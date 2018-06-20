Gửi những kẻ cướp chồng người khác: Kết cục sẽ chẳng bao giờ có hậu

Tâm sự gia đình 20/06/2018 11:01

Đàn bà có quyền lựa chọn hạnh phúc, nhưng thứ hạnh phúc giành giật sẽ chẳng bao giờ bền vững. Đàn ông sau khi thỏa mãn hoặc bị vợ phát hiện, rồi cũng về nhà. Chỉ có đàn bà là chịu tổn thương và mất mát.

Đàn bà, ai cũng mong mình có chỗ vững vàng để nương dựa. Thế nhưng, trong khi nhiều người cố gắng xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp để đi đến hôn nhân thì biết bao kẻ lại đi cướp chồng người. Những kẻ ấy mặc kệ người đàn ông có vợ, mặc kệ sự danh giá của một người đàn bà mà ngã vào lòng đàn ông không một chút đắn đo.

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Nhiều người đàn bà trơ trẽn, biết đàn ông có vợ vẫn thản nhiên ăn nằm - Ảnh minh họa: Internet

Những người đàn bà trơ trẽn đó đang trông chờ gì vào mối quan hệ này? Nghĩ rằng mình được thương, được yêu, được cưng chiều hơn người vợ ở nhà? Và sau cùng, mình chính là người đi cùng người đàn ông trên quãng đường còn lại? Nếu mong chờ những điều đó thì họ đã sai hoàn toàn.

Lòng dạ đàn ông thay đổi khó lường. Chính người vợ tào khang ở nhà, người đàn bà danh chính ngôn thuận được cha mẹ rước về, cùng trải qua bao nhiêu sóng gió, đàn ông còn bỏ được huống chi chỉ là hạng đàn bà đến với anh ta vì thể xác. Kẻ cướp chồng huênh hoang mình đẹp, mình gợi cảm hơn vợ nhưng năm tháng qua đi, khi không còn trẻ đẹp thì chắc gì kẻ phản bội kia không chạy theo một người khác đẹp hơn?

Đàn ông dày dạn sương gió và khôn ngoan rất nhiều. Có nhân tình bên ngoài, trên môi thề thốt yêu đương nhưng rồi, “no xôi chán chè” họ vẫn trở về với vợ. Bởi chỉ có người vợ tào khang mới có thể đi cùng họ những lúc bình yên cũng như sóng gió. Họ biết rằng chỉ vợ mới có thể giữ cho nhà cửa yên ấm, nuôi nấng những đứa con của họ nên người. Đàn ông vì tình dục mà ngoại tình, nhưng cuối cùng họ vẫn chọn người đàn bà đoan chính để đi cùng họ.

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Đàn ông ngoại tình rồi cũng về với vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà cướp chồng người khác, có thể trong lòng họ có tình yêu thực sự với người đàn ông. Nhưng dù có yêu thương đến mấy thì đó cũng chỉ là tạm bợ. Đàn bà có quyền lựa chọn hạnh phúc, nhưng thứ hạnh phúc giành giật sẽ chẳng bao giờ bền vững. Đàn ông sau khi thỏa mãn hoặc bị vợ phát hiện, rồi cũng về nhà. Chỉ có đàn bà là chịu tổn thương và mất mát. Và liệu rằng, trên con đường còn lại, có người đàn ông nào đủ trân trọng, đủ bao dung để cưới một người đàn bà từng ăn nằm với chồng người khác?

Đàn bà xưa nay trọng nhất vẫn là đức hạnh. Một người đàn bà sống đúng chuẩn mực sẽ được người đời kính trọng. Nhưng ăn nằm với chồng người khác, bao nhiêu đức hạnh đổ sông đổ biển. Miệng đời cay độc, nhiều khi những tiếng lăng loàn, đĩ thỏa ấy còn theo đàn bà đến suốt cuộc đời.

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Đàn bà có lòng tự trọng hãy lựa chọn kẻ tử tế để yêu - Ảnh minh họa: Internet

“Phúc đức tại mẫu”, đức hạnh cũng là tài sản lớn nhất của người mẹ để lại cho con cái. Những kẻ ăn nằm với chồng người khác, có thể đang hoặc sẽ có những đứa con. Khi cởi bỏ quần áo để lên giường với kẻ khác họ có nghĩ đến con cái mình? Khi con lớn lên, khi con bước ra ngoài xã hội nghe rằng mẹ mình lăng loàn, cướp chồng người khác thì con sẽ ra sao?

Đàn bà cướp chồng người khác sẽ chẳng bao giờ có kết cục có hậu cho mình. Ngoài những phút giây của thể xác thì chẳng còn lại gì ngoài sự khinh rẻ, miệt thị. Đàn bà có lòng tự trọng hãy tìm kiếm đàn ông tử tế để yêu, đừng đạp đổ hạnh phúc của người khác.

Đàn bà à, hạnh phúc hay đau khổ là do mình chọn lựa

Đàn bà à, hạnh phúc hay đau khổ là do mình chọn lựa

Cái khổ của đàn bà là lấy phải chồng tệ bạc. Nhưng họ còn khổ gấp trăm, gấp ngàn lần khi cam chịu điều đó. Biết mình sống chẳng hề hạnh phúc, biết người chồng chỉ mang đến cho mình toàn những nỗi đau nhưng không thể buông bỏ.

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