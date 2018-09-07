Không phải đánh ghen, bị công khai mọi chuyện mới là điều đàn ông ngoại tình sợ nhất - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình không sợ trời không sợ đất nhưng lại rất sợ hãi khi phải nếm trải 3 nỗi đau này.

Thứ đàn ông ra sức giữ gìn ngoài tiền tài, danh vọng còn có cả sĩ diện. Sĩ diện ấy khiến họ có thể ngẩng cao đầu nhìn đời, không thấy tự ti mất mặt trước bất cứ ai. Thế nên, một khi chuyện mình ngoại tình bị vợ mang đi nói với bố mẹ hai bên, họ sẽ xấu hổ đến tận cùng.

Bởi lẽ, chẳng người con nào đủ bản lĩnh để đối mặt với bố mẹ ruột khi mình là đàn ông, là chồng, là cha mà lại vứt hết nhân cách để phản bội gia đình mình. Họ càng không còn mặt mũi nào nhìn bố mẹ vợ, người mà họ đã thề hứa sẽ yêu thương vợ đến răng long đầu bạc mà giờ đây chỉ mới vài năm họ đã thay lòng.

Đàn ông tìm thấy những khoái cảm nhục dục, tìm thấy sự ham thích tươi mới và hưng phấn nơi người tình mà quên cả người vợ trăm năm của mình - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chủ động ly hôn

Dám để phần con chiến thắng phần người, dám cho phép mình chùn gối trước những cám dỗ của đàn bà khác mà đi ngoại tình là thế. Đàn ông tìm thấy những khoái cảm nhục dục, tìm thấy sự ham thích tươi mới và hưng phấn nơi người tình mà quên cả người vợ trăm năm của mình.

Chờ đến khi bị vợ phát hiện, chờ đến khi vợ vì đau lòng đến mức không thể thứ tha mà đòi ly hôn họ mới “sáng mắt”. Chẳng ai trên đời này yêu thương mình bằng gia đình, chẳng ai hi sinh tất cả vì mình như vợ nhưng một khi lòng tin đã không còn thì đàn ông đừng mong đàn bà tiếp tục dấn thân. Đàn ông ngoại tình sợ nhất là vợ đòi ly dị, sợ chuyện xấu mình làm lan đến tai thiên hạ, sợ sẽ đánh mất vị thế của mình trước người đời vô cùng.

Họ càng lo sợ con sẽ nảy sinh tâm lý thù ghét, khinh thường một người cha đang tâm đánh đổi cả gia đình chỉ vì con giáp thứ 13 - Ảnh minh họa: Internet

Vợ có quyền nuôi con

Bị hai bên gia đình ghẻ lạnh, bị miệng đời chửi bới vẫn chưa phải là nỗi đau lớn nhất mà đàn ông ngoại tình phải nếm trải. Thứ khiến họ sợ hãi, đớn đau nhất chính là việc đánh mất quyền nuôi con. Đừng tưởng đàn ông nào cũng mong sau khi ly hôn vợ sẽ giành nuôi con để mình có thể thảnh thơi chơi bời, hú hí với nhân tình. Rất nhiều đàn ông sợ quyền nuôi con rơi vào tay vợ thì mình sẽ lâm vào cảnh “mất con”.

Họ càng lo sợ con sẽ nảy sinh tâm lý thù ghét, khinh thường một người cha đang tâm đánh đổi cả gia đình chỉ vì con giáp thứ 13.

Nói vậy để thấy, đàn ông ngoại tình mất nhiều hơn được, họ được những phút giây ngoài vợ ngoài chồng nhưng mất vợ, mất con, mất cả lòng tự tôn của chính mình.