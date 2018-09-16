Đàn ông ngoại tình sợ điều gì nhất?

Phụ nữ yêu 16/09/2018 10:30

Dù dám phản bội vợ con để lên giường với đàn bà khác, thế nhưng khi đang ân ái với nhân tình đàn ông nào cũng vì điều này mà thấp thỏm không yên.

Đàn ông ngoại tình có thể đưa ra rất nhiều lý do để bao biện cho tội lỗi của mình. Họ có thể đổ lỗi do vợ xuống cấp, xập xệ, do vợ chồng không còn tiếng nói chung, do vợ vô tâm… nhưng vẫn không thể che đậy được sự thật rằng, họ là người có lỗi, đã sai khi phản bội bạn đời.

Đàn ông ngoại tình sợ điều gì nhất? - Ảnh 1
Họ sợ danh dự, chỗ đứng trong xã hội và uy tín của mình trong công việc sẽ bị sụp đổ chỉ vì 'phốt' ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

1. Sợ bị miệng đời lên án

Một khi đã cúi đầu trước những cám dỗ, chung chạ với nhân tình nghĩa là đàn ông đã đánh mất danh dự, nhân phẩm và đạo đức của chính mình. Khi ấy, họ không còn là người chồng chung thủy, người cha mẫu mực , người đàn ông của gia đình như bấy lâu nay vẫn cố thể hiện.

Mọi việc được phơi bày ra ánh sáng là lúc đàn ông sợ người đời miệt thị, lên án và bài xích. Họ sợ danh dự, chỗ đứng trong xã hội và uy tín của mình trong công việc sẽ bị sụp đổ tất cả.

Đàn ông ngoại tình sợ điều gì nhất? - Ảnh 2
Đàn ông bội lừa sợ ánh mắt khinh bỉ, oán hận từ những đứa con của mình - Ảnh minh họa: Internet

2. Sợ con cái thù hận mình

Đàn ông có thể vì nhân tình mà sẵn sàng làm đau người vợ đã từng đồng cam cộng khổ với mình, đã vì nhân tình mà khiến vợ phải rơi nước mắt hằng đêm nhưng lại rất sợ con cái biết chuyện. Đàn ông bội lừa sợ ánh mắt khinh bỉ, oán hận từ những đứa con của mình.

Chưa kể, những người chồng này còn sợ đánh mất quyền nuôi con, sợ phải gặp lại vợ trong những lần đến đón con về chơi. Cảm giác xấu hổ, nhục nhã ấy chỉ người trong cuộc mới thấu.

Đàn ông ngoại tình sợ điều gì nhất? - Ảnh 3
Họ không hề muốn bị ép phải ly hôn với người vợ hiện tại, càng không muốn bị trói buộc bằng một cuộc hôn nhân nào khác - Ảnh minh họa: Internet

3. Sợ nhân tình đòi danh phận

Dẫu có thể dễ dàng lên giường với đàn bà khác, miệng thề non hẹn biển, ước nguyện trăm năm nhưng một khi “ngửi thấy mùi” đòi danh phận từ người tình đàn ông rất sợ hãi. Thực chất, những người đàn ông có gia đình đôi khi chỉ muốn tìm thấy những phút giây vui vẻ, “đổi gió” bên ngoài. Họ không hề muốn bị ép phải ly hôn với người vợ hiện tại, càng không muốn bị trói buộc bằng một cuộc hôn nhân nào khác.

Đàn ông ngoại tình sợ điều gì nhất? - Ảnh 4
Dù yêu đấy, bỏ vợ để cưới cô ta về làm vợ đấy nhưng trong lòng họ luôn thấp thỏm nỗi lo rồi một ngày nào đấy cô ấy sẽ phản bội mình - Ảnh minh họa: Internet

4. Sợ khó có được hạnh phúc

Biết đàn ông đã có vợ nhưng vẫn ve vãn, vấn chấp nhận kiếp nhân tình đồng nghĩa với việc người phụ nữ ấy rất dễ thỏa hiệp. Dù yêu đấy, bỏ vợ để cưới cô ta về làm vợ đấy nhưng trong lòng họ luôn thấp thỏm nỗi lo rồi một ngày nào đấy cô ấy sẽ phản bội mình.

Một mối quan hệ được xây đắp trên nỗi đau của người khác, một mái ấm được gầy dựng trên sự đổ vỡ của một cuộc hôn nhân khác chính vì thế mà khó lòng có được hạnh phúc.

Chồng ngoại tình, phụ nữ đừng dại dột làm điều này kẻo khổ đau cả đời...

Chồng ngoại tình, phụ nữ đừng dại dột làm điều này kẻo khổ đau cả đời...

Phụ nữ có chồng ngoại tình, dù đau đớn, tổn thương đến mấy cũng đừng dại làm điều này kẻo nửa đời sau phải sống trong bi kịch.

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