Những tưởng ngoại tình chính là nỗi đau khủng khiếp nhất của một gia đình, thế nhưng có thứ còn đáng sợ hơn gấp trăm nghìn lần.

Sau một ngày làm việc vất vả, dù mệt mỏi, căng thẳng đến mấy thì khi lên giường đi ngủ vợ chồng bạn đừng quên hỏi han nhau về những điều vui, buồn trong ngày của đối phương. Nhờ thế, tình thân thếm gắn kết, thân thiết bội phần.

Các cặp đôi muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, sống cạnh người mình yêu đến đầu bạc răng long thì ngoài tình yêu còn cần có cả sự thấu hiểu, sẻ chia. Cách dễ dàng, nhanh chóng nhất để các bạn có thể hiểu rõ tâm tư tình cảm của nhau chính là trò chuyện.

Ngược lại, vợ chồng nếu thường xuyên không trò chuyện giao tiếp cùng nhau thì lâu dần giữa cả hai sẽ có khoảng cách. Khoảng cách ấy càng xa đồng nghĩa với việc con đường dẫn đén ly hôn của các bạn càng gần.

Nếu vì ỷ rằng đã là người một nhà, đã không còn gì để giấu giếm, nể trọng nhau thì dần dần vị trí của bạn trong tim đối phương sẽ càng bị đẩy lùi - Ảnh minh họa: Internet

Xem thường đối phương

“Tương kính như tân” chính là bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình hữu hiệu nhất. Hãy cứ thương yêu, trân trọng và hấp dẫn trong mắt bạn đời như ngày đầu thì dù sống cùng nhau cả đời vợ chồng bạn vẫn hạnh phúc như thuở còn son.

Nếu vì ỷ rằng đã là người một nhà, đã không còn gì để giấu giếm, nể trọng nhau thì dần dần vị trí của bạn trong tim đối phương sẽ càng bị đẩy lùi xuống sau các mối quan hệ khác. Khi ấy, dù có cố gắng chung sống với nhau cả hai cũng khó lòng hạnh phúc.

Nếu vợ chồng bạn thường xuyên không ăn tối cùng nhau, không cùng xắn tay nấu nướng thì thật đáng lo ngại - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên không ăn tối cùng nhau

Tất nhiên, sau giờ tan tầm bạn có thể phải tăng ca, phải đi thết đãi đối tác, phải chăm sóc các mối quan hệ làm ăn hay đơn giản chỉ là các cuộc vui mà vắng mặt trong các bữa cơm gia đình. Dù là đàn ông hay phụ nữ thì đấy là điều khó tránh khỏi.

Tuy nhiên, nếu vợ chồng bạn thường xuyên không ăn tối cùng nhau, không cùng xắn tay nấu nướng thì còn đâu hơi ấm nơi gian bếp nhỏ, còn đâu những món khoái khẩu người này chuẩn bị cho người kia, còn đâu ánh mắt trìu mến khi vợ chồng nhìn nhau mỗi tối.

Đừng tiết kiệm những lời âu yếm, cũng đừng ki bo những cử chỉ yêu thương với bạn đời của mình - Ảnh minh họa: Internet

Cộc cằn, thô lỗ với nhau

Biết rằng, hôn nhân với cơm áo gạo tiền, với vô số trách nhiệm không tên khiến cả đàn ông lẫn phụ nữ chẳng còn toàn tâm toàn ý yêu như ngày đầu. Họ trở nên thực tế đến mức chỉ nói chuyện khi cần, nói nhũng lời bộc trực thẳng thắn nhất mà quên mất những ngọt ngào, lãng mạn.

Đừng tiết kiệm những lời âu yếm, cũng đừng ki bo những cử chỉ yêu thương với bạn đời của mình bởi đấy chính là cách giúp đối phương hiểu bạn cần và yêu họ đến nhường nào.