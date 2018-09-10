Không cần nhiều lời, vợ chỉ cần nói tuyên bố 3 câu này chồng ngoại tình sẽ tự thấy xấu hổ mà quay đầu, cả đời không dám tái phạm.

Đừng đánh ghen, cũng đừng đôi co với chồng hay nhân tình của anh ấy làm gì cho mệt. Phát hiện chồng ngoại tình, đàn bà chỉ cần tuyên bố 3 câu này là đủ. Một khi bỏ lòng tự trọng của mình xuống mà cởi áo trước đàn ông tay đã đeo nhẫn thì nhân tình rẻ rúng như miếng giẻ rách không hơn không kém - Ảnh minh họa: Internet 1.Tôi là vợ hợp pháp của anh

Tất nhiên, chồng bạn thừa biết bạn chính là người vợ được cha mẹ cưới hỏi đàng hoàng, được pháp luật bảo vệ quyền lợi theo luật hôn nhân. Bạn chỉ khẳng định lại một lần nữa để người đàn ông bội bạc kia hiểu rằng anh ta đã vi phạm những quy chuẩn về đạo đức, nhân phẩm và cả pháp luật khi đã kết hôn mà vẫn chung chạ, lằng nhằng với đàn bà khác. Đây cũng là cách những người vợ ngầm tuyên bố với nhân tình rằng, kẻ đang tâm chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác luôn là đồ thừa, là kẻ đáng bị nguyền rủa, mắng nhiếc. Bởi lẽ, một khi bỏ lòng tự trọng của mình xuống mà cởi áo trước đàn ông tay đã đeo nhẫn thì nhân tình rẻ rúng như miếng giẻ rách không hơn không kém.

Không việc gì bạn phải nếm chịu cực khổ, khốn khó, quằn mình để nuôi con trong cảnh thiếu trước hụt sau - Ảnh minh họa: Internet 2. Tôi sẽ không ra đi tay trắng Tài sản của vợ chồng bạn đang có là tài sản chung, đừng vì sĩ diện, tự ái mà vứt lại tất cả bế con rời đi trong cảnh trắng tay. Bạn hoàn toàn có quyền đòi hỏi quyền được phân chia tài sản nếu cuộc hôn nhân này dừng lại. Người xưa có câu “của chồng công vợ”, không việc gì bạn phải nếm chịu cực khổ, khốn khó, quằn mình để nuôi con trong cảnh thiếu trước hụt sau. Trong khi, nhân tình của chồng lại được chính người đàn ông đầu ấp tay gối của bạn dùng tiền mồ hôi nước mắt bạn góp công làm ra để cung phụng thì quả là bất công. Những nhắc nhớ khôn nguôi sẽ khiến anh ấy sẽ dùng cả đời này để chuộc lỗi với bạn - Ảnh minh họa: Internet 3. Đừng mơ nhận được sự tha thứ của tôi “Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”, nếu chồng ngoại tình biết sai mà nhận lỗi, biết hối cãi mà quay đầu bạn sẵn sàng cho anh ta cơ hội để bù đắp những lồi lầm. Thế nhưng, đàn bà đừng bao giờ tha thứ cho kẻ bội bạc một cách dễ dàng. Hãy khiến anh ta luôn cảm thấy dằn vặt, xấu hổ và ám ảnh về chuyện xấu mình đã làm bằng cách vẫn đối xử tử tế nhưng không hoàn toàn quên đi chuyện cũ. Những nhắc nhớ khôn nguôi sẽ khiến anh ấy sẽ dùng cả đời này để chuộc lỗi với bạn.

6 lầm tưởng phổ biến về chuyện ngoại tình và sự thật bạn cần biết Nếu vẫn đang cho rằng người ta ngoại tình vì những lý do này thì bạn đã sai hoàn toàn.

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