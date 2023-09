Em từ trước khi lấy anh chưa từng biết sợ điều gì. Em không sợ vất vả khi mọi người nếu chọn anh làm chồng thì phải đợi chờ và hy sinh nhiều. Em chẳng sợ mình chưa có gì trong tay, vì em tin cố gắng rồi ắt có. Em không sợ lấy chồng xa, vì ở đâu thì cũng chỉ cần có anh là đủ. Em không sợ phải nuôi con một mình khi anh thường công tác xa nhà. Em chưa từng sợ điều gì từ khi đồng ý làm vợ anh, cho đến khi anh bắt đầu vô tâm với mọi cố gắng và nỗ lực của em.

Anh luôn thật bận rộn, nếu hôm nay không là phải hoàn thành kế hoạch, thì phải gặp khách hàng, hay sẽ đi cùng bè bạn lâu năm. Nếu hôm nay anh vừa về nhà đã lên thẳng phòng ngủ ngay vì than mệt, thì ngày mai lại say bí tỉ khi gặp em và con. Có những hôm, thật sự em chỉ cố nấu một bữa ăn ngon để đợi anh về ăn cùng, để được nói chuyện cùng anh. Có những ngày, con của mình đã chờ cả đêm để đợi món quà sinh nhật anh hứa. Nhưng mà, anh đều không về, anh đều nói em phải cho anh thời gian, để anh tự do, để anh tìm kiếm thành công.