Đàn ông chỉ cần một lần dối trá, đàn bà cả đời không quên

“Một lần duy nhất thôi cũng đủ đạp đổ tình nghĩa vợ chồng dưới chân. Đàn ông thật lạ, mười lần ngoại tình thì có tội, còn một lần thì vô tội hay sao? Nếu biết thương vợ, thương con, biết nghĩ đến tình cảm vợ chồng anh đã không làm cái việc đốn mạt đó sau lưng vợ”.

Mười lần hay chỉ duy nhất một lần ngoại tình đàn ông vẫn là kẻ phản bội. Đàn bà dù là ai, khi chồng tệ bạc, nhậu nhẹt thậm chí vũ phu họ còn có thể tha thứ. Nhưng chồng ngoại tình, nỗi đau và sự dằn vặt sẽ ám ảnh cuộc đời người đàn bà đến tận cuối đời. Nhiều người tha thứ cho chồng, chừa cho chồng một cánh cửa quay về nhưng thâm tâm họ vĩnh viễn không thể quên được sự phản bội. Đó là vết thương sâu và đau nhất trong cuộc đời. Chồng ngoại tình là sự dằn vặt và ám ảnh đàn bà đến suốt cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông đi ngoại tình, chủ yếu vì tham lam tình dục. Khi đã chán chê người vợ ở nhà, khi bao nhiêu năm chung chăn gối họ đã bắt đầu chán thân hình sồ sề của vợ, họ bắt đầu tìm kiếm những thú vui khác bên ngoài. Lòng dạ tham lam, vợ không thể bỏ nhưng nhân tình cũng phải có. Nhiều khi đó chỉ đơn giản như ăn bánh trả tiền, tàn cuộc chơi đường ai nấy đi, không can dự vào cuộc đời của nhau. Đàn ông suy nghĩ khác phụ nữ, việc ăn nằm với những người đàn bà khác với họ chẳng có gì quá to tát nếu như sau đó họ về nhà làm đủ bổn phận của người chồng, người cha trong gia đình.

Đàn bà thì không như vậy. Với họ, vợ chồng là chung thủy tuyệt đối. Khi đặt bút kí vào tờ giấy kết hôn, hai người đã ngầm thỏa thuận về sự “duy nhất” đến cuối cuộc đời. Đàn bà yêu, đàn bà tin, đàn bà sống vì niềm tin đó. Họ có thể hi sinh cả cuộc đời, cam chịu những thiệt thòi chỉ mong gia đình được yên ấm hạnh phúc. Hơn nữa, người đàn ông chính là cả cuộc đời, là điểm tựa vững chắc nhất của họ. Bởi thế, khi chồng phản bội giống như đàn bà bị đâm một nhát thấu tim. Nỗi đau nhức buốt, khiến đàn bà gục ngã. Chồng phản bội giống như việc đàn bà bị đâm một nhát thấu tim - Ảnh minh họa: Internet Khi chị đồng nghiệp giận chồng, đùng đùng xách vali rời khỏi nhà ai cũng khuyên ngăn chị. Họ bảo chị nóng giận, bảo chị hành động theo cảm xúc mà không nghĩ đến lâu dài. Ba mẹ hai bên cũng khuyên chị tha thứ cho chồng. Từ trước đến giờ anh ấy luôn lo lắng, chăm sóc tốt cho gia đình, chị đừng nghĩ nông cạn mà phá nát hạnh phúc gia đình.

Chị trào nước mắt. Anh ấy tốt đẹp, tử tế nhưng đó là chuyện trong quá khứ. Còn hiện tại, có điều gì chối bỏ được sự thật là anh ta đã ngủ với gái bán hoa? Chị là một người vợ, còn gì đau đớn với chị hơn thế? Anh nói đó là lần duy nhất, hơn nữa do anh say xỉn không điều khiển được mình. Chị cười chua chát: “Một lần duy nhất thôi cũng đủ đạp đổ tình nghĩa vợ chồng dưới chân. Đàn ông hay thật, mười lần ngoại tình thì có tội, còn một lần thì vô tội hay sao? Nếu biết thương vợ, thương con, biết nghĩ đến tình cảm vợ chồng anh đã không làm cái việc đốn mạt đó sau lưng vợ”. Khi bước vào lãnh địa ngoại tình, chồng chị đã không còn cơ hội quay đầu - Ảnh minh họa: Internet Có lẽ, chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu được nỗi đau mà chị đang chịu đựng. Còn gì đả kích hơn với một người vợ khi biết chồng mình ăn nằm với người đàn bà khác. Khổ sở, dằn vặt, đau đớn lắm chị mới quyết định rời khỏi nhà. Có thể chồng chị nói thật khi bảo rằng đó là lần đầu tiên và bị chị phát hiện. Nhưng với chị, một khi bước chân vào lãnh địa ngoại tình, chồng chị đã không còn cơ hội để quay đầu. Nhiều người trách chị sao quá tàn nhẫn, quá cứng lòng mà không tha thứ cho chồng một lần. Với chị, ôm lại đàn ông đã phản bội còn đau hơn là việc chị buông bỏ!

Gửi những kẻ cướp chồng người khác: Kết cục sẽ chẳng bao giờ có hậu Đàn bà có quyền lựa chọn hạnh phúc, nhưng thứ hạnh phúc giành giật sẽ chẳng bao giờ bền vững. Đàn ông sau khi thỏa mãn hoặc bị vợ phát hiện, rồi cũng về nhà. Chỉ có đàn bà là chịu tổn thương và mất mát.

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