Đàn bà à, hạnh phúc hay đau khổ là do mình chọn lựa

Nhiều người vẫn thường nói với nhau rằng: “Đàn bà lấy chồng cũng như đánh bạc”, hay “đàn ông hơn thua nhau ở tấm chồng”. Những người phụ nữ được cho là may mắn, “thắng bạc” khi lấy được một người chồng giàu có, biết thương yêu chiều chuộng. Còn những người chẳng may lấy phải kẻ không ra gì thì coi như mất trắng trong canh bạc cuộc đời. Họ biết chồng tệ, biết rằng mình khổ nhưng đàn bà mặc nhiên chấp nhận. An phận, cam chịu ở bên người chồng chỉ mang lại cho mình toàn nước mắt.

Nhiều người đàn bà mặc định hạnh phúc của mình phụ thuộc vào người đàn ông bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet

Xã hội hiện đại, việc lấy chồng đã không còn phải phụ thuộc “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”. Người phụ nữ có quyền được lựa chọn người tử tế, đủ yêu thương và trân trọng họ. Dẫu biết rằng không ai biết trước được lòng người, nhưng đừng nhắm mắt đưa chân. Đừng vì chỉ để có chồng với thiên hạ mà thả trôi cuộc đời, chờ may rủi như đánh bạc. Đàn ông tệ vẫn có nhiều nhưng đàn ông tử tế, biết làm ăn, biết thương yêu người đàn bà của mình vẫn không ít. Bởi vậy, điều đầu tiên để cuộc đời mình đỡ khổ sau này, người phụ nữ phải luôn tỉnh táo, dùng lí trí để soi xét kĩ liệu rằng người đàn ông đó có xứng đáng cho mình trao gửi cuộc đời?