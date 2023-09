Đàn ông cặp bồ lúc nào cũng nói xấu vợ

Rất nhiều cô nhân tình trẻ lọt vào ảo tưởng do đàn ông tạo ra, để rồi nghĩ rằng mình tốt đẹp hơn người vợ ở nhà. Mà thật ra, chỉ vì họ chưa lập gia đình, để hiểu rằng làm vợ chưa bao giờ là công việc nhàn rỗi và dễ dàng. Vợ là hoa, chồng là đất, vợ không xinh đẹp ngát hương là vì chồng không đủ năng lực bản lĩnh. Một người đàn ông ra ngoài luôn nói xấu vợ thì chỉ có hai lý do, một là anh ta kém cỏi, và hai là anh ta đang muốn quyến rũ người phụ nữ khác. Cả hai lý do ấy đều chứng minh rằng đàn ông không đáng để tin cậy.

Nếu đàn bà có lỡ phải nghe những lời bạc bẽo từ người chồng ngoại tình thì cũng đừng quá đau lòng - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, nếu đàn bà có lỡ phải nghe những lời bạc bẽo từ người chồng ngoại tình thì cũng đừng quá đau lòng. Lòng dạ đã bạc như vôi thì lời nói dễ hay khó nghe cũng đâu nghĩa lý gì. Họ nói xấu vợ là đương nhiên, họ nói tốt về vợ cũng chẳng nói lên được điều gì. Đàn ông ngoại tình rồi thì chỉ biết đến bản thân, bằng mọi cách có được thứ mình mình.

Hay nếu những cô nhân tình có nghe đàn ông kể xấu về vợ, cũng đừng vội mừng, đừng nghĩ mình tốt đẹp nhường nào để có được trái tim của kẻ phản bội. Bởi đàn ông cặp bồ có bao giờ không nói xấu vợ? Thay vì chỉ thấy anh ta đáng thương với một gia đình không hạnh phúc, sao không nhận ra đàn ông có kẻ nào ngu ngốc chịu khổ đâu? Đàn ông khôn ngoan bao nhiêu để chịu thiệt thòi trong hôn nhân? Hay đàn ông tham lam nhường nào để bằng mọi cách có hai hay nhiều hơn nữa những người đàn bà bị anh ta dụ dỗ?