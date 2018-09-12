Chồng ngoại tình không phải bất hạnh lớn nhất của người phụ nữ trong hôn nhân, bất hạnh nhất là sau khi biết chồng ngoại tình họ lại dại dột làm điều này.

Phụ nữ có chồng ngoại tình tốt nhất nên thẳng thắn đối mặt với sự thật, hãy thẳng thắn trò chuyện với chồng để tìm ra đâu là nguyên nhân dẫn đến kết cục như hiện tại. Để dù có chấm dứt cuộc hôn nhân này hay cho đối phương thêm một cơ hội thì bạn không phải lấn cấn điều gì.

Trong hôn nhân, ai là kẻ phản bội thì đấy chính là người sai. Phụ nữ đừng bao giờ dại dột nghĩ rằng vì mình không tốt nên mới bị chồng chán ghét mà đi cặp kè với người khác. Cũng đừng tự so sánh mình với nhân tình của chồng hay đi đánh ghen làm gì cho mệt. Hãy nhớ rằng, bị chồng bội bạc đã là thiệt thòi lớn nhất mà bạn phải chịu đựng, chẳng việc gì phải tự làm đau mình thêm bằng việc tự trách bản thân.

Ngày giả vờ ngó lơ chuyện chồng có nhân tình, bưng bít cho chuyện xấu của chồng đã khiến họ trở thành người phụ nữ đáng thương, bất hạnh nhất đời này - Ảnh minh họa: Internet

Cắn răng cam chịu

Sẽ có kiểu phụ nữ sau khi phát hiện chồng quan hệ bất chính với phụ nữ khác sẽ lồng lộn tìm đến cơ quan của chồng để làm bẽ mặt anh ấy. Cũng có kiểu vợ lẳng lặng điều tra rồi đánh ghen kẻ thứ ba một trận ra trò. Cũng có kiểu phụ nữ giả vờ không biết, hoặc nếu biết cũng cắn răng cam chịu kiếp chung chồng.

Họ nhẫn nhịn để mong ngày chồng quay về bên gia đình, để giữ cho con cái một mái ấm vẹn tròn, để danh dự của chính mình không bị sứt mẻ, không bị mang tiếng đàn bà đổ vỡ hôn nhân. Chị em nào biết rằng, ngày giả vờ ngó lơ chuyện chồng có nhân tình, bưng bít cho chuyện xấu của chồng đã khiến họ trở thành người phụ nữ đáng thương, bất hạnh nhất đời này.

Nếu yêu thương vợ chẳng đàn ông nào lại nhẫn tâm ngoại tình lần thứ hai - Ảnh minh họa: Internet

Bỏ qua cho chồng lần thứ hai

Bị chồng phản bội lần thứ nhất, phụ nữ dù mạnh mẽ, bản lĩnh đến mấy cũng đau đớn tận cùng. Không đau sao được khi tình yêu bấy lâu nay vun đắp bị hất đổ, niềm tin cũng sụp đổ theo. Khổ tâm là thế, nhưng họ vẫn chấp nhận cho chồng cơ hội sửa sai, vẫn cố gắng nghĩ rằng đấy chỉ là những phút giây nông nổi. Thế rồi, đáp lại tấm chân tình ấy người chồng trăng hoa lại tiếp tục bội lừa họ thêm một lần nữa. Đáng buồn thay, phụ nữ lại nhẹ dạ cả tin, lại vì những lời hứa hẹn thề thốt mà tiếp tục bỏ qua cho chồng.

Là phụ nữ, bạn có thể thứ tha cho chồng ngoại tình lần thứ nhất nhưng tuyệt đối không bao giờ chấp nhận việc bị phản bội lần thứ hai. Bởi nếu yêu thương vợ chẳng đàn ông nào lại nhẫn tâm đến như thế.