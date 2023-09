Đàn bà yêu lại người cũ: Đừng đau thêm một lần vì những điều quá quen thuộc

Đã có lúc, nhiều người phụ nữ đã nghĩ: “Nếu mình dẹp bớt cái tôi, nếu mình níu giữ thì có lẽ giờ đây mình đã hạnh phúc”. Đàn bà thường sống bằng quá khứ và để những ngày xưa cũ dằn vặt mình. Nhưng trước khi có ý định quay lại với người cũ, đàn bà hãy nhớ lí do mình kết thúc mối tình đó. Và hơn nữa, mình đã từng đau đớn ra sao?

“Yêu lại người cũ giống như ta đọc lại một cuốn sách, dù có đọc bao nhiêu lần thì kết thúc vẫn như thế”. Bởi sự tan vỡ trong một mối quan hệ đâu phải là chuyện một sớm một chiều. Do hai người không hiểu nhau, do một người cứ mãi quan tâm đến cảm xúc của mình mà không hiểu đối phương cần gì. Do người kia thay lòng đổi dạ, khi chia tay chỉ cần nói rằng “chúng ta không hợp” rồi đạp lên tất cả yêu thương để phản bội.