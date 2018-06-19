Đàn bà à, hạnh phúc hay đau khổ là do mình chọn lựa

Phụ nữ yêu 19/06/2018 13:49

Cái khổ của đàn bà là lấy phải chồng tệ bạc. Nhưng họ còn khổ gấp trăm, gấp ngàn lần khi cam chịu điều đó. Biết mình sống chẳng hề hạnh phúc, biết người chồng chỉ mang đến cho mình toàn những nỗi đau nhưng không thể buông bỏ.

Nhiều người vẫn thường nói với nhau rằng: “Đàn bà lấy chồng cũng như đánh bạc”, hay “đàn ông hơn thua nhau ở tấm chồng”. Những người phụ nữ được cho là may mắn, “thắng bạc” khi lấy được một người chồng giàu có, biết thương yêu chiều chuộng. Còn những người chẳng may lấy phải kẻ không ra gì thì coi như mất trắng trong canh bạc cuộc đời. Họ biết chồng tệ, biết rằng mình khổ nhưng đàn bà mặc nhiên chấp nhận. An phận, cam chịu ở bên người chồng chỉ mang lại cho mình toàn nước mắt.

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Nhiều người đàn bà mặc định hạnh phúc của mình phụ thuộc vào người đàn ông bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet

Xã hội hiện đại, việc lấy chồng đã không còn phải phụ thuộc “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”. Người phụ nữ có quyền được lựa chọn người tử tế, đủ yêu thương và trân trọng họ. Dẫu biết rằng không ai biết trước được lòng người, nhưng đừng nhắm mắt đưa chân. Đừng vì chỉ để có chồng với thiên hạ mà thả trôi cuộc đời, chờ may rủi như đánh bạc. Đàn ông tệ vẫn có nhiều nhưng đàn ông tử tế, biết làm ăn, biết thương yêu người đàn bà của mình vẫn không ít. Bởi vậy, điều đầu tiên để cuộc đời mình đỡ khổ sau này, người phụ nữ phải luôn tỉnh táo, dùng lí trí để soi xét kĩ liệu rằng người đàn ông đó có xứng đáng cho mình trao gửi cuộc đời?

Ở đời, bất kì ai cũng mong mình hạnh phúc chứ không riêng gì phụ nữ. Thế nhưng, nếu lỡ gặp phải một kẻ chẳng ra gì, chồng coi thường vợ, cờ bạc, rượu chè, vũ phu hay tệ hơn nữa là đi ngoại tình thì phụ nữ nên làm gì? Coi như mình xui xẻo, lỡ tay trắng trong canh bạc cuộc đời. May nhờ còn rủi thì phải chịu, nhiều người phụ nữ khi lỡ gặp phải một người chồng tệ bạc đã cam chịu chấp nhận số phận. Coi như mọi sự đã rồi, bởi mình đã là một người vợ, bị ràng buộc và nếu có con thì người đàn bà cam chịu chỉ vì con.

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Đàn bà, dù là ai thì cũng mong đời mình gặp được một người đàn ông tốt - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời có nhiều con đường, rẽ ngã này thì hạnh phúc, ngã kia thì bất hạnh nhưng khi chọn một con đường không có nghĩa đàn bà đã hết cơ hội quay đầu. Cái khổ của đàn bà là lấy phải chồng tệ bạc. Nhưng họ còn khổ gấp trăm, gấp ngàn lần khi cam chịu điều đó. Biết mình sống chẳng hề hạnh phúc, biết người chồng chỉ mang đến cho mình toàn những nỗi đau nhưng không thể buông bỏ. Phận đàn bà mềm yếu, biết đời mình sẽ ra sao nếu chọn một ngã rẻ không có bóng dáng của người đàn ông? Sợ mình không đủ dũng khí, không đủ bản lĩnh để nuôi dạy con nên người.

Người đời có câu “Bán rẻ hơn ở không, có chồng hơn ở giá”. Nhiều người phụ nữ khi không có chồng được cho là không bình thường, ắt hẳn phải xấu tính, vụng về nên đàn ông mới không dám rước. Nhưng nhiều người đàn bà có chồng khi nhìn những người phụ nữ độc thân lại thấy thèm khát một cuộc sống tự do như thế. Thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm, không bị ràng buộc bởi trăm ngàn gánh nặng và bổn phận. Những người đàn bà ấy, có thể thích lên là xách ba lô du lịch. Đàn bà độc thân hạnh phúc mà đâu cần bất kì người đàn ông nào bên cạnh!

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Hạnh phúc của đàn bà chẳng phải do chồng quyết định - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà sang hèn, sướng khổ chẳng bởi một chữ chồng, cũng chẳng phải do chồng quyết định. Hạnh phúc hay đau khổ nằm trong lòng bàn tay của mình. Chọn sai người đàn ông thì buông bỏ, chọn một con đường khác thanh thản hơn để đi. Suy cho cùng trên đời này không có việc gì là không thể, chỉ là đàn bà có muốn buông hay không mà thôi!

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