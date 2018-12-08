Đàn ông vô tâm chẳng bao giờ thấy bạn đủ cho họ phải để tâm

Không hẳn là bạn xinh chưa đủ, bạn tốt chưa đủ, bạn hy sinh chưa đủ. Mà là tình yêu của họ không còn muốn đặt nơi bạn, bạn không còn là nơi họ nghĩ sẽ đủ cho tình yêu của họ. Bạn luôn đủ cho một tình yêu, một gia đình, một người đàn ông. Nhưng bạn sẽ không bao giờ đủ cho một người đã không còn muốn yêu thương bạn.

Hôm ấy, tự dưng bạn hỏi tôi, phải làm thế nào để đủ với một người đàn ông? Tôi hỏi bạn, đủ là như thế nào? Với đàn ông, đủ hay không chỉ cần nhìn cách họ thương mình. Nếu đủ, mình chẳng thấy cô đơn, nếu không đủ họ chẳng màng tới mình. Rồi bạn cứ trầm ngâm, rốt cuộc thì có gì là chưa đủ? Suốt 10 mấy năm làm vợ, bạn chưa có ngày nào thong thả nghỉ ngơi. Dù bạn chỉ ở nhà, chẳng ra ngoài kiếm tiền, nhưng từng bữa ăn giấc ngủ, tâm tình buồn vui của chồng bạn đều cố vun vén. Vậy mà, từ lúc nào đến cả việc mong chồng về nhà sớm hơn, có thời gian cho con cũng thật khó. Thậm chí, bạn phải ở viện chăm con bao đêm, còn chồng vẫn ở đâu đó ngoài kia bên bè bạn…

Bạn là người phụ nữ của gia đình, thế giới của bạn chỉ gói gọn trong một ngôi nhà có chồng có con. Nhưng đến cả việc thế giới bạn chuẩn bị vuông tròn để chồng thấy mà anh ấy cũng chẳng để tâm, chẳng ghi nhận, thế thì bạn biết làm sao? Bạn hỏi tôi, đàn ông vô tâm là vì bạn chưa tốt, bạn chưa đủ với họ? Bạn hỏi tôi, đàn ông vô tâm là vì bạn chưa tốt, bạn chưa đủ với họ? - Ảnh minh họa: Internet Thật ra, nếu đàn ông còn tâm còn tình, bạn lúc nào cũng đủ với họ. Dù chỉ là mặc một cái váy mới bạn cũng thật xinh trong mắt họ. Dù là bạn hôm nay có buồn chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, họ cũng sẽ nhìn thấy. Dù là có xấu xí đi vài phần, tăng vài cân, họ vẫn muốn yêu thương chiều chuộng bạn. Huống hồ là bao tâm sức, bao cố gắng và tận tụy bạn bỏ ra chẳng ít ỏi gì. Chỉ là, với đàn ông, khi họ còn yêu đủ nhiều, một người phụ nữ trong lòng là đủ. Họ sẽ dành hết sự để tâm, chú ý, tập trung vào duy nhất một mình bạn.

Đàn ông vô tâm chỉ là vì bạn không đủ để họ để tâm. Không hẳn là bạn xinh chưa đủ, bạn tốt chưa đủ, bạn hy sinh chưa đủ. Mà là tình yêu của họ không còn muốn đặt nơi bạn, bạn không còn là nơi họ nghĩ sẽ đủ cho tình yêu của họ. Bạn luôn đủ cho một tình yêu, một gia đình, một người đàn ông. Nhưng bạn sẽ không bao giờ đủ cho một người đã không còn muốn yêu thương bạn. Bạn sẽ không bao giờ đủ cho một người đã không còn muốn yêu thương bạn - Ảnh minh họa: Internet Thói đàn ông vô tâm chẳng lạ, đôi khi chỉ là họ cần được nhắc nhở, họ cần được biết mình đang không để tâm đến gia đình. Nhưng cũng có những kiểu đàn ông vô tâm chỉ là để đợi một ngày bội phản vợ mình. Khi sự vô tâm trở thành vô tình vô nghĩa, đàn ông khi ấy sẽ sẵn sàng tổn thương người phụ nữ bên cạnh mình. Và phụ nữ thường bất hạnh chỉ vì không hay mình là người bị bỏ lại. Bỏ lại sau những vô tâm vô tình của đàn ông. Bỏ lại khi đàn ông đã muốn rời đi. Bỏ lại khi không hề biết người còn thương hóa ra chỉ là có mình. Những vô tâm vô tình ban đầu của đàn ông bao giờ cũng được đàn bà bao biện kỹ càng. Rằng anh ấy bận rộn, rằng đàn ông là thế hay thậm chí là vì mình không tốt không giỏi. Để đến cuối cùng, mình lại là người bị họ bỏ lại… Khi sự vô tâm trở thành vô tình vô nghĩa, đàn ông khi ấy sẽ sẵn sàng tổn thương người phụ nữ bên cạnh mình - Ảnh minh họa: Internet Tôi nói với bạn, hãy thử một lần đừng để tâm đến người đàn ông vô tâm này nữa. Nếu anh ta không về, đừng đợi. Nếu anh ta muốn gì, hãy để anh ta nói với bạn. Nếu anh ta thích rong chơi, bạn cũng hãy biết yêu thương chính mình. Hy sinh hay cố gắng bao nhiêu cũng đã từng thử, vậy thì giờ hãy cứ thử buông đi. Với đàn ông vô tâm, bạn chỉ cần đủ cho chính mình. Xinh đẹp đủ, vui vẻ đủ, tự do đủ, độc lập cũng đủ. Và khi ấy, dù có tiếp tục cố gắng hay buông bỏ, bạn cũng không phải quá đau lòng.

Đàn ông vô tâm quá lâu, người phụ nữ anh yêu cũng sẽ dần 'mất tích' Nói nhiều thì đàn ông điếc tai nhưng chính sự im lặng của phụ nữ mới là điều đáng sợ nhất. Là bởi anh vô tâm, nó dần mòn giết chết tình yêu lúc nào không ai hay...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ong-vo-tam-chang-bao-gio-thay-ban-du-cho-ho-phai-de-tam-306803.html