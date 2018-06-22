Đàn bà yêu lại người cũ: Đừng đau thêm một lần vì những điều quá quen thuộc

Phụ nữ yêu 22/06/2018 11:07

Lòng người đã muốn ra đi thì chỉ cần một lí do cũng khiến người ta quay đầu. Khi muốn quay về, dù viện trăm ngàn lí lẽ thì đó cũng là ngụy biện. Bởi suy cho cùng, nếu đủ yêu thương, nếu đủ bao dung với nhau thì quá khứ đã không có chuyện ly tan.

Nếu trong một ngày quá cô đơn, người yêu cũ đề nghị nối lại tình xưa, bạn sẽ làm gì? Để lòng mình sống lại bao nhiêu cảm giác yêu đương, rồi mềm lòng đồng ý? Hay mạnh mẽ từ chối: “Tôi không muốn đau thêm một lần nữa”.

Đàn bà yêu lại người cũ: Đừng đau thêm một lần vì những điều quá quen thuộc - Ảnh 1
Ôm bóng hình cũ như ôm cây xương rồng, càng siết chặt càng đau đớn - Ảnh minh họa: Internet

Sống trong cảm giác xa rời người yêu là điều không hề dễ dàng. Bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ, bao nhiêu ngày tháng hạnh phúc giờ đây lại trở thành những điều dằn vặt nhất. Ôm bóng hình xưa cũ giống như ôm ấp một cây xương rồng, càng siết chặt càng đau đớn. Nó khiến con người ta chỉ sống luẩn quẩn trong cái vòng của quá khứ. Người phụ nữ khép mình lại, nghĩ về quá khứ thì đau, mà mở lòng với người mới lại thấy mình chưa đủ sẵn sàng.

Đã có lúc, nhiều người phụ nữ đã nghĩ: “Nếu mình dẹp bớt cái tôi, nếu mình níu giữ thì có lẽ giờ đây mình đã hạnh phúc”. Đàn bà thường sống bằng quá khứ và để những ngày xưa cũ dằn vặt mình. Nhưng trước khi có ý định quay lại với người cũ, đàn bà hãy nhớ lí do mình kết thúc mối tình đó. Và hơn nữa, mình đã từng đau đớn ra sao?

“Yêu lại người cũ giống như ta đọc lại một cuốn sách, dù có đọc bao nhiêu lần thì kết thúc vẫn như thế”. Bởi sự tan vỡ trong một mối quan hệ đâu phải là chuyện một sớm một chiều. Do hai người không hiểu nhau, do một người cứ mãi quan tâm đến cảm xúc của mình mà không hiểu đối phương cần gì. Do người kia thay lòng đổi dạ, khi chia tay chỉ cần nói rằng “chúng ta không hợp” rồi đạp lên tất cả yêu thương để phản bội.

Đàn bà yêu lại người cũ: Đừng đau thêm một lần vì những điều quá quen thuộc - Ảnh 2
Nghĩ về quá khứ thì đau, mà mở lòng với người mới thì chưa sẵn sàng - Ảnh minh họa: Internet

Tình yêu suy cho cùng cũng là một mối quan hệ cho - nhận. Người ta yêu nhau bởi thấy ở đối phương những điều mình cần. Sự quan tâm, lo lắng, chia sẻ hay đơn thuần chỉ là bản năng của thể xác. Đến với nhau như thế nên khi thấy đối phương không còn cho những điều mình cần thì họ rời đi. Hay có thể, họ đã tìm thấy ở người khác những điều mà họ cần hơn. Khi chưa tìm được người đàn bà nào tốt hơn để thay thế, điều đó gọi là sự chung thủy ở đàn ông!

Đàn bà đã đau vì những điều như thế. Đã có lúc gục ngã tưởng chừng chẳng thể nào gượng dậy nổi. Nhưng đừng vì quá cô đơn mà yêu lại người cũ, bởi rồi những điều “đã cũ” như trước sẽ lặp lại. Đàn bà đã khó nhọc mà cởi bỏ được chiếc áo năm nào, đừng yếu mềm để mặc lại nó.

Mọi mối quan hệ trên đời này đều gắn liền với một chữ Duyên. Còn duyên thì ở, hết duyên thì đi. Lòng người đã muốn ra đi thì chỉ cần một lí do cũng để người ta quay đầu. Khi muốn quay về, dù viện trăm ngàn lí lẽ thì đó cũng là ngụy biện. Bởi suy cho cùng, nếu đủ yêu thương, nếu đủ bao dung với nhau thì quá khứ đã không có chuyện ly tan.

Đàn bà đừng nên ru ngủ mình bằng những tháng năm có người đàn ông ấy bên cạnh. Đừng tự huyễn hoặc rằng mình đã từng hạnh phúc, từng được yêu thương. Điều mà bất kì người phụ nữ trong những giây phút hoang mang bất định khi lòng chợt nhớ đến người cũ là hãy thành thật với chính mình. Mình đã đau đớn ra sao? Bao nhiêu nước mắt đã rơi, bao nhiêu nỗi khổ tâm giằng xé? Yêu lại người cũ, chính là nhận lấy những nỗi đau ấy thêm một lần nữa.

Đàn bà yêu lại người cũ: Đừng đau thêm một lần vì những điều quá quen thuộc - Ảnh 3
Trải qua tổn thương để người phụ nữ thêm trân trọng bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Chia tay người cũ có thể rất đau nhưng rồi vết thương nào cũng sẽ lành. Tình cảm chia cắt không khiến phụ nữ yếu đuối mà khiến mình mạnh mẽ hơn. Nếm thêm dư vị đắng chát trong tình yêu để phụ nữ thêm trân trọng chính mình và cẩn trọng để bản thân không bị tổn thương vì những điều đã cũ. Đừng yêu lại người cũ, đừng mặc lại chiếc áo gai góc mà ta đã nhọc lòng cởi bỏ ngày nào.

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