩnh của người làm chồng làm cha.

Phụ nữ đã chịu một phần thiệt thòi khi mang thai và sinh con, thì đàn ông phải góp sức yêu thương và chăm sóc - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vô tâm với vợ khi mang bầu và sau sinh chính là người chồng tàn nhẫn nhất. Mà đã tàn nhẫn với vợ thì đàn ông không xứng danh tốt đẹp hay thành công gì với thiên hạ.

Khi vợ cần chồng

Phụ nữ có chồng luôn cố gắng vun vén chuyện trong nhà, cũng ít khi phải cậy dựa chồng. Vì họ muốn là hậu phương cho chồng, để chồng làm chuyện lớn ngoài xã hội. Và ít khi vợ yêu cầu hay đòi hỏi, trừ khi có lúc họ thật sự cần chồng. Đó có thể là khi đau ốm, khi họ không có khả năng làm việc gì, hay cần chồng cạnh bên giúp đỡ. Thế thì đàn ông sẽ thật nhẫn tâm khi vô tình không nhận ra mong muốn của vợ.

Thế thì đàn ông sẽ thật nhẫn tâm khi vô tình không nhận ra mong muốn của vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ở đời, nếu không biết thấu hiểu và thương vợ thì sẽ có lúc phải nhìn người đàn ông khác thương giúp, chăm giùm người phụ nữ của đời mình.